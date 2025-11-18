Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý

Trung tuần tháng 11/2025, Công an TP Hà Nội cho biết đang triển khai kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và Giấy phép lái xe.

Người dân được khuyến khích chủ động tự khai báo thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi với các giấy tờ cần thiết gồm căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe mô tô dân sự bản giấy.

Người dân hãy truy cập vào mục Làm sạch dữ liệu để nhập và xác thực thông tin tại iHanoi.

Trong quá trình thực hiện, công dân cần nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu; hệ thống sẽ tự động đối chiếu, xác thực toàn bộ dữ liệu trên môi trường điện tử, bảo đảm tính chính xác và quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình quản lý phương tiện, giải quyết thủ tục hành chính và thực thi pháp luật.

Để thực hiện khai báo, người dân thực hiện các bước sau:

Đối với mục "Giấy phép lái xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy phép lái xe lên hệ thống.

Tương tự, đối với mục "Đăng ký xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy chứng nhận đăng ký xe lên hệ thống.

Người dân cũng có thể khai báo hộ người khác bằng cách tích vào mục "Khai hộ".

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với công an xã/phường nơi cư trú để được hướng dẫn và hỗ trợ cung cấp thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Công an Hà Nội lưu ý, người dân chỉ thực hiện làm sạch dữ liệu đối với Giấy phép lái xe mô tô dân sự bản giấy. Đối với: Giấy phép lái xe của lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội); Giấy phép lái xe ô tô; Giấy phép lái xe thẻ nhựa PET thì không cần khai báo.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Phòng CSGT cũng thực hiện chiến dịch "Đi từng nhà, rà từng xe" để làm sạch dữ liệu xe gắn máy.

Báo CAND dẫn lời Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết việc lưu trữ hồ sơ xe máy trước đây chủ yếu bằng hình thức thủ công nên không thể đáp ứng được nhu cầu trong thời đại số. Tại TP Hồ Chí Minh, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện cơ giới đang lưu hành khiến hệ thống dữ liệu đăng ký phương tiện trở nên khổng lồ, phức tạp.

Qua thống kê có hơn 12 triệu phương tiện xe máy cần phải rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu nhằm tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức khi tham gia các dịch vụ hành chính công trực tuyến trong thời đại số.

Những cá nhân, tổ chức đã bán xe nhưng chưa làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cần lưu ý.

Trong những ngày đầu của đợt tổng rà soát, Công an cơ sở đã thu thập thông tin trên 205.000 xe máy qua đó lộ ra nhiều vấn đề còn tồn đọng như: Phương tiện có thông tin không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú, chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe hoặc phương tiện không còn tồn tại thực tế.

Theo Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh, việc số hoá hồ sơ không chỉ giúp giảm thiểu khối lượng lưu trữ vật lý, tiết kiệm chi phí, mà còn nâng cao khả năng truy xuất, đồng bộ thông tin, đảm bảo dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể phục vụ công tác quản lý, xử lý vi phạm, điều tra nhanh chóng khi cần thiết.

Việc triển khai đồng bộ kế hoạch tạo ra một cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, thống nhất, sẵn sàng kết nối chia sẻ trong và ngoài ngành Công an đảm bảo hiệu quả, hướng đến mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu dùng chung phục vụ công dân.