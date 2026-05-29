4 kiệt tác hội hoạ Việt Nam xuất hiện trong MV mới của Sơn Tùng M-TP: Đẳng cấp cỡ này!

Sơn Tùng M-TP một lần nữa chứng minh đẳng cấp “mỗi lần comeback là một lần chiếm sóng” khi MV Come My Way vừa ra mắt đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn bộ mạng xã hội.

Chỉ sau hơn 10 giờ lên sóng, tính đến khoảng 7h sáng hôm nay (29/5), sản phẩm này đã cán mốc hơn 8 triệu lượt xem trên YouTube - một con số đủ để thấy sức hút không phải dạng vừa của Sơn Tùng M-TP.

Không chỉ dừng lại ở cuộc đua view hay hiệu ứng trending, MV lần này còn khiến người xem liên tục “soi” từng khung hình bởi loạt chi tiết văn hoá Việt được cài cắm dày đặc. Đáng chú ý hơn, giữa những biểu tượng quen thuộc như chim Lạc, yếu tố dân gian hay các lớp visual đậm tính trình diễn, có một chi tiết tinh tế hơn đang được bàn tán: 4 tác phẩm hội hoạ kinh điển của Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong MV.

Theo phần credit của MV, các hình ảnh được lấy cảm hứng từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Và khi “zoom” kỹ hơn, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chỉ ra 4 cái tên quen thuộc trong lịch sử mỹ thuật Việt.

Đầu tiên là “Nhớ một chiều Tây Bắc” của hoạ sĩ Phan Kế An, sáng tác năm 1955 bằng chất liệu sơn mài. Bức tranh khắc hoạ không gian núi rừng Tây Bắc hùng vĩ cùng hình ảnh đoàn quân tiến về phía trước - một biểu tượng giàu tính lịch sử và tinh thần dân tộc. Khi đặt vào ngữ cảnh MV, hình ảnh này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gợi cảm giác chuyển động, hành trình, rất phù hợp với nhịp điệu và tinh thần “đi tới” mà Sơn Tùng xây dựng.

Tiếp đó là “Đất và nước” của Nguyễn Quang Thọ, sáng tác năm 1978, chất liệu sơn dầu. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa con người và thiên nhiên, đặc biệt là sự gắn bó với đất đai và nguồn nước - hai yếu tố cốt lõi trong đời sống người Việt. Trong MV, phân cảnh lấy cảm hứng từ tác phẩm này vẫn giữ tinh thần của tranh gốc nhưng được xử lý theo hướng cinematic hơn, tạo cảm giác như một không gian hội hoạ đang chuyển động; đồng thời nhấn mạnh “Vietnamese core” - bản sắc Việt không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở chiều sâu văn hoá.

Ở một phân cảnh khác, “Núi đỏ và ngựa trắng” của Nguyễn Văn Đa (1986), vẽ bằng chất liệu sơn dầu, gây ấn tượng mạnh về thị giác. Hình tượng con ngựa trắng nổi bật trên nền núi đỏ rực tạo nên sự tương phản rõ rệt, mang tính biểu tượng cao về sức mạnh, tự do và chuyển động. Khi chuyển sang ngôn ngữ MV, chi tiết này tiếp tục tạo hiệu ứng thị giác mạnh, đồng thời mang lại cảm giác giàu chuyển động và năng lượng.

Cuối cùng là “Phố Hàng Mắm” của Bùi Xuân Phái, thuộc dòng tranh Sơn dầu, hoàn thành năm 1984 - một trong những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách vẽ phố cổ Hà Nội. Với gam màu trầm, nét vẽ lãng mạn và hơi hướng hoài niệm, bức tranh mang đến một lát cắt rất đời sống, rất Việt Nam. Khi đặt cạnh những bối cảnh mang tính toàn cầu trong MV, chi tiết này tạo ra một sự đối lập thú vị: Giữa hiện đại và truyền thống, giữa thế giới và bản địa.

Điểm chung của 4 tác phẩm này là đều gắn với cảnh quan, đời sống và không gian văn hoá Việt Nam, từ núi rừng Tây Bắc, phố cổ Hà Nội, cho tới hình ảnh con người lao động và thiên nhiên,... Đây cũng đều là những tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, mang đậm dấu ấn bản địa cả về cảm hứng lẫn phong cách thể hiện.

Việc loạt tác phẩm hội hoạ quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong một MV pop hiện đại nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Bên dưới các bài đăng, không ít cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi những bức tranh vốn thường xuất hiện trong sách mỹ thuật hoặc không gian bảo tàng nay lại được tái hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh mang màu sắc điện ảnh hơn. Một số bình luận cho rằng cách làm này giúp mỹ thuật Việt trở nên gần gũi với khán giả trẻ, đồng thời tạo cảm giác “vừa hiện đại vừa rất Việt” cho tổng thể MV.

MV đánh dấu sự trở lại Come My Way, Sơn Tùng M-TP (hợp tác với TYGA) chọn cách thứ hai: Đưa những yếu tố nghệ thuật dân gian và hình ảnh văn hoá Việt vào một sản phẩm pop mang tinh thần toàn cầu.

MV do đạo diễn Phương Vũ (AntiantiArt) thực hiện, nổi bật với cách kể chuyện thiên về thị giác và hệ thống biểu tượng được sắp đặt dày đặc xuyên suốt sản phẩm. Thay vì khai thác văn hoá Việt theo hướng hoài niệm hay cổ trang quen thuộc, ê-kíp lựa chọn đặt các chất liệu truyền thống vào bối cảnh hiện đại, thậm chí mang màu sắc quốc tế, từ đó tạo nên cảm giác giao thoa giữa văn hoá dân gian và pop culture đương đại.