Những ngày vừa qua, Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) liên tiếp thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau những số sự cố đáng tiếc xảy ra tại trung tâm. Chỉ trong vòng 2 tuần, nơi đây đã 2 lần đăng tải "tâm thư" gửi đến khách hàng và cộng đồng mạng. Theo đó, Vạn Hạnh Mall cho biết đã siết chặt công tác bảo vệ và giám sát an ninh ở tất cả các tầng, với hi vọng mang lại sự yên tâm cho khách hàng khi đến tham quan và mua sắm.

Ghi nhận tại Vạn Hạnh Mall trong cuối tuần, ngày 27/4/2025 vừa qua, có thể thấy lượng khách vẫn ghé tới đây tương đối nhộn nhịp dù không đông như trước. Trong khi đó, các nhân viên bảo vệ, giám sát an ninh cũng liên tục túc trực, thực hiện công tác giám sát chặt chẽ tại các tầng.

Chia sẻ của nhân viên giám sát an ninh tại Vạn Hạnh Mall (Video: Xuân Hoàng)

Đáng chú ý, khi được hỏi về tình hình tại trung tâm thương mại mấy ngày nay, một nhân viên bảo vệ và giám sát an ninh chia sẻ rằng đội ngũ đều đang rất cố gắng, làm việc liên tục để giám sát thật chặt chẽ. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng sau các sự cố thì lượng khách tới đây cũng giảm đi phần nào: "Công việc bảo vệ cũng vẫn bình thường, cũng ráng cố gắng lắm. Khách thì vẫn đông mà từ sự cố tới giờ có hơi giảm".

Trong khi đó, một nhân viên khác cho biết, công tác giám sát cũng được siết chặt hơn, đa phần các vị khách đến đây đều tuân thủ theo những quy định và cảnh báo của trung tâm. Nhân viên này cho biết thêm, lượng khách cũng có giảm sau khi xảy ra các sự cố.

Vạn Hạnh Mall trong cuối tuần vừa qua (Ảnh: Xuân Hoàng)

Công tác bảo vệ và giám sát an ninh được siết chặt (Ảnh: Anh Thơ)

Được biết, sau các sự cố gần đây, Vạn Hạnh Mall đã 2 lần đăng tải "tâm thư", bày tỏ sự thấu hiểu với khách hàng, đồng thời cam kết sẽ tăng cường các biện pháp an toàn như: nâng cao độ cao lan can, bố trí thêm bảo vệ, giám sát an ninh, mở rộng hệ thống camera giám sát... Bên cạnh đó, trung tâm cũng kỳ vọng sẽ tiếp tục là nơi để mọi người tìm kiếm sự thư giãn, cân bằng cuộc sống giữa lòng thành phố. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Vạn Hạnh Mall cũng được tăng cường, với lời hứa luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ mọi nhu cầu của khách.

"Tâm thư" mới nhất mà Vạn Hạnh Mall gửi tới khách hàng trong ngày 26/4 (Ảnh chụp màn hình)

Những nỗ lực này đã nhận về rất nhiều sự đồng cảm và ủng hộ từ cư dân mạng lẫn khách hàng thân thiết, với nhiều lời động viên mong trung tâm sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.



Một số bình luận của các cư dân mạng:

- Gửi Vạn Hạnh Mall. Có những ngày thật sự khó... nhưng tụi mình biết, phía sau vẫn là cả một tập thể đang cố gắng từng chút một. Không cần phải gồng lên, chỉ cần biết là có tụi mình luôn ở đây. Thương nhiều lắm, và mong mọi chuyện sẽ dần dịu lại. Rồi nắng sẽ lên, như mọi khi.

- Tôi sẽ đến đây mua sắm, ăn uống, không có gì thay đổi. Ủng hộ Mall. Thương lắm, mọi người làm việc năng động hiệu quả nhé! Chúc các doanh nghiệp bán đắt hàng mỗi ngày.

- Vạn Hạnh Mall cố lên nhen.

- Gửi ngàn yêu thương đến Vạn Hạnh Mall, các anh chị em nhân sự, và các nhãn hàng. Mong khách hàng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mall.