Những ngày qua, nhiều Công đoàn cơ sở, người lao động và cả cán bộ, công chức đã có kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam nên nghiên cứu về việc hoán đổi để tạo kỳ nghỉ liền mạch giữa nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hiện nay, một số doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở đề xuất chuyển ngày nghỉ bù Giỗ Tổ (ngày 27/4) sang thứ Tư (ngày 29/4) hoặc thứ Bảy (ngày 2/5), nhằm giúp người lao động có thể nghỉ liên tục 4 - 5 ngày, thuận tiện cho sinh hoạt và phục hồi sức khỏe.

Trao đổi với Vietnamnet, bà Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết việc lấy ý kiến được triển khai trong thời gian ngắn, từ ngày 7/4 đến hết ngày 8/4, để kịp tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo phân tích, năm nay ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp (27/4). Tuy nhiên, cách bố trí này khiến kỳ nghỉ bị chia nhỏ, đặc biệt với nhóm làm việc 6 ngày/tuần: nghỉ một ngày, đi làm xen kẽ rồi mới đến kỳ nghỉ 30/4 – 1/5.

Việc nghỉ ngắt quãng khiến người lao động khó sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, di chuyển, về quê; đồng thời doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhiều lần.

Từ thực tế này, một số doanh nghiệp và người lao động đề xuất hoán đổi ngày nghỉ bù 27/4 sang 29/4 hoặc 2/5. Nếu áp dụng, người lao động làm việc 5 ngày/tuần có thể nghỉ liên tục 4–5 ngày; nhóm làm việc 6 ngày/tuần cũng có thể có kỳ nghỉ liền mạch khoảng 3 ngày.

Trước thông tin về phương án nghỉ kéo dài tới 9 ngày, bà Hồ Thị Kim Ngân cho biết phương án này hầu như không nhận được nhiều đề xuất. Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây không phải dịp Tết Nguyên đán, trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay đòi hỏi tính liên tục để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

“Đa số ý kiến cho rằng kỳ nghỉ kéo dài khoảng 4–5 ngày là phù hợp, vừa bảo đảm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động, vừa không gây xáo trộn lớn đến hoạt động của doanh nghiệp”, bà Ngân nói.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thêm, sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến, đơn vị sẽ tổng hợp, lựa chọn phương án nhận được sự đồng thuận cao, đồng thời trao đổi với Bộ Nội vụ để đối chiếu quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, phương án phù hợp sẽ được đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc lấy ý kiến lần này được kỳ vọng góp phần đưa ra phương án nghỉ lễ hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tin Tức và Dân Tộc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lấy ý kiến từ công đoàn cơ sở và sẽ tiếp tục mở rộng lấy ý kiến người lao động trên diện rộng. Sau khi tổng hợp, đánh giá và đối chiếu quy định pháp luật, cơ quan này mới có thể đưa ra đề xuất chính thức.

Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là quy định nghỉ bù phải liền kề ngay sau ngày nghỉ lễ. Điều này khiến việc nối 2 kỳ nghỉ gần nhau trở nên khó khăn.

"Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến từ phía người lao động, đồng thời nghiên cứu quy định của pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức. Từ chiều 7/4, công đoàn tiếp tục lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động thông qua mạng xã hội, đồng thời nghiên cứu các quy định của pháp luật. Để đưa ra đề xuất chính thức Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng phải cân nhắc đồng thời 3 yếu tố, gồm: Nguyện vọng của người lao động, quy định của pháp luật và sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan", ông Ngọ Duy Hiểu cho biết.

Nhiều ý kiến đề xuất, nếu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào cuối tuần thì không nghỉ bù ngay sau đó, mà chuyển sang ngày 29/4 để kéo dài kỳ nghỉ. Tuy nhiên, phương án này chưa phù hợp với quy định hiện hành. "Đây là tình huống đặc biệt mà luật chưa tính đến, nên việc đề xuất gặp nhiều khó khăn", ông Hiểu cho biết.

Nếu không hoán đổi, người lao động trong doanh nghiệp sẽ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2 ngày (Chủ nhật 26/4 và thứ Hai 27/4), sau đó đi làm tiếp 2 ngày, rồi lại nghỉ 2 ngày dịp 30/4, 1/5, sau đó quay lại làm việc ngày thứ Bảy (2/5) rồi mới nghỉ tiếp vào Chủ nhật, khiến kỳ nghỉ bị chia nhỏ.