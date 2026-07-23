Chỉ khác 30 giây, các loại rau xào vẫn xanh mướt, để ngoài vài tiếng cũng không thâm đen

Đĩa rau xào xanh bóng, giòn ngọt luôn là món "cứu cánh" cho mâm cơm gia đình. Thế nhưng không ít người gặp tình trạng rau vừa bắc khỏi bếp đã bắt đầu ngả màu, để ngoài khoảng một tiếng là xỉn, mềm và ra nhiều nước.

Theo nhiều đầu bếp, bí quyết không nằm ở việc cho thêm gia vị mà ở 30 giây cuối cùng trước khi tắt bếp .

Bí quyết là thêm một ít dầu ăn ở bước cuối

Nhiều người có thói quen cho toàn bộ dầu ngay từ đầu để phi tỏi rồi xào rau. Tuy nhiên, sau khi rau gần chín, hãy rưới thêm khoảng 1 thìa cà phê dầu ăn hoặc dầu tỏi quanh thành chảo, đảo nhanh 20-30 giây rồi tắt bếp.

Lớp dầu mỏng sẽ bao phủ bề mặt rau, giúp giữ độ bóng, hạn chế rau bị mất nước khi tiếp xúc với không khí. Nhờ đó, rau vẫn xanh và tươi lâu hơn ngay cả khi để trên bàn ăn vài giờ.

Mẹo này đặc biệt hiệu quả với các loại rau như rau muống, cải ngọt, cải thìa, cải xanh, bông cải xanh, đậu que, măng tây hay rau lang .

Nguyên liệu

500g rau tùy thích (rau muống, cải ngọt, cải thìa, cải xanh, đậu que...)

3-4 tép tỏi băm

2 thìa canh dầu ăn

Gia vị: muối, hạt nêm, dầu hào (nếu thích)

Cách làm

Rau nhặt sạch, rửa nhiều lần rồi để thật ráo nước. Đây là bước quan trọng giúp rau không bị ra nhiều nước khi xào.

Đun sôi một nồi nước, cho vào khoảng 1 thìa cà phê muối và vài giọt dầu ăn. Chần rau từ 20-40 giây tùy loại, sau đó vớt ngay vào tô nước đá khoảng 1 phút rồi để ráo.

Làm nóng chảo thật kỹ, cho dầu ăn vào rồi phi thơm tỏi.

Cho rau vào xào trên lửa lớn, đảo liên tục khoảng 1-2 phút. Nêm gia vị vừa ăn.

Khi rau vừa chín tới, rưới thêm khoảng 1 thìa cà phê dầu ăn hoặc dầu tỏi quanh thành chảo, đảo thêm 30 giây rồi tắt bếp.

Ảnh minh họa

Vì sao rau giữ được màu xanh?

Chần nhanh trong nước sôi rồi ngâm nước đá giúp cố định màu xanh tự nhiên của rau.

Trong khi đó, việc xào trên lửa lớn trong thời gian ngắn giúp rau chín nhanh, hạn chế thất thoát nước.

Bước rưới thêm dầu ở cuối giúp bề mặt rau bóng đẹp, giảm quá trình oxy hóa nên rau lâu bị xỉn màu, đồng thời giữ được độ giòn sau khi bày ra đĩa.

Những lưu ý để rau luôn ngon

Không xào quá nhiều rau trong một chảo vì nhiệt giảm nhanh, rau dễ tiết nước.

Rau phải thật ráo trước khi cho vào chảo.

Chỉ nêm gia vị khi rau gần chín để tránh rau bị chảy nước.

Không đậy nắp trong lúc xào vì hơi nước sẽ làm rau nhanh vàng và mềm.

Tắt bếp khi rau vừa chín tới, nhiệt dư trong chảo sẽ tiếp tục làm rau chín thêm.

Chỉ với 30 giây cuối cùng và một thìa dầu ăn, các món rau xào quen thuộc như rau muống, cải ngọt hay đậu que sẽ giữ được màu xanh mướt, bóng đẹp và ít bị thâm ngay cả khi để ngoài bàn ăn trong thời gian dài. Đây là mẹo đơn giản nhưng được nhiều đầu bếp áp dụng để món rau luôn hấp dẫn từ khi vừa bưng ra đến hết bữa cơm.