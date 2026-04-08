Loạt tụ điểm mại dâm bị triệt xóa

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, qua công tác trinh sát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 28/3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt quả tang tại nhà nghỉ H.N, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Nghĩa Lộ có 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại các phòng. Đối tượng L.T.N 48 tuổi có hành vi môi giới mại dâm, điều các “đào” đến nhà nghỉ để bán dâm cho khách.

Trước đó, tối ngày 12/3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đồng loạt triệt xoá hai tụ điểm chứa mại dâm và môi giới mại dâm trên địa bàn phường Cẩm Thành. Tại nhà nghỉ M.H (Tổ 7, phường Cẩm Thành) do N.T.T làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ. Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với N.T.T về hành vi chứa mại dâm và T.T.B về hành vi môi giới mại dâm.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đồng loạt kiểm tra nhà nghỉ M.P tại Tổ 7, phường Cẩm Thành do N.U làm chủ và phát hiện đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng số 2. Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản bắt quả tang N.U về hành vi chứa mại dâm.

Tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp về phương thức hoạt động trá hình, tinh vi, nhất là trên ứng dụng mạng.

Từ đầu năm đến nay, phòng Cảnh sát hình sự đã trực tiếp triệt xóa gần 10 tụ điểm chứa mại dâm, môi giới mại dâm với 10 đối tượng. Phối hợp với Công an cấp xã tổ chức cho 142 lượt đối tượng ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về tổ chức, chấp chứa tệ nạn xã hội.

Qua đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây gái gọi trên địa bàn, không để tình hình phức tạp gây dư luận xấu trong nhân dân.

Những chiêu trò núp bóng, biến tướng, tinh vi

Tại nhiều địa bàn như, phường Nghĩa Lộ, Đăk Cấm, Bình Sơn, Vạn Tường …, tình trạng phụ nữ là người dân tộc thiểu số ở vùng cao xuống làm nghề mại dâm chiếm con số không nhỏ. Theo các điều tra viên phòng Cảnh sát hình sự cho biết, mặc dù trước đó đã cam kết, một số người tuyên bố “giải nghệ” trở về quê sinh sống nhưng “ngựa quen đường cũ” tiếp tục theo vết “nghề” cũ. Trường hợp em P.T.H 19 tuổi, ở xã Ba Tô cho biết vì muốn kiếm tiền, nghe theo lời rủ rê của người lớn nên xuống phố và theo “nghề” này. “Hầu hết phụ nữ, thiếu nữ chúng em đều dối gia đình nói là có công việc ổn định dưới phố, nhưng chúng em ở đây làm nhân viên phục vụ karaoke rồi dần dần bán dâm tại các nhà nghỉ”, P.T.H giải bày.

Thực tế khi kinh tế phát triển, chuỗi các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, karaoke, massage... trên địa bàn tỉnh cũng gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Nhưng mặt trái từ các dịch vụ này cũng phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm. Tội phạm, tệ nạn mại dâm dù vẫn được kiểm soát nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Về cơ bản không còn các tụ điểm mại dâm lớn, công khai, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, nhưng tội phạm, tệ nạn mại dâm vẫn là cơn “sóng ngầm” khó khăn trong việc ngăn chặn dứt điểm.

Thực tế, chủ các cơ sở kinh doanh nhạy cảm này thường biết có hoạt động mại dâm tại cơ sở mình, nhưng vì mục đích “câu khách” nên làm ngơ cho nhân viên vi phạm, không trực tiếp nhận tiền từ hoạt động mại dâm. Bên cạnh, hoạt động mại dâm tiếp tục biến tướng, lợi dụng công nghệ thông tin, mạng Internet và các nền tảng mạng xã hội để hoạt động, gây không ít thách thức cho công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa tội phạm.

Nỗ lực kiểm soát tình hình

Hiện nay nhận thức lệch lạc của một bộ phận thanh niên thích ăn chơi, đua đòi, nhất là trẻ em, chị em phụ nữ tại địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào hoạt động mại dâm. Trong khi đó chế tài xử phạt đối với người bán dâm, mua dâm hiện nay chủ yếu là xử phạt hành chính, hiệu quả răn đe thấp, dẫn đến tình trạng tái phạm phổ biến. Các quy định về việc quản lý, sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng trên internet chưa chặt chẽ; tình trạng "sim rác” trên thị trường vẫn còn phổ biến gây khó khăn cho việc xác minh, đấu tranh với các loại tội phạm mại dâm...

Theo Thượng tá Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, để đấu tranh với tội phạm này, lực lượng Công an xác định, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở massage, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, góp phần hạn chế tình trạng các đối tượng lợi dụng để tổ chức hoạt động mại dâm.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục xác định công tác phòng, chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Quan tâm triển khai các chương trình hỗ trợ, tư vấn tâm lý, đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn sản xuất, kinh doanh cho người từng hoạt động mại dâm, giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm. Bên cạnh đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là phát hiện, triệt phá các đường dây, tụ điểm mại dâm trá hình.