Chị Kính Hồng từng ru ngủ tuổi thơ hóa ra là chị gái ca sĩ nổi tiếng Vbiz, sở hữu học vấn và quan điểm dạy con cực "đỉnh"

Nếu bạn thuộc thế hệ 9x – 10x đời đầu, hẳn sẽ chẳng xa lạ với chương trình thiếu nhi Chúc Bé Ngủ Ngon từng phát sóng mỗi tối. Bên cạnh chú Cuội, chị Hằng thì nhân vật chị Kính Hồng với giọng nói ngọt như mật chính là người "ru ngủ tuổi thơ" của biết bao bạn nhỏ.

Ít ai ngờ, một trong những chị Kính Hồng để lại nhiều ấn tượng nhất lại chính là chị gái ruột của ca sĩ Hòa Minzy. Sinh năm 1992, "chị Kính Hồng" Nguyễn Thị Hằng từng khiến khán giả nhớ mãi bởi hình ảnh dịu dàng trên sóng truyền hình.

Chị Kính Hồng gắn với tuổi thơ bao thế hệ 9x – 10x đời đầu.

Chị gái ruột của nữ ca sĩ Hoà Minzy.

Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, "chị Kính Hồng" Nguyễn Thị Hằng còn sở hữu bảng thành tích học tập cực "đỉnh" khiến nhiều người nể phục: Giải Nhất Học sinh giỏi Sinh học cấp tỉnh, Giải Nhì cấp Quốc gia, học bổng Odon Vallet danh giá và bằng khen "Tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh"...

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nữ MC theo học tại Học viện Ngân hàng - ngôi trường đại học đình đám thuộc BIG4 kinh tế miền Bắc. Trong suốt thời gian học tập, cô luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc và được vinh danh trong Top 100 sinh viên tiêu biểu toàn khóa 2010-2014.

Nhan sắc của chị gái Hoà Minzy cũng sớm được công nhận khi cô đăng quang Hoa khôi Mr & Miss Banking 2013, lọt Top 30 Nữ Sinh viên Việt Nam duyên dáng - VMU 2013. Nhờ sự tự tin, duyên dáng và khả năng ăn nói cuốn hút, Nguyễn Thị Hằng đã bén duyên với nhiều sân khấu, trở thành MC dẫn dắt cho nhiều chương trình lớn nhỏ.

"Chị Kính Hồng" sở hữu nhan sắc dịu dàng cùng học vấn đáng ngưỡng mộ.

Sau 12 năm, chị Kính Hồng ngày nào đã rẽ sang một bước ngoặt mới trong sự nghiệp: trở thành Giám đốc truyền thông cho một tập đoàn lớn, đồng thời có một gia đình viên mãn với đủ nếp đủ tẻ.

Không chỉ thành công trong công việc, Nguyễn Thị Hằng còn gây ấn tượng bởi cách nuôi dạy con hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống. Khác với kiểu nuôi dạy con khuôn khổ, nghiêm khắc thường thấy, chị gái Hoà Minzy lựa chọn sự gần gũi, tự nhiên. Cô chủ động tìm hiểu kiến thức làm mẹ, học hỏi nhiều phương pháp nuôi dạy trẻ tiên tiến, nhưng luôn chắt lọc để phù hợp với con và gia đình.

Chị gái Hoà Minzy gây ấn tượng bởi cách nuôi dạy con hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.

Quan điểm nổi bật của cô là: tôn trọng con, coi con như một người bạn. Chị Kính Hồng tin rằng trẻ con hoàn toàn có thể hiểu được những điều cha mẹ nói, chỉ cần người lớn chịu lắng nghe và trò chuyện một cách chân thành. Với cô, việc nuôi dạy con không phải để con "ngoan" theo khuôn khổ, mà là để con phát triển hạnh phúc, tự tin và có chính kiến.