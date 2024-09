Chi mạnh tay kết hợp với nghệ sĩ nổi tiếng, Lotte Department Store và Touliver ra mắt không gian trưng bày nghệ thuật mãn nhãn

Trong sự kiện "The New Creation" nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của LOTTE Department Store tại Việt Nam, Touliver đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn, truyền đi thông điệp đầy cảm hứng: "Find your inner child" - tìm về bản thể trẻ trung và tươi mới của chính mình.

Không gian nghệ thuật được lấy cảm hứng từ những ký ức đẹp đẽ về sân chơi tuổi thơ trước khi xã hội tràn ngập công nghệ của chính Touliver. Những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của Touliver sẽ được thể hiện qua góc nhìn của một đứa trẻ thuần khiết nhưng dồi dào nguồn sống của sự sáng tạo: Phóng đại, trong sáng và đầy màu sắc.

Không chỉ đơn thuần là một trung tâm thương mại, Lotte Department Store đã thực sự biến không gian mua sắm thành một tổ hợp nghệ thuật sống động, mời gọi tất cả đến khám phá và tương tác.

Phù thủy âm nhạc sáng tạo không gian trưng bày nghệ thuật "Find your inner child"

Touliver, không chỉ là một nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc với những bản hit đình đám, anh còn gây chú ý với triển lãm cá nhân “Midlife Crisis” vào năm ngoái. Lần này cùng Lotte Department Store sẽ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đầy cảm hứng. Phong cách sáng tạo của Touliver luôn toát lên sự tinh tế, tối giản nhưng đầy nội lực – và điều này đã được anh mang vào không gian nghệ thuật tại Lotte Department Store.

Không gian trưng bày sắp đặt là những vị trí trung tâm của tòa nhà Lotte, không đơn thuần chỉ là nơi thể hiện sự sáng tạo của nghệ sĩ, mà còn là một sắp đặt công cộng, khuyến khích tương tác từ phía cộng đồng.

Chia sẻ về niềm đam mê hội họa, Touliver nói: "Tôi có sở thích vẽ tranh từ nhỏ. Qua thời gian, vẽ như 1 hình thức xả stress trong cuộc sống. Khi vẽ tranh, mình rời xa máy tính, đồ công nghệ và có những khoảnh khắc với chính mình. Dự án artwork 3D với không gian sắp đặt rộng lớn lần này là một trải nghiệm rất mới, khiến bản thân tôi rất vui và hãnh diện".

Sự kiện ra mắt thu hút nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Tóc Tiên, Binz, Rhymastic, SlimV, SOOBIN và các thành viên SpaceSpeakers. Và bạn bè của Touliver trong giới nghệ thuật như: Đạo diễn Việt Tú, Dustee, Hà Lê,.. cũng góp mặt, làm cho sự kiện trở thành điểm sáng nổi bật trong năm.

Không gian nghệ thuật và câu chuyện "tìm lại đứa trẻ bên trong"

Touliver đưa ra khái niệm “tìm lại đứa trẻ bên trong”, khuyến khích khán giả tái kết nối với thế giới nội tâm mà ta thường quên lãng khi trưởng thành. Những tác phẩm của anh như chiếc tai khổng lồ, chiếc loa, và khối Rubik tượng trưng cho sự tò mò, sáng tạo, và khả năng lắng nghe thế giới bên trong mỗi người. Hình nộm bơm hơi khổng lồ nhìn xuống không gian trưng bày dưới mái kính, tượng trưng cho việc ôm ấp sự hồn nhiên và ngẫu hứng của thời thơ ấu.

Tại khu vực Quảng Trường

Sân chơi tạo ra một không gian nổi khối, nổi bật lên ở giữa khoảng sân của tòa nhà. Mọi người tới đây có thể tương tác với tác phẩm trưng bày có kích thước lớn giống như những sân chơi thời thơ ấu. Kết hợp với một hình nộm bơm hơi lớn giống Touliver, ngồi trên mái kính, nhìn xuống các tác phẩm tương tác bên dưới. Tác phẩm này có những yếu tố cá nhân, kết nối những ký ức tuổi thơ của nghệ sĩ với tác phẩm sắp đặt.

Tại khu vực Show window

Nghệ sỹ chọn hình dạng quả bóng cũng giống như hướng tới sự hoàn hảo và vui nhộn, tượng trưng cho sự trọn vẹn giống như số 10. Nó gợi lại ký ức về những trò chơi vô tư thời thơ ấu và tạo thêm nét vui tươi cho thiết kế với những rất nhiều đường thẳng của tòa nhà. Số lượng 3650 quả bóng tượng trưng cho 10 năm thành lập Lotte Department Store Việt Nam.

Tại khu vực Listening Zone

Listening Zone được thiết kế theo phong cách vui tươi của một sân chơi trẻ em nhằm cộng hưởng và tạo ra sự nhất quán với các sắp đặt khác trong dự án. Trong khu vực này, khách tham quan có thể ngồi và kết nối với con người nội tâm thông qua sự kết hợp giữa trải nghiệm thị giác và âm thanh. Các hình khối lớn được đặt vào đây như tai, loa và Rubik, được bao quanh bởi các băng ghế nơi khách tham quan có thể ngồi và sử dụng tai nghe được cung cấp để nghe những bản nhạc không lời tươi sáng do chính Touliver sản xuất.

Ca sĩ Tóc Tiên tại sự kiện.

Theo Mark Vu, giám tuyển của dự án nhấn mạnh, đây là một không gian nghệ thuật công cộng với mục tiêu tái kết nối mỗi người với những ký ức tuổi thơ, giúp chúng ta lấy lại tinh thần cởi mở và sáng tạo. Touliver tin rằng việc nuôi dưỡng những đặc điểm hồn nhiên của tuổi thơ sẽ mang lại sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống trưởng thành.



Có thể thấy, không chỉ đơn thuần là một trung tâm thương mại, Lotte Department Store đã thực sự biến không gian mua sắm thành một tổ hợp nghệ thuật sống động, mời gọi tất cả đến khám phá và tương tác. Đây là dịp không thể bỏ qua cho những người yêu nghệ thuật, muốn trải nghiệm sự hòa quyện giữa mua sắm và sáng tạo tại Hà Nội.