Chỉ vì chiếc váy này mà cô giáo bị chê "ăn mặc phản cảm", nhiều người lên tiếng bênh: Bớt soi mói, để giáo viên "thở" với!

Một chiếc váy liền giản dị và mát mẻ, lại khiến một cô giáo ở Trung Quốc trở thành tâm điểm tranh cãi. Vài phụ huynh cho rằng trang phục của cô "không phù hợp với nghề giáo", thậm chí gửi đơn khiếu nại. Một số đồng nghiệp cũng góp ý nên "kín đáo hơn", không đăng ảnh có học sinh.

Câu chuyện bắt đầu từ bức ảnh cô giáo tại một trường tiểu học ở Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội, chỉ để than thở về cái nóng trong lớp học không có điều hòa. Nhưng thay vì đồng cảm, nhiều người lại dồn sự chú ý vào… cánh tay trần của cô. "Giáo viên phải làm gương", "ăn mặc như thế không đứng đắn", những lời phê phán nhanh chóng xuất hiện dưới bài đăng.

Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại việc giáo viên ăn mặc đẹp có thể khiến học sinh "xao nhãng". Lý lẽ ấy nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: Liệu một cánh tay trần có đủ sức khiến trẻ mất tập trung, hay chính người lớn đang nhìn mọi chuyện quá khắt khe?

Chiếc váy khiến cô giáo lao đao

Thực tế, các trường học luôn có quy định về trang phục: gọn gàng, lịch sự, không phản cảm. Tuy nhiên, sự "phản cảm" ấy đôi khi lại được định nghĩa theo cảm tính của người lớn. Chiếc váy cô giáo mặc là kiểu đơn giản, kín cổ, nhẹ nhàng nhưng vẫn bị xem là "thiếu chuẩn mực".

Không ít ý kiến cho rằng, chính sự khắt khe quá mức ấy đang bóp nghẹt sự tự nhiên của giáo viên. Nghề giáo vốn đã chịu nhiều áp lực, nay thêm gánh nặng phải "ăn mặc đúng khuôn", tránh mọi ánh nhìn phán xét.

Giáo viên là người hướng dẫn tri thức, chứ không phải hình mẫu đạo đức trong từng centimet trang phục. Trẻ con học cách cư xử không chỉ từ cô giáo, mà còn từ chính cha mẹ và môi trường sống. Nếu phụ huynh có thể thoải mái mặc quần áo ngắn trong nhà mà không thấy "ảnh hưởng đến con", thì vì sao lại khắt khe với một chiếc váy tay ngắn nơi bục giảng?

Câu chuyện chiếc váy không chỉ là chuyện ăn mặc, mà là tấm gương phản chiếu định kiến còn tồn tại trong xã hội, khi người ta vẫn dễ dàng phán xét hình thức, thay vì nhìn vào năng lực và sự tận tâm của người dạy học.