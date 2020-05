Toàn cảnh drama ồn ào liên quan tới Chi Pu - Gil Lê: Đôi bạn như hình với bóng ngày nào giờ lại như nước với lửa thế này?

Những ngày qua, cộng đồng mạng đang xôn xao vì câu chuyện từng yêu sâu đậm một người của Chi Pu trên livestream. Qua những chi tiết do chính giọng ca "Anh ơi ở lại" kể, dân tình nhanh chóng đưa ra những đồn đoán về nhân vật mà cô đang nhắc đến.

Cũng trong tối 19/5, cả Chi Pu và Gil Lê - người tình tin đồn cũ của cô đều có những động thái mang hơi hướng "đối kháng" nhau trên mạng xã hội khiến câu chuyện này càng "nóng" và thu hút sự chú ý hơn.

Điểm lại một số lần Chi Pu và Gil Lê khiến dư luận dậy sóng dù đã "đường ai nấy đi":

Chi Pu và Gil Lê trở thành đôi bạn thân đình đám showbiz từ năm 2014 và liên tục bị tung những bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là tình bạn thân thiết. Hai người vẫn bên nhau như hình với bóng mặc những đồn đại về tình ái cho đến đầu năm 2018 - khi Chi Pu lấn sân sang ca hát thì không còn bất cứ tương tác nào.



Gil Lê vướng nghi án hẹn hò Hoàng Thùy Linh, Chi Pu hủy kết bạn

Sau lần tỏ thái độ lạnh nhạt như không quen biết ở một lễ trao giải cuối năm 2018 thì đến tháng 11/2019, Chi Pu bị phát hiện đã hủy kết bạn với Gil Lê, Hoàng Thùy Linh. Đáng chú ý, đây là thời điểm Gil Lê - Hoàng Thùy Linh vướng tin đồn hẹn hò và cùng nhau xuất hiện tình tứ tại đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Trong khi Gil Lê đang sánh đôi cùng Hoàng Thùy Linh đi đám cưới Đông Nhi thì Chi Pu lại bất ngờ đăng dòng trạng thái buồn bã

Khi những khoảnh khắc của cặp đôi Gil - Linh ở "đám cưới thế kỷ" gây sốt khắp mạng xã hội, Chi Pu không biết vô tình hay hữu ý mà đăng tải dòng trạng thái buồn bã: "Có những ngày bạn cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ... Như mình - hôm nay. Mình đã từng xem một đoạn clip và người ta nói rằng đừng bao giờ post tất cả những gì bạn nghĩ lên mạng. Mình đã luôn cố gắng chỉ thể hiện sự vui vẻ và tích cực, nhưng ngay lúc này đây, mình không thể chịu nổi nữa. Mình thực sự đang cảm thấy rất tồi tệ... Có ai hiểu được chứ?".

Gil Lê âm thầm bỏ theo dõi Instagram Chi Pu

Bẵng đi một thời gian thì đến cuối tháng 1/2020, cộng đồng mạng tiếp tục phát hiện Gil Lê đã hủy theo dõi Chi Pu trên Instagram. Tuy nhiên nữ ca sĩ tomboy vẫn giữ thái độ im lặng và không một lần lên tiếng về mối quan hệ của mình với Chi Pu dù nhiều lần khiến dân tình tò mò.

Chi Pu và Gil Lê đã không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội

Chi Pu bất ngờ nhắc lại mối tình sâu đậm nhất, netizen gọi tên Gil Lê

Tưởng chừng như tình bạn đặc biệt này đã đặt dấu chấm hết hoàn toàn khi cả hai bỏ theo dõi nhau thì một lần nữa "drama" lại xuất hiện. Hai cái tên Gil Lê và Chi Pu dường như vẫn còn duyên nợ gì đó khi mới đây cộng đồng mạng tiếp tục phải "dậy sóng" vì họ.

Cụ thể, trong chương trình livestream tối 17/5, Chi Pu đã nhắc về một mối tình sâu đậm nhất. Qua những dữ liệu như yêu người đó khi đã nổi tiếng, thời gian mới chập chững Nam tiến, cho đến chuyện bắt đầu xảy ra rạn nứt khi Chi Pu quyết định theo đuổi ca hát... thì dù nữ ca sĩ không nói rõ tên nhưng ai cũng đoán ra nhân vật đó.

"Khoảng thời gian quen người ấy, Chi chỉ đâm đầu vào yêu, quên hết bạn bè, công việc và không biết giờ có còn may mắn tìm được một mối tình thứ 2 giống như vậy. Mối tình này có nhiều khó khăn, cản trở, nhưng mặc kệ những điều đó, Chi chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình. Nó đặc biệt tới nỗi Chi đã từng nghĩ tới chuyện sẽ cưới người ấy...", Chi Pu trải lòng.

Động thái làm dấy lên "cuộc chiến ngầm" từ hai bên

Những chia sẻ này ngay lập tức gây "sóng gió" trên mạng xã hội. Câu chuyện lại càng "nóng" thêm khi Gil Lê bất ngờ đăng một dòng trạng thái ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng trên mạng xã hội). Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ tomboy đang nhắn gửi đến người bạn cũ, cũng có người cho rằng Gil Lê bức xúc trước những đồn thổi về mình trên mạng.

Cũng trong tối đó, Chi Pu lại tiếp tục đăng đàn đính chính nhưng lại mang chút màu sắc "đá xéo" ai đó: "Tính mình là vậy. Chưa phải lúc nói hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng. Nhưng một khi đã chọn cách nói ra thì sẽ nói thẳng và thật.

Ai cũng có mắt để nhìn, trái tim để cảm, nếu không đủ chân thành sẽ bị nhìn thấu ngay. Đôi lúc cái thật nó làm người này người kia thấy nhột, nhưng thà vậy chứ mình tuyệt đối không bao giờ bóng gió nói điều xấu xí về ai. Luôn học cách đối mặt một cách chân thành và thẳng thắn".

Động thái "vô tình" của Hoàng Thùy Linh

Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Gil Lê, Hoàng Thùy Linh cũng từng là chị em thân thiết với Chi Pu nên mối quan hệ của ba người luôn nằm trong "tầm ngắm" của cộng đồng mạng, nhất là khi những ồn ào giữa Chi Pu và Gil Lê nổ ra.

Mới đây, không biết vô tình hay hữu ý mà Hoàng Thùy Linh đã cập nhật một khoảnh khắc xinh đẹp của mình cùng lời bài hát "Kẻ cắp gặp bà già" với nội dung: "Kẻ đi gieo tương tư, giờ trở thành kẻ đi ôm tương tự... Ngược lại, ngược lại".

Đây có thể chỉ là hành động vô tình của nữ ca sĩ, nhưng trong bối cảnh mối quan hệ của Gil Lê và Chi Pu đang nhận được sự chú ý, nó lại được xem như một thông điệp ẩn ý mà Hoàng Thùy Linh muốn ám chỉ.

Câu chuyện về người yêu cũ hay người bạn cũ luôn là điều không dễ dàng cảm thấy thoải mái khi nhắc lại, nhất là với người nổi tiếng thường bị rất nhiều ánh nhìn soi mói vào mối quan hệ cá nhân.

Mặc dù ai cũng muốn đối xử với nhau sao cho tử tế, văn minh dẫu không còn đi chung đường nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi đôi lúc bị cảm xúc chi phối. Điều cần nhất khi đối diện với một mối quan hệ đã cũ có lẽ là sự tỉnh táo để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của nhau.