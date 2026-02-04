Chi nửa triệu mua rổ "sâu đất" về trộn gỏi: Tưởng màn review kinh dị, ai ngờ thành phẩm khiến 200 nghìn người phải "nuốt nước miếng"

Câu chuyện bếp núc ngày Tết bao giờ cũng là đề tài bất tận của hội chị em. Bên cạnh những mâm cao cỗ đầy truyền thống, việc săn lùng những nguyên liệu độc lạ để đổi vị cho cả gia đình cũng là một thú vui tao nhã. Mới đây, một Tiktoker đã khiến cộng đồng mạng một phen "hú hồn" khi mạnh tay chi 500 nghìn đồng để rinh về một loại củ có hình thù kỳ quái. Thoạt nhìn, ai nấy đều rùng mình tưởng tượng đến những con sâu béo múp míp, nhưng hóa ra đây lại là "sâm hồ lô" - một loại "thần dược" giải ngán cực phẩm. Và màn biến hóa từ nỗi sợ thành món gỏi chua cay bắt mắt của cô nàng đã thực sự khiến người xem phải "quắn quéo" vì thèm.

Nguồn: Ché biết nấu ăn

Cú lừa thị giác ngoạn mục của mẹ thiên nhiên

Nếu lướt qua đoạn video của Tiktoker "Ché biết nấu ăn", chắc chắn 90% người xem sẽ phải dừng lại vài giây để... định thần. Trên cái mẹt tre mộc mạc là những "sinh vật" màu trắng ngà, thân chia thành từng đốt ngắn, mũm mĩm và cong cong chẳng khác nào những con đuông dừa hay sâu đất đang nằm chồng chất lên nhau. Chính chủ video cũng phải thốt lên rằng khi trộn lên, nhìn chúng giống hệt như đang "trộn gỏi sâu" thực thụ. Cái cảm giác nhìn một đống "nhúc nhúc" không rễ, không chân, không ngọn khiến người ta vừa tò mò, vừa có chút e dè.

Thực chất, đây chính là sâm hồ lô, hay còn có những cái tên mỹ miều khác như củ sùng thảo, đông trùng hạ thảo tươi (dạng củ). Loại nông sản này có nguồn gốc từ Trung Quốc và nổi tiếng là một món rau củ giòn ngon, bổ dưỡng. Dù vẻ ngoài có phần "dọa người" với những ai yếu bóng vía, nhưng ẩn sau lớp vỏ kỳ lạ ấy là một kết cấu giòn tan và hương vị thanh mát hiếm có. Chính sự tương phản giữa ngoại hình và hương vị đã tạo nên sức hút kỳ lạ cho loại củ này, khiến nó trở thành "ngôi sao" mới nổi trên bản đồ ẩm thực mạng xã hội.

Bữa tiệc sắc màu và công thức nước sốt "thần thánh"

Để biến "nỗi sợ" thành "niềm vui", cô nàng Tiktoker đã trổ tài biến tấu sâm hồ lô thành món gỏi chua cay đậm đà. Vốn là người yêu thích sự rực rỡ, cô nàng thú nhận: "Cái tính tui màu mè, không có xanh đỏ tím vàng là chịu không nổi". Thế là bên cạnh màu trắng ngà của sâm hồ lô, mẹt gỏi được tô điểm thêm sắc cam của cà rốt, sắc tím của hành củ, xanh của đậu que tạo nên một bức tranh ẩm thực nhìn thôi là thấy "Tết đến xuân về".

Nhưng linh hồn của món ăn này lại nằm ở bát nước sốt trộn gỏi sền sệt, thơm lừng. Không dùng nước mắm tỏi ớt thông thường, bí quyết của "Ché" nằm ở lá ngò gai (mùi tàu). Cô nàng chia sẻ công thức "bất bại" với tỉ lệ vàng: 4 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê mì chính và 5 muỗng canh nước cốt tắc. Tất cả được hòa quyện cùng tỏi ớt và ngò gai xắt nhuyễn. Vị mặn mòi của mắm, ngọt dịu của đường, chua thanh của tắc và mùi thơm đặc trưng của ngò gai đã đánh thức toàn bộ khứu giác, át đi cái vị nhạt vốn có của củ, tạo nên một bản giao hưởng hương vị bùng nổ.

Trải nghiệm vị giác: Giòn hơn cả sự mong đợi

Khoảnh khắc cô nàng đổ bát nước sốt sóng sánh vào thau, đôi tay thoăn thoắt trộn đều để từng "con sâu" trắng ngần thấm đẫm gia vị, người xem dường như cũng cảm nhận được vị chua cay đang lan tỏa trong khoang miệng. Và rồi, cái kết bất ngờ nhất chính là âm thanh "rộp rộp" khi thưởng thức.

Theo cảm nhận chân thật của chủ video, loại củ này "giòn quá trời giòn", thậm chí còn giòn hơn cả củ sắn (củ đậu) mà chúng ta hay ăn. Về hương vị, sâm hồ lô có vị ngọt rất nhẹ, thanh tao, hơi lạt giống như củ sắn nhưng kết cấu thì vượt trội hơn hẳn. Nó không bở, không xốp mà chắc nịch, mọng nước. Khi ăn kèm với nước sốt đậm đà, miếng củ như bừng tỉnh, vừa giữ được độ giòn tan sảng khoái, vừa thấm đẫm vị chua cay mặn ngọt.

Cô nàng cũng thật thà chia sẻ rằng những củ to ăn sẽ ngon hơn, giòn và ngọt thơm hơn những củ quá nhỏ. Đây là một kinh nghiệm quý báu cho các chị em khi đi chợ lựa mua loại củ này. Món gỏi sâm hồ lô không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực thú vị mà còn là giải pháp tuyệt vời để "chống ngán" cho những ngày Tết nạp quá nhiều đạm và dầu mỡ. Tưởng tượng xem, giữa mâm cỗ đầy thịt thà, một đĩa gỏi giòn tan, mát lạnh, chua chua cay cay sẽ là "cứu cánh" tuyệt vời đến thế nào. Dù bỏ ra vài trăm nghìn/kg - một mức giá không hề rẻ, nhưng với sự độc lạ và trải nghiệm vị giác mà nó mang lại, đây quả thực là một món ăn đáng để thử một lần trong đời.

Nếu muốn thử làm món này cho dịp Tết, bạn có thể tìm mua sâm hồ lô (củ sùng thảo) tại các cửa hàng chuyên nông sản Trung Quốc nội địa hoặc các sàn thương mại điện tử. Ngoài làm gỏi, loại củ này đem muối chua ngọt (như kiểu củ kiệu) cũng cực kỳ "bắt cơm" và để được lâu đấy nhé!