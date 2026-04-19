Mới đây, hình ảnh mừng sinh nhật của một cô bé 14 tuổi ở Trung Quốc đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Trong khi người mẹ đăng video với tâm thế cảm động vì con bước sang giai đoạn mới, thì cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào ngoại hình của nhân vật chính.

Trong bức ảnh gia đình, gương mặt của mẹ và em gái đều rất chỉn chu, duy chỉ có cô bé chủ nhân bữa tiệc lại hiện lên với vẻ ngoài "kỳ lạ". Mái tóc rối bù xù, và đặc biệt là hàng "ria mép" đậm màu do thay đổi nội tiết tố tuổi dậy thì không được xử lý, khiến gương mặt cô bé mất đi vẻ thanh thoát vốn có. Nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao làm mẹ mà lại để con gái xuất hiện như vậy trong ngày quan trọng nhất?”

Đáp lại sự chỉ trích, người mẹ thẳng thừng: "Học sinh cấp hai thì cần gì ăn diện cầu kỳ? Cứ sạch sẽ đúng kiểu học sinh là được rồi, chẳng qua mọi người quá phù phiếm mà thôi" .





Bức ảnh gây tranh cãi

Giáo dục thẩm mỹ: Không phải hư vinh, mà là gốc rễ của sự tự tin

Quan điểm của người mẹ này đại diện cho rất nhiều phụ huynh hiện nay: Coi thường việc chăm sóc ngoại hình cho con và đánh đồng sự giản dị với học giỏi. Tuy nhiên, đây là một sự hiểu lầm tai hại về tâm lý tuổi dậy thì.

- Sự hình thành ý thức cá nhân: Ở tuổi 14, việc trẻ bắt đầu chú ý đến hình ảnh bản thân là dấu hiệu của sự phát triển tâm lý lành mạnh. Nếu cha mẹ không hỗ trợ con xây dựng nhận thức đúng đắn về vẻ bề ngoài, trẻ sẽ dễ rơi vào mặc cảm hoặc lạc lối trong những xu hướng lệch lạc sau này.

- "Bụng đầy kinh chữ, mặt sáng như ngọc": Một đứa trẻ được cha mẹ chăm chút vẻ ngoài chỉn chu, tươm tất thường sẽ có phong thái tự tin, đĩnh đạc. Ngược lại, những học sinh bị bỏ mặc về ngoại hình thường mang tâm lý tự ti, ngại giao tiếp, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả học tập.

- Thỏa mãn nhu cầu được tôn trọng: Một người cha mẹ hiểu giáo dục không chỉ là cung cấp tiền bạc hay đồ ăn thức uống, mà là nhận ra được nhu cầu được chú ý và được tôn trọng của con. Những "ria mép" hay mái tóc rối kia tuy nhỏ, nhưng lại là rào cản khiến trẻ ngại ngùng trước bạn bè.

Đừng để sự kiên trì sai lầm để lại bóng đen tâm lý

Giáo dục thẩm mỹ không bắt buộc cha mẹ phải sắm sửa cho con những bộ đồ đắt tiền hay trang điểm đậm. Đó đơn giản là việc hướng dẫn con cách vệ sinh cá nhân, chăm sóc da, tóc và lựa chọn trang phục phù hợp với độ tuổi để con cảm thấy thoải mái với những thay đổi của cơ thể.

Việc cha mẹ quá bảo thủ, khăng khăng giữ lối sống "khổ hạnh" cho con đôi khi sẽ khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi trong chính gia đình mình. Những kỷ niệm buồn về một ngoại hình lôi thôi trong những dịp trọng đại có thể trở thành bóng đen tâm lý đeo bám trẻ suốt đời.

Đừng đợi đến khi con trở nên kỳ quặc, tách biệt mới bắt đầu lo lắng. Sự đồng hành của cha mẹ trong tuổi dậy thì cần đi trước một bước. Hãy nhìn thấy những nhu cầu thầm kín của con, cho con một sự trưởng thành đầy "nghi thức" và lòng tự trọng. Suy cho cùng, một đứa trẻ có nhân cách kiện toàn trước hết phải là một đứa trẻ biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình.