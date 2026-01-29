Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.

Theo đó, người điều khiển phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp, xe máy chuyên dùng) vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền, đồng thời áp dụng hình thức bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX), hoặc tước quyền sử dụng GPLX.

Các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với ô tô được quy định tại Điều 6, Nghị định 168 về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức phạt người lái ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với xe máy được quy định tại Điều 7, Nghị định 168 về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức phạt người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn

Các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với xe đạp được quy định tại Điều 9, Nghị định 168 về xử phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức phạt xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với máy kéo, xe máy chuyên dùng được quy định tại Điều 8, Nghị định 168 về xử phạt người điều khiển xe máy chuyên dùng vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn với máy kéo, xe máy chuyên dùng.

Không chấp hành đo nồng độ cồn sẽ bị xử phạt với mức phạt nồng độ cồn cao nhất?

Căn cứ theo điểm đ khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

9. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

d) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

đ) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ;

Và theo điểm b khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

11. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

b) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ;

Như vậy, người vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xe máy và từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với ô tô tương ứng với mức phạt vi phạm nồng độ cồn cao nhất.

Uống rượu bia sau bao lâu thì có thể lái xe?

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia không hề có thông tin này. Nhưng theo các chuyên gia Y tế, không có con số chính xác tuyệt đối cho mọi cá nhân là uống rượu bia sau bao lâu mới được lái xe, hay sau bao lâu uống rượu bia thì hết nồng độ cồn trong cơ thể.

Thời gian để nồng độ cồn trong máu hết hoàn toàn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

- Lượng bia đã uống: Uống càng nhiều bia, nồng độ cồn trong máu càng cao và thời gian để nó hết càng lâu.

- Nồng độ cồn trong bia: Bia có nồng độ cồn cao hơn sẽ khiến người uống say nhanh hơn và nồng độ cồn trong máu sẽ cao hơn.

- Cân nặng và giới tính: Người có cân nặng lớn hơn có thể chuyển hóa cồn nhanh hơn người có cân nặng nhỏ hơn. Nam giới thường có thể chuyển hóa cồn nhanh hơn nữ giới.

- Tình trạng sức khỏe: Một số bệnh lý như gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch có thể ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa cồn của cơ thể.

- Chế độ ăn uống: Ăn no trước khi uống bia có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu cồn vào máu.

Tuy nhiên một số thông tin bạn có thể lưu ý:

- Sau 6-12h, nồng độ cồn vẫn đo được trong máu.

- Sau 12-24h, nồng độ cồn vẫn đo được trong khí thở.

- Sau 36h vẫn đo được trong nước tiểu và sau 72h vẫn đo được khi xét nghiệm mẫu tóc.

Hiện nay, cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn dựa trên phương pháp đo qua ống thở, vì vậy, 24h sau khi uống bạn vẫn có thể bị phát hiện và xử phạt. Trường hợp người nào bị tai nạn giao thông thì khi vào viện, các bác sĩ sẽ lấy mẫu máu để xác định nồng độ cồn ngay.

Như vậy, ít nhất 24h sau khi uống rượu, bia bạn hãy lái xe, có nghĩa là tối nay bạn uống thì ngày mai đừng lái xe.