Ngày 10/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đi xe máy bị một người đàn ông chặn đầu, lao vào hành hung ngay giữa phố ở Hà Nội.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi tính chất bạo lực, coi thường pháp luật và sự nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Được biết, nạn nhân trong đoạn clip nói trên là anh B.V.H. (SN 2002, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Anh H. hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.

Theo lời kể của H., vào khoảng 17h ngày 5/9, khi đang lái xe máy đi qua khu vực ngõ 622 phố Minh Khai, anh bất ngờ bị một cặp nam nữ đi xe Vespa màu đỏ liên tục hăm dọa, chửi bới. Người đàn ông lái chiếc Vespa cho rằng anh Hiếu đã “nhìn đểu” mình.

Anh B.V.H. (áo trắng) bị người đàn ông lái xe Vespa màu đỏ phía trước chặn đánh chiều 5/9.

Ban đầu, cặp đôi này vừa chạy xe vừa lời qua tiếng lại, dọa sẽ hành hung. Thấy tình hình có dấu hiệu căng thẳng, anh Hiếu cố gắng lái xe rời đi để tránh va chạm.

Tuy nhiên, khi đến khu vực đường số 4 trong khu đô thị gần đó, người đàn ông bất ngờ tăng ga đuổi theo, chặn đầu xe của anh rồi lao vào tấn công.

“Anh ta đấm liên tiếp vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng, ngã xuống đường. Tôi cố gắng cầu xin, nhưng vẫn bị đánh cho đến khi có người dân lao vào can ngăn quyết liệt, người này mới chịu dừng tay” , anh Hiếu kể lại trong tâm trạng vẫn còn hoảng loạn. Sau đó, người đàn ông cùng người phụ nữ đi cùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay trong tối cùng ngày, anh Hiếu đã đến Công an phường Vĩnh Tuy để trình báo sự việc. Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, nạn nhân được đưa tới bệnh viện thăm khám.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Kết quả chẩn đoán cho thấy anh H. bị chấn thương vùng quai hàm, gãy xương hàm dưới và phải nhập viện để phẫu thuật.

Không chỉ tổn hại về sức khỏe, nam sinh này còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý. Anh cho biết bản thân luôn trong trạng thái bất an sau vụ việc.

“Giữa phố đông đúc mà một người có thể ngang nhiên lao vào đánh người khác dã man như vậy, tôi thật sự thấy hoang mang và lo sợ” , nạn nhân cho biết.

Hiện Công an phường Vĩnh Tuy tiếp nhận đơn trình báo, tổ chức xác minh, thu thập lời khai nhân chứng và truy tìm những người liên quan.