TP HCM: Dự kiến nhiều quy định mới về dạy thêm, học thêm sau sáp nhập

Sở GD-ĐT TP HCM đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp về quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP HCM.

Theo Sở GD-ĐT, dạy thêm, học thêm là nhu cầu thực tế và có xu hướng cao, được tồn tại song hành cùng với ngành giáo dục. Vấn đề dạy thêm, học thêm ảnh hưởng, chịu sự tác động của nhiều đối tượng (học sinh, phụ huynh, thầy, cô giáo) và có những áp lực, mong muốn của xã hội đến việc học tập của học sinh. Vì vậy, quản lý dạy thêm, học thêm là điều cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

Dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm trình UBND TP của Sở GD-ĐT TP HCM, gồm 5 chương, 10 điều

Hiện nay, trên địa bàn TP HCM tồn tại hai loại hình dạy thêm, học thêm cơ bản: Dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường và dạy thêm, học thêm được tổ chức ngoài nhà trường.

Việc dạy thêm ngoài nhà trường đa dạng loại hình: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ, trung tâm dạy thêm học thêm, dạy tại nhà, nhóm dạy, dạy kèm. Do vậy, việc quản lý rất phức tạp và đôi khi còn gặp nhiều khó khăn, không thể quản lý chặt chẽ.

Dư luận xã hội vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Dạy thêm học thêm xuất phát từ nhu cầu của học sinh và giáo viên nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề như áp lực học tập, tài chính và việc dạy thêm không đúng cách có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực như áp lực học tập, căng thẳng, mất cân bằng giữa học tập và vui chơi, ảnh hưởng đến khả năng tự học của học sinh. Dạy thêm, học thêm có thể làm giảm chất lượng giáo dục trên lớp bởi vì giáo viên tập trung vào việc dạy thêm thay vì giảng dạy chính khóa.

Sở GD-ĐT TP đã dự thảo hồ sơ quyết định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP HCM.

Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2025, chính quyền địa phương TP HCM (mới) chính thức hoạt động và sắp xếp điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã. Trước thời điểm sáp nhập, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã ban hành Quyết định số 15/2025 quy định về dạy thêm, học thêm, quyết định này hiện nay không còn phù hợp với thực tế.

Vì vậy, việc Sở GD-ĐT TP tham mưu UBND TP ban hành quyết định quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP là rất cần thiết để xây dựng hành lang pháp lý quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngày càng hiệu quả hơn.

Dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm được sở trình UBND TP gồm 5 chương, 10 điều.

So với quy định về dạy thêm, học thêm ở Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT, quy định về dạy thêm, học thêm ở TP HCM có điểm mới, đó là không chỉ công khai mức thu, thời khóa biểu, trung tâm dạy thêm còn phải công khai danh sách người học thêm.

Các nội dung còn lại trong dự thảo của tương tự Thông tư 29. Đó là, cơ sở tổ chức dạy thêm phải có hồ sơ đăng ký kinh doanh, công khai giáo viên, thời khóa biểu, lịch học, mức thu; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, quy định về giờ làm việc, phòng chống cháy nổ. Trường hợp tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, cơ sở dạy thêm phải báo cáo với UBND cấp xã và cơ quan quản lý, hoàn trả tiền đã thu của người học và thanh toán đủ kinh phí cho giáo viên.

Hiệu trưởng các trường công lập có trách nhiệm quản lý giáo viên khi dạy thêm bên ngoài. Mỗi cuối kỳ, hiệu trưởng rà soát nhu cầu của học sinh để xây dựng kế hoạch dạy thêm trong nhà trường phù hợp, kèm huy động các nguồn tài chính hợp pháp để hỗ trợ.

Sở GD-ĐT và UBND phường, xã chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn....