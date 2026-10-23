Chị Đẹp show Đạp Gió 2026 nhận sính lễ nghìn tỷ nhưng ly hôn chồng vì khoản nợ 82 tỷ đồng?

Ngày 19/10, Lý Tiểu Nhiễm bất ngờ đăng tải bài viết trên mạng xã hội, xác nhận ly hôn nhà sản xuất Từ Giai Ninh từ năm ngoái. Cô viết ngắn gọn: "Năm ngoái đã ly hôn, không liên quan, không làm phiền nhau, chúc mỗi người đều bình an". Không tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ, nữ diễn viên khiến công chúng kinh ngạc khi khép lại cuộc hôn nhân từng được xem là viên mãn.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh quen biết từ năm 1998, duy trì tình bạn suốt 16 năm trước khi trở thành người yêu. Năm 2014, họ đăng ký kết hôn, sau đó tổ chức đám cưới tại một lâu đài ở Brussels, Bỉ. Trong thời gian yêu nhau, Từ Giai Ninh từng có lời cầu hôn nổi tiếng: "Cưới anh đi, 500 triệu tệ (khoảng 1950 tỷ đồng) để em tùy ý tiêu".

Nhưng sau hơn 10 năm kết hôn, cặp đôi đã âm thầm chia tay. Đáng chú ý hơn khi Từ Giai Ninh cùng công ty riêng đang vướng vào vụ việc liên quan đến khoản nợ hơn 21 triệu tệ (khoảng 82 tỷ đồng). Công ty này vốn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh và phát triển kịch bản, còn Từ Giai Ninh đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, gồm người đại diện pháp luật, giám đốc và người phụ trách tài chính.

Khoản nợ xuất hiện đúng thời điểm chuyện hôn nhân của cặp đôi được xác nhận, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu khó khăn kinh doanh có liên quan đến quyết định chia tay hay không. Trước đó, một số nguồn tin cho biết họ đã sống riêng từ cuối năm 2023 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 11/2025. Đến tháng 6/2025, Lý Tiểu Nhiễm đã rút khỏi một công ty có liên quan đến chồng cũ. Dù vậy, những thông tin này chưa đủ để khẳng định nguyên nhân thực sự khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.

Việc Lý Tiểu Nhiễm thông báo ly hôn trong lúc Từ Giai Ninh gặp khó khăn tài chính đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng người đẹp Khánh Dư Niên quá lạnh lùng khi quyết định rời đi vào thời điểm chồng cũ vướng nợ nần. Ngược lại, nhiều người cho rằng không nên quy kết cô tuyệt tình chỉ dựa trên thời điểm công bố. Bản thân người trong cuộc chưa tiết lộ lý do chia tay, trong khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể xuất phát từ nhiều vấn đề tích tụ trong thời gian dài.

Trước khi công bố việc ly hôn, Từ Giai Ninh vẫn có những động thái thể hiện sự ủng hộ dành cho vợ cũ. Khi Lý Tiểu Nhiễm tham gia show Đạp Gió vào tháng 4 năm nay, anh đã chi tiền ủng hộ cô trên bảng xếp hạng của chương trình. Thời điểm đó, hành động này được nhiều khán giả xem là dấu hiệu cho thấy tình cảm vợ chồng vẫn bền chặt. Vì vậy, việc Lý Tiểu Nhiễm xác nhận chuyện đã ly hôn từ lâu càng gây bất ngờ.

Trong những năm gần đây, sự nghiệp của Từ Giai Ninh khá trầm lắng, còn Lý Tiểu Nhiễm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trong các dự án phim ảnh, chương trình giải trí. Ngôi sao sinh năm 1976 cũng từng chia sẻ quan điểm độc lập về tình cảm trong một chương trình phát sóng hồi tháng 8. Khi được khuyên nên nhẫn nhịn trong các mối quan hệ, cô thẳng thắn cho rằng bản thân không nhất thiết phải tìm một người để ở bên và hoàn toàn có thể sống tốt một mình.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh không có con trong thời gian chung sống. Sau hơn 10 năm kết hôn, cả 2 lựa chọn khép lại mối quan hệ bằng tuyên bố ngắn gọn, không công khai những mâu thuẫn phía sau. Từ lời hứa sính lễ xa hoa từng khiến công chúng ngưỡng mộ đến cuộc ly hôn gây tranh cãi hiện tại, câu chuyện của cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý. Chỉ có điều, khi nguyên nhân chia tay chưa được xác nhận, mọi liên hệ giữa khoản nợ của Từ Giai Ninh và quyết định của Lý Tiểu Nhiễm vẫn chỉ dừng ở suy đoán.