Chi tiết chứng tỏ Khả Ngân hợp mang bầu, các mẹ bỉm sữa ào ào xin vía

Mới đây, Khả Ngân đã đăng tải đoạn clip giới thiệu về một nhãn hàng mà cô thường sử dụng. Mỹ nhân phim "11 tháng 5 ngày" diện áo thun ngắn, thoải mái khoe bụng bầu vượt mặt.

Ở những tháng cuối của thai kỳ, Khả Ngân không tăng cân nhiều, được khen da dẻ mịn màng, tóc mượt, ngày càng nhuận sắc, khác với một số mẹ bầu phải đối mặt với tình trạng nổi mụn, mũi nở, tóc rụng tăng cân khiến ngoại hình thay đổi ít nhiều.



"Bạn này hợp mang bầu, từ ngày có bầu thấy có da có thịt xinh hơn hẳn", một người dùng bình luận.

"Em ấy bầu, tròn trịa như vầy lại thấy dễ thương hơn bình thường, xin vía bầu xinh nhé", một người khác viết.

Khả Ngân được khen xinh đẹp hơn khi mang bầu.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân thu hút sự chú ý khi công khai chuyện tình cảm sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Tối 31/8/2026, nam diễn viên bất ngờ đăng tải hình ảnh bàn tay bạn gái đeo nhẫn ở ngón áp út kèm dòng trạng thái ngọt ngào: "She said yes" (Cô ấy đã đồng ý).

Gần như cùng thời điểm, Khả Ngân cũng xác nhận đã sẵn sàng bước vào hành trình mới để xây dựng tổ ấm riêng. Để chuẩn bị cho khoảnh khắc đặc biệt, Nhan Phúc Vinh đã chi gần 1 tỷ đồng mua nhẫn kim cương cùng nhiều món quà hàng hiệu như túi Hermès Kelly và vòng tay Cartier dành tặng bạn gái.

Khả Ngân được khen xinh đẹp ở tháng cuối thai kỳ.

Sau màn cầu hôn, cặp đôi tiếp tục được chú ý bởi thông tin đã chung sống từ trước khi công khai tình cảm. Những hình ảnh riêng lẻ được đăng tải trên mạng xã hội từng khiến cư dân mạng phát hiện nhiều điểm tương đồng trong không gian sống của cả hai.

Hiện tại, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đang cùng nhau vun đắp tổ ấm và chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Đáng chú ý, Nhan Phúc Vinh còn ghi điểm bởi sự quan tâm, chiều chuộng dành cho bạn đời trong thời gian Khả Ngân mang thai.

Khả Ngân được Nhan Phúc Vinh cầu hôn hồi cuối tháng 8.

Dù vốn kín tiếng và ít thể hiện tình cảm trước công chúng, nam diễn viên vẫn thường xuyên dành cho cô những lời nói ngọt ngào, thân mật gọi bạn gái là "em bé". Anh còn hài hước tiết lộ phải xin phép vợ trước khi tham gia các hoạt động như leo núi hay đạp xe cùng bạn bè.

Không chỉ quan tâm trong cuộc sống thường ngày, Nhan Phúc Vinh còn luôn đồng hành, động viên Khả Ngân trong những thời điểm khó khăn. Đặc biệt, khi nữ diễn viên trải qua mất mát vì bà ngoại qua đời vào tháng 4/2026, anh đã ở bên chia sẻ và an ủi cô.

Hiện tại, Khả Ngân thường xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tinh thần vui vẻ. Những hành động chăm sóc tinh tế của Nhan Phúc Vinh khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ, đồng thời dành lời chúc phúc cho hành trình xây dựng gia đình của cặp đôi.