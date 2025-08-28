Chị đẹp Vbiz ly hôn chồng đại gia, nay có cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp nhan sắc ngày càng thăng hạng

Diệp Lâm Anh, sinh năm 1989, được biết đến là ca sĩ, diễn viên kiêm vũ công nổi bật trong làng giải trí Việt. Năm 2013, cô lên xe hoa với doanh nhân Phạm Nghiêm Đức và lần lượt sinh hai con: bé gái Boorin (6 tuổi) và bé trai B.Boy (5 tuổi).

Đến năm 2021, cặp đôi gây bất ngờ khi thông báo ly hôn. Cả hai sau đó nhiều lần xảy ra tranh chấp trên mạng xã hội cũng như tại tòa liên quan đến quyền nuôi con.

Diệp Lâm Anh trong tiệc sinh nhật mừng tuổi 36.

Tháng 9/2023, tòa đưa ra phán quyết: Diệp Lâm Anh được quyền chăm sóc con gái Boorin, trong khi Nghiêm Đức đảm nhận việc nuôi dưỡng con trai B.Boy. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian đưa hai con đi chơi, tạo cơ hội để ba mẹ con có những trải nghiệm gắn kết cùng nhau.

Diệp Lâm Anh bên 2 con.

Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh trở lại làng giải trí. Người đẹp ngày càng mạnh mẽ và tỏa sáng hơn. Dấu ấn từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cuối năm 2023 đã mở ra cho cô nhiều cơ hội nghệ thuật mới, đồng thời nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả.

Diệp Lâm Anh ngày càng đẹp hậu ly hôn.

Ở tuổi 36, Diệp Lâm Anh được khen ngợi bởi nhan sắc thăng hạng, vẻ ngoài trẻ trung. Cô duy trì thói quen tập luyện để giải tỏa áp lực, giữ vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Những hình ảnh khoe nét quyến rũ của cô thường xuyên thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận trên mạng xã hội.

Sau chương trình, Diệp Lâm Anh chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc nữ LUNAS - tập hợp các gương mặt bước ra từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Lột xác với phong cách rapper cá tính, cô xem đây là trải nghiệm đáng nhớ: "Điều này giúp tôi tin rằng cuộc sống đôi khi phải liều. Khi dám thử điều mình chưa từng nghĩ tới, ta sẽ nhận được những giá trị ngoài sức tưởng tượng ", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Từng đối diện với nhiều nỗi sợ - từ sự đánh giá, đám đông cho đến ánh đèn sân khấu - Diệp Lâm Anh giờ đây tự hào vì có thể sống đúng với đam mê: được mặc trang phục yêu thích, nhảy, hát, đọc rap ngay cả khi đã bước sang tuổi 36.

Song song với hoạt động nghệ thuật, cô còn bận rộn kinh doanh, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng tài chính vững chắc để mang lại cuộc sống đủ đầy cho các con.

Gần đây, Phạm Kiên – bạn trai tin đồn của Diệp Lâm Anh - xuất hiện trong tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ. Ngay sau đó, cả hai còn chia sẻ những khoảnh khắc chung lên trang cá nhân, khiến loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thời gian gần đây, cặp đôi cũng thoải mái tương tác và thường xuyên đăng ảnh cùng nhau.

Phạm Kiên góp mặt trong tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh.

Mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên bắt đầu được quan tâm từ cuối năm 2024, khi cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện tại nhiều sự kiện cũng như chuyến đi chơi chung. Họ từng cùng đến Yên Bái trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ, hay tham gia một sự kiện ở TP.HCM. Dù vậy, trước tin đồn hẹn hò, cả hai vẫn lựa chọn giữ im lặng.

Diệp Lâm Anh và tình tin đồn trong chuyến du lịch hồi tháng 7/2025.

Đầu năm nay, Diệp Lâm Anh tiết lộ cô đã bước vào một mối quan hệ mới sau 2 năm ly hôn. Tuy nhiên, thành viên nhóm LUNAS không tiết lộ danh tính bạn trai, chỉ chia sẻ rằng người này "không đúng gu nhưng mang lại cảm giác an toàn".







