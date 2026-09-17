Chỉ vài nguyên liệu trong bếp, làm ngay món này thơm ngậy khiến cả nhà xuýt xoa

Có những món ăn không cần nguyên liệu cầu kỳ nhưng chỉ cần đặt lên bàn là lập tức thu hút sự chú ý. Những ngày muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình, một đĩa tôm vàng óng, phủ lớp sốt thơm nức và ăn kèm bánh mì nóng sẽ là lựa chọn đáng thử.

Điểm đặc biệt của món này nằm ở phần sốt sánh mịn, béo thơm nhưng không ngấy. Tôm tươi được làm chín vừa tới, thấm đều gia vị, kết hợp cùng hương thơm của bơ và tỏi tạo nên món ăn đơn giản nhưng đủ sức làm mới bữa cơm quen thuộc.

Nguyên liệu không cầu kỳ

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Để chuẩn bị món ăn này, cần khoảng 500g tôm tươi, nên chọn loại tôm sú hoặc tôm thẻ có kích thước vừa phải. Tôm càng tươi thì khi chế biến càng giữ được độ ngọt tự nhiên và thịt săn chắc.

Ngoài ra, chuẩn bị thêm bơ lạt, tỏi băm, một ít hành lá hoặc rau mùi, tiêu xay và các gia vị cơ bản như muối, đường.

Có thể dùng thêm một chút ớt bột hoặc ớt tươi nếu gia đình thích vị cay nhẹ. Một ít nước cốt chanh cũng giúp cân bằng độ béo của phần sốt.

Sơ chế tôm đúng cách để thịt không bị khô

Tôm bóc vỏ hoặc giữ nguyên vỏ tùy sở thích, cắt bỏ phần đầu nhọn và rút chỉ lưng. Rửa sạch rồi dùng giấy thấm khô.

Đây là bước khá quan trọng vì tôm còn nhiều nước sẽ dễ bị ra nước khi áp chảo, khiến phần sốt khó bám đều.

Tôm sau khi làm sạch chỉ cần ướp nhẹ với một chút muối, tiêu và tỏi băm trong khoảng 10 phút. Không nên ướp quá nhiều gia vị vì phần sốt sau đó đã có độ đậm đà riêng.

Bí quyết tạo lớp sốt thơm bóng

Bắc chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn rồi áp chảo tôm ở lửa vừa. Khi tôm vừa chuyển màu hồng cam và săn lại, gắp ra đĩa riêng.

Không nên chiên tôm quá lâu ở bước này vì thịt sẽ dễ bị dai.

Dùng chính chiếc chảo đó, cho bơ vào đun chảy. Khi bơ bắt đầu thơm, thêm tỏi băm vào phi ở lửa nhỏ. Tỏi cần được đảo đều để vàng nhẹ, không cháy khét vì sẽ làm món ăn có vị đắng.

Đây chính là phần tạo nên hương thơm hấp dẫn nhất cho món ăn. Khi tỏi dậy mùi, cho thêm một chút nước lọc, đường, tiêu và nước mắm hoặc muối tùy khẩu vị.

Khuấy đều đến khi hỗn hợp hơi sánh lại thì cho tôm trở lại chảo.

Đảo nhẹ tay để phần sốt phủ đều từng con tôm. Có thể thêm một chút nước cốt chanh ở cuối cùng để vị béo được cân bằng, món ăn không bị ngấy.

Làm sao để tôm thấm sốt mà vẫn mọng nước?

Một trong những lỗi thường gặp khi chế biến món tôm sốt là nấu quá lâu khiến tôm bị khô. Tôm chỉ cần áp chảo vừa chín tới trước, sau đó cho vào sốt ở giai đoạn cuối để thấm gia vị.

Khi phần sốt bắt đầu bám bóng quanh thân tôm, tắt bếp ngay. Không cần đun đến khi cạn hoàn toàn vì sốt sẽ tiếp tục đặc lại khi nguội bớt.

Thành phẩm đạt yêu cầu là tôm có màu đỏ cam tự nhiên, thịt săn nhưng vẫn mềm, bên ngoài phủ lớp sốt bóng thơm mùi bơ tỏi.

Ảnh minh họa

Ăn cùng cơm nóng hay bánh mì đều ngon

Món ăn này có thể dùng trong nhiều kiểu bữa ăn khác nhau. Nếu ăn cùng cơm nóng, phần sốt đậm đà sẽ giúp bữa cơm trở nên hấp dẫn hơn hẳn.

Nếu muốn đổi vị, có thể chuẩn bị thêm vài lát bánh mì nướng giòn để chấm cùng phần sốt còn lại trong đĩa. Vị béo thơm của bơ, mùi tỏi phi và vị ngọt của tôm kết hợp với bánh mì tạo thành một món ăn khá trọn vị.

Để mâm cơm cân bằng hơn, có thể dùng kèm salad rau xanh hoặc một đĩa rau củ luộc. Không cần quá nhiều món phụ, chỉ một bát cơm trắng nóng và phần tôm sốt vàng óng cũng đủ làm bữa ăn trở nên đặc biệt.

Món quen nhưng không hề nhàm chán

Điều khiến món ăn này được yêu thích nằm ở sự đơn giản. Tôm vốn là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp gia đình, nhưng chỉ cần thay đổi cách chế biến và chăm chút phần sốt, hương vị đã trở nên khác biệt.

Không cần đi nhà hàng hay mua nguyên liệu đắt tiền, vài bước đơn giản là có thể chuẩn bị một món ăn vừa đẹp mắt, vừa phù hợp cho cả bữa cơm hàng ngày lẫn những dịp cuối tuần muốn đổi vị.

Đôi khi, bí quyết để món ăn ngon hơn không nằm ở việc sử dụng thật nhiều gia vị, mà là biết cách làm nổi bật hương vị tự nhiên của nguyên liệu chính.