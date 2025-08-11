Chỉ vài ngày sau khi đón con gái đầu lòng, Huy Trần đã lộ khoảnh khắc “ông bố bỉm” chính hiệu: Bơ phờ, thiếu ngủ nhưng vẫn ôm con ân cần

Sau khi vợ là Ngô Thanh Vân hạ sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức gia nhập “hội ông bố bỉm sữa” của showbiz Việt. Trên trang cá nhân, “đả nữ” vừa chia sẻ khoảnh khắc chồng ngồi bên giường bệnh, bế con trong vòng tay.

Trong ảnh, Huy Trần diện trang phục đơn giản, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thiếu ngủ – dấu hiệu quen thuộc của những ông bố mới. Dù vậy, anh vẫn ôm con đầy nâng niu, ánh mắt tập trung vào thiên thần nhỏ. Ngô Thanh Vân kèm dòng chú thích “Welcome to fatherhood” và “Thương Thương” cùng biểu tượng trái tim, cho thấy tình cảm ấm áp dành cho hai bố con.

Khoảnh khắc đời thường này nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Huy Trần khi trải qua những ngày đầu làm bố vừa vất vả, vừa hạnh phúc.

Trước đó, thông tin Ngô Thanh Vân sinh con ở tuổi 46 đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cả hai hiện tận hưởng những ngày đầu bên con gái, giữ kín danh tính và hình ảnh cận mặt bé để bảo vệ sự riêng tư.