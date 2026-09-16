“Chị đẹp” sở hữu nhan sắc không tuổi, mỗi đêm chỉ ngủ 2-3 tiếng để vắt sữa cho con

Tú Vi là nữ diễn viên kiêm ca sĩ được nhiều người biết đến. Cô được yêu mến qua nhiều bộ phim như "Cổng mặt trời", "Gọi giấc mơ về", "Bếp hát" và "Gạo nếp gạo tẻ".

Năm 2023, Tú Vi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tiếp tục ghi dấu ấn với hình ảnh một nghệ sĩ đa tài và giàu năng lượng. Tú Vi kết hôn vào tháng 11/2015 và sinh con gái đầu lòng vào tháng 4/2018.

Tú Vi và con gái đầu lòng - bé Cún.

Ở tuổi 40, Tú Vi nhận nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc không tuổi. Ít ai biết, đằng sau hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng là một hành trình làm mẹ với không ít những ngày tháng vất vả.

Trong chương trình Hội chị em làm mẹ được phát sóng mới đây, Tú Vi đã trải lòng về cuộc sống của cô sau khi sinh bé Cún. Theo nữa diễn viên, những đêm dài thiếu ngủ trở thành điều quen thuộc khi cứ khoảng 2 tiếng, Tú Vi lại thức dậy để vắt sữa, cho con bú rồi kiên nhẫn dỗ con ngủ.

Có những ngày, tổng thời gian cô được nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn 2–3 tiếng, khiến cả thể chất lẫn tinh thần đều rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Tú Vi tiết lộ con gái bị dị ứng đạm sữa bò từ nhỏ.

Khoảng thời gian đầu sau sinh cũng là lúc Tú Vi phải tạm gác nhịp sống năng động vốn có. Gần một tháng, cô chủ yếu ở trong phòng để chăm sóc con, từ một người thường xuyên đi làm, gặp gỡ bạn bè trở thành một người mẹ dành gần như toàn bộ thời gian cho em bé.

Sự thay đổi quá lớn đôi khi khiến cô cảm thấy mình như bị tách khỏi cuộc sống bên ngoài, không thể thoải mái trở lại với công việc hay đồng hành cùng chồng như trước.

Gia đình Tú Vi - Văn Anh.

Việc chăm bé Cún càng thêm vất vả khi con bị dị ứng đạm sữa bò khá nặng, khiến Tú Vi phải đặc biệt cẩn trọng trong chế độ ăn uống.

"Hành trình chiến đấu với chàm sữa của mẹ con mình bắt đầu một cách đầy chật vật từ khi bé Cún mới tròn hai tháng tuổi. Ban đầu chỉ là những nốt mẩn đỏ li ti hai bên má, nhưng rất nhanh sau đó lan rộng thành từng mảng sưng tấy, khô ráp và sần sùi.

Nhìn con ngứa ngáy, trằn trọc cọ mặt vào gối hay quơ tay gãi xước cả da suốt đêm, lòng mình thực sự như thắt lại, xót con vô cùng. Mình cho Cún đi khám, rồi thử không biết bao nhiêu loại bôi ngoài da, nhưng tình trạng cứ thuyên giảm được vài hôm rồi lại bùng phát dữ dội hơn.

Mọi thứ tiếp xúc với làn da mong manh của con từ quần áo, khăn quấn đến nước giặt đều được mình chọn lọc, giặt giũ và chăm chút kỹ lưỡng nhất có thể, nhưng căn bệnh chàm sữa vẫn ngoan cố bám lấy Cún", nữ diễn viên trải lòng.

Cũng vì con, Tú Vi cắt hoàn toàn các món ăn có nguy cơ gây dị ứng cho con. Suốt nhiều tháng ròng rã cho đến tận khi con tròn 8 tháng tuổi, nữ diễn viên chỉ ăn những món lành tính, tuyệt đối nói không với sữa, trứng, hải sản hay bánh ngọt.

Con gái Tú Vi xinh xắn ở tuổi lên 8.

Đến nay, cô bé Cún - con gái của cặp đôi Tú Vi - Văn Anh, đã lên 8 tuổi, ngày càng xinh xắn, nhanh nhẹn, biết quan tâm đến gia đình. Tú Vi đến nay vẫn ngậm ngùi nhớ lại hình ảnh của con lúc còn thơ bé.

"Mới ngày nào còn bồng bế trong tay như vầy nè, chớp mắt cái thành cô thiếu nữ rồi. Còn bảo bọc em bé của ba mẹ được ngày nào, ba mẹ sẽ hết mình ngày đó em nha", cô viết trên trang cá nhân.