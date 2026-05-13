Bước Chân Vào Đời càng về cuối càng nhanh như cưới chạy bầu

Tối 12/5, tập 35 của phim truyền hình Bước Chân Vào Đời lên sóng khiến khán giả bức xúc vì nội dung phi lý, tình tiết chóng vánh, cách xử lý mâu thuẫn thiếu thực tế của phim.

Nhân vật Trang (do Ngọc Thủy đóng) sau khi phải rời khỏi công ty đang thực tập vì làm lộ bí mật dự án đã tìm công việc làm thêm là bán hàng. Tại đây, cô gặp lại hai cô bạn cũ luôn cạnh tranh và chơi xấu mình. Thậm chí, nhân vật Thu còn tỏ ra xem thường, tát Trang, ép cô phải quỳ xuống phục vụ mình đi dép. Có thể thấy, trong tập 34, mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa hòa hảo.

Thu tát Thương trong tập 34

Thu vẫn tỏ ra hách dịch, coi thường Trang. Trong khi đó, Trang lại hiền lành hết mức, không hề phản kháng lại việc bị bạn bắt nạt

Trang thay đổi sau khi vấp ngã

Thế nhưng, sang đến tập 35, khi Trang và nhóm bạn tốt nghiệp, họ bất ngờ trở nên thân thiết cười đùa và xí xóa mọi mâu thuẫn trước kia. Sau đó, các nhân vật thi nhau nói những câu thoại "nhân văn" đề cao tình bạn, chúc phúc cho đối phương, nhưng lại khiến khán giả cảm thấy giả tạo, vô lý, không phù hợp với thực tế. Tình tiết phim lửng lơ, gây hụt hẫng vì người xem không hiểu ba nhân vật đã hóa giải mâu thuẫn vào lúc nào.

"Kết thúc chuỗi ngày tiêu tiền của bố mẹ rồi, cho người ta xí xóa nhé", Thu nói. Trang ngay lập tức đáp lại: "Mở ra một hành trình mới, tự kiếm tiền nuôi thân". Sau đó, Thu tiếp tục: "Dù có như nào, dù có ra sao thì phải cùng nhau rực rỡ nhé", "Dù mình không rực rỡ thì mình pastel, mình nature, không việc gì phải lo", một cô bạn khác nói thêm. Sau đó, 3 người rủ nhau chụp ảnh.

Tuy nhiên, khán giả vẫn không hiểu sau 3 cô gái lại dễ dàng thân thiết với nhau sau nhiều lần tranh cãi

Tình tiết phim bị khán giả chê thậm tệ

Khán giả bất ngờ với tình tiết Trang và kẻ thù bỗng dưng trở thành bạn bè thân thiết:

- Đoạn này nhạt vậy, ngoài đời làm gì có kiểu này. Ghét nhau thế tự dưng làm hòa. Xong Trang chả có bạn thân, ngày tốt nghiệp có mỗi 2 con bé chuyên gato ra chụp ảnh cùng.

- 3 đứa này dở hơi à, thân quá nhờ

- Kết phim nhạt vậy

- Đoạn này xàm xí quá đi mất

- Sao vừa tát nhau mà

- Chán nhờ mai Thương lại về với Quân, đôi này chán quá

- Cái phim xem ức chế nhất em từng thấy

- Kết nhạt hơn nước lã!

- Cả 1 thời ân oán, đúng 3 em dở chơi được với nhau

- Không hiểu phim này luôn không thấy đến trường ngày nào mà cũng nhận bằng như thật

- Đàn bà con gái mà đã ghét nhau thì thâm thù đại hận còn lâu chứ gì mà xí xoá vui vẻ nhanh đến thế, không hợp lý tí nào.

- Phim Việt rất hay kiểu mở đầu và khúc giữa lê tha lê thê xong phần kết nhanh như kiểu cưới chạy bầu ấy nhỉ. Ngoài đời có mà xí xoá, có khi về up ảnh lên xuống bình luận vẫn còn khịa nhau ấy

- Vài phim gần đây xem toàn như vậy. Phần mở đầu và giữa dài lê thê tình tiết kéo dài nhiều lúc vô lí, xong 5 tập cuối thì như tua băng, xử lý vội 1 cách vô duyên

- Ghét với móc mỉa nhau đến thế mà xí xoá được đúng phim

- Ủa ảo vậy? Là sao? Ủa khúc nào là khúc xí xóa thế!

- Đoạn này xàm quá

- Đoạn này ảo thật đấy. Ngoài đời còn lâu nhé.

Nhiều khán giả cho rằng phim kéo dài lê thê trong những tập đầu, sau đó chạy nước rút ở những tập cuối. Vì vậy, hành động "quay xe" có thái độ khác của hai người bạn không hợp lý. Trong khi trước đó, họ liên tục nói xấu, cướp công việc của Trang.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm giữa Thương (Quỳnh Kool) và Lâm (Mạnh Trường) cũng chưa có kết quả chính xác. Trong đoạn giới thiệu tập cuối, Lâm tới đón Thương và muốn xin cô một suất cơm. Câu nói của anh như một lời ngầm tỏ tình, nhưng Thương lại từ chối. Cô chia sẻ bản thân rất khó quên một người từng đối xử tốt, mang lại sự ấm áp cho mình, ngụ ý cô vẫn còn nhớ tới Quân.

Lâm muốn hẹn hò với Thương nhưng bị cô từ chối

Khán giả thất vọng với kết phim khi Thương chẳng thuộc về ai

Trong khi đó, Quân vốn là chàng công tử thiếu trách nhiệm, không biết cách giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, chỉ biết trốn tránh và đổ lỗi cho người khác. Còn Lâm là người đã ở bên giúp đỡ Thương rất nhiều việc ngay từ những tập đầu. Khán giả cũng ủng hộ Thương đến với Lâm, do đó khi nghe Thương từ chối, người xem cảm thấy hụt hẫng vì cái kết của phim.