Chiếc Ferrari 14 tỷ đồng bị 4 đứa trẻ leo lên làm "cầu trượt", phụ huynh đề nghị bồi thường 20 triệu, chủ xe: "Hãy đền đúng phí sửa chữa"

Việc trẻ nhỏ hiếu động, tò mò với những đồ vật xung quanh là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, khi sự hiếu động đó gây thiệt hại đến tài sản của người khác, câu chuyện không còn dừng lại ở việc "trẻ con nghịch ngợm" mà trở thành vấn đề về trách nhiệm của người giám hộ và cách giáo dục trẻ tôn trọng tài sản của người khác.

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi một chiếc Ferrari trị giá 3,6 triệu NDT (khoảng 14 tỷ đồng) bị một số em nhỏ leo lên vui chơi, khiến xe hư hỏng ở nhiều vị trí.

(Camera an ninh ghi lại cảnh 4 đứa trẻ liên tục leo lên chiếc Ferrari để vui chơi khi chủ xe vắng mặt)

Theo chia sẻ của chủ xe, chiếc Ferrari được anh mua bằng tiền cá nhân để phục vụ việc đi lại hằng ngày và luôn đỗ tại vị trí cố định. Trong thời gian chủ xe đi công tác, camera giám sát ghi lại cảnh 4 đứa trẻ liên tục trèo lên mui xe, trượt từ trên xuống như cầu trượt, đồng thời cầm theo những thanh gậy dài để vui chơi. Sau sự việc, chiếc xe xuất hiện nhiều vết trầy xước trên thân, phần mui bị hằn dấu và cản trước bị nứt.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chủ xe đã trình báo cảnh sát. Cơ quan công an địa phương sau đó đã tổ chức 2 buổi hòa giải giữa các bên.

Theo chủ xe, ban đầu các phụ huynh chỉ đồng ý bồi thường vài trăm NDT. Sau quá trình trao đổi, mức bồi thường được nâng lên 5.000 NDT (khoảng 20 triệu đồng). Tuy nhiên, chủ xe không chấp nhận và cho biết việc bồi thường cần căn cứ vào chi phí sửa chữa thực tế, thay vì một con số được thỏa thuận cảm tính.

Đến nay, hai bên vẫn còn nhiều khác biệt về quan điểm và chưa đạt được tiếng nói chung.

Bài học về việc tôn trọng tài sản của người khác

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng vấn đề không nằm ở việc chiếc xe là Ferrari hay một mẫu xe phổ thông. Theo nhiều quan điểm, bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu hợp pháp của người khác cũng cần được tôn trọng. Việc trẻ nhỏ leo trèo, giẫm đạp hoặc sử dụng làm đồ chơi đều có thể gây ra thiệt hại, đồng thời phản ánh sự thiếu nhận thức về ranh giới giữa đồ vật của mình và tài sản của người khác.

Không ít ý kiến cũng cho rằng nếu trẻ vô tình gây hư hỏng tài sản, điều quan trọng là cha mẹ cần hướng dẫn con nhận lỗi, xin lỗi và cùng chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả thay vì cho rằng "trẻ còn nhỏ nên không biết".

Việc dạy trẻ biết tôn trọng tài sản của người khác nên bắt đầu từ những tình huống rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Khi trẻ hiểu rằng mỗi món đồ đều là kết quả của công sức, thời gian và tiền bạc của người sở hữu, các em sẽ hình thành ý thức giữ gìn, không tự ý sử dụng hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác.

Hiện vụ việc trong bài vẫn đang được các bên tiếp tục thương lượng. Chủ xe khẳng định anh không yêu cầu một khoản bồi thường cố định mà chỉ mong các phụ huynh thanh toán đúng theo chi phí sửa chữa thực tế sau khi xe được kiểm định.

Tổng hợp