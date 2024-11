Tối 16/11, Công diễn 1 của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 chính thức lên sóng. Theo sắp xếp trước đó, 30 Chị Đẹp sẽ được chia thành 2 Liên minh, trải qua 4 vòng thi đấu theo hình thức đối kháng 1 - 1. Hai Chị Đẹp đã chinh chiến mùa 1 là Thu Phương - Mỹ Linh bắt buộc đối đầu với nhau trong sân khấu vocal. Công diễn 1 được chia thành 4 sân khấu, phân loại bằng kỹ năng, gồm sân khấu Dance (Bom Hẹn Giờ - HOT), sân khấu Performance (Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này - Sắc Màu Tuổi Thơ), sân khấu Show (Mộng Yu - Một Cú Lừa), sân khấu Vocal (Nếu Anh Là Em - Tình Ca).

Nếu Anh Là Em - Công diễn 1 Chị Đẹp Đạp Gió 2024 - Mỹ Linh, Minh Tuyết, Tuimi

Ở sân khấu Vocal, bộ ba Diva Mỹ Linh, Minh Tuyết và Tuimi mang đến một bữa tiệc vocal đầy xúc cảm. Hòa âm, cách bộ ba xử lý giọng hát của từng người để tạo nên một bản phối hoàn chỉnh chạm đến trái tim người nghe. Về vocal, có lẽ không cần phải bàn thêm về độ uy tín của 3 cái tên này.

Tiết mục hot nhất là Một Cú Lừa của đội ca nương Kiều Anh, Châu Tuyết Vân, Xuân Nghi và DJ Mie. Bộ tứ hóa thần tượng, khiến trường quay phấn khích bởi màn đu lưới kỳ công. Chất giọng nội lực, xử lý tinh tế nhiều “lớp lang” của một Ca nương cùng màn "bắn" rap fast-flow từ Xuân Nghi giúp Một Cú Lừa được thay áo mới, dân tình bàn tán không ngừng vì quá thú vị.

Một Cú Lừa - Công diễn 1 Chị Đẹp Đạp Gió 2024 - Kiều Anh, Châu Tuyết Vân, Xuân Nghi, DJ Mie

Một điểm sáng nữa của Công diễn 1 là cách lead team tài tình của Ngọc Phước. Là một diễn viên hài “đá chéo” sân, Ngọc Phước đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi đảm nhận vai trò đội trưởng, kết nối các chị lớn cùng luyện tập, biểu diễn 1 ca khúc “dành cho Gen Z” như Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này. Tính cách duyên dáng, tinh tế của Ngọc Phước được thể hiện trên sóng truyền hình, giúp cô nhận về phản ứng tích cực từ khán giả.

Khả năng lead team của Ngọc Phước được khen ngợi

Nhưng đó là toàn bộ những gì chúng ta có thể nói đến. Sức hút của Công 1 chưa phủ sóng lan rộng như mùa 1. Các ca khúc của chương trình từ đầu tới giờ không đạt được độ thảo luận như kì vọng. Từ đầu mùa, có 2 sân khấu solo của Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến là 2 sân khấu đáng chú ý, khiến khán giả hào hứng và tạo được một làn sóng nhẹ viral trên TikTok. Còn lại…

Âm nhạc là điểm gây nhức nhối

Công diễn 1 của Chị Đẹp Đạp Gió mang đến 8 tiết mục được phối mới phần âm nhạc, sân khấu dàn dựng theo concept riêng. Nhưng, so với mùa 1, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 “đuối” từ âm nhạc cho tới hình ảnh. Yếu tố “cứu cánh” chương trình là sự thể hiện xuất sắc của các Chị Đẹp. 30 nghệ sĩ đã luyện tập cật lực, nỗ lực trong từng bài hát, vũ đạo. Ngược lại, những ca khúc mà các đội nhận được lại chưa thể làm bật lên sức hút của các Chị Đẹp.

Năm nay, Hứa Kim Tuyền là Giám đốc âm nhạc Chị Đẹp. Nổi tiếng là hitmaker, nam nhạc sĩ được kỳ vọng sẽ giúp các Chị Đẹp có phần âm nhạc bùng nổ, nhất là sau khi show “cùng nhà” Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã quá choáng ngợp qua các Công diễn. Nhưng thực tế đã không như kỳ vọng.

Danh sách bài hát biểu diễn Công diễn 1 kém thu hút

Từ khâu chọn nhạc đã đặt ra thử thách rất lớn cho việc làm thế nào để 30 Chị Đẹp từ nhiều lĩnh vực, mỗi người một thế mạnh có đất diễn. Hứa Kim Tuyền chọn đa số là nhạc của bản thân. Theo lý giải từ chính anh, việc này là để tối đa chi phí, giúp các Chị Đẹp thuận tiện hơn trong vấn đề tác quyền. Nhưng chính điều này đã làm hạn chế sự đa dạng của các sân khấu, cũng như không mang đến yếu tố bất ngờ. Chị Đẹp vốn đã là format “làm mới” các ca khúc cũ, vậy nhưng các ca khúc cũ do Hứa Kim Tuyền và ekip âm nhạc đang lựa chọn lại hóa ra… không cũ lắm. Điều này khiến các Chị Đẹp khó lòng cảm thụ được ca khúc, cũng như nghĩ ra làm sao để làm mới nó một cách triệt để.

Cả 8 sân khấu Công diễn 1 đều gặp chung vấn đề liên quan đến bản phối. Công thức quá dễ đoán. Không có âm thanh mới lạ, không điểm nhấn và cũng không có thử nghiệm gì đáng kể, 8 bài hát được remix một cách nhàm chán, tạo cảm giác rời rạc. Thậm chí, còn khá cũ kỹ, “sến sẩm”. Một số lựa chọn không phù hợp với các chị đẹp, mang đến cảm giác cringe khi hát điển hình như sân khấu Mộng Yu.

Mộng Yu - Công diễn 1 Chị Đẹp Đạp Gió 2024 - Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh, MisThy, Ngọc Thanh Tâm

Minh Hằng hoàn toàn "gánh" bài Mộng Yu

Những stage cần sự bùng nổ, sôi động như HOT và Bom Hẹn Giờ chưa đạt được kỳ vọng. Nhìn cách Tóc Tiên trình diễn mỹ mãn trên nền một bài hát “xịt” như HOT làm dân tình tiếc nuối. Hàng loạt bài đăng phàn nàn về chất lượng âm nhạc mà chương trình dành cho 30 Chị Đẹp sau Công diễn 1. Dù không muốn, cũng khó mà tránh được sự so sánh với chương trình tiền nhiệm là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Slim V và đội ngũ SpaceSpeakers đã tạo nên một tiêu chuẩn mới trong âm nhạc trình diễn.

Slim V đã để lại 1 mùa hè quá rực rỡ với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đặt ra tiêu chuẩn mới về nhạc trình diễn

Những sáng tạo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ đột phá ở mặt âm thanh, ứng dụng tài tình chất liệu Đông - Tây, hiện đại - truyền thống, mà còn là cách đội ngũ làm nhạc phân tách rõ ràng khi hát - nhảy, có đất hát cho các nghệ sĩ thuộc dòng vocal và cũng có đất diễn cho những ai giỏi về nhảy. Và đa số các bài hát đều được nghệ sĩ viết lời mới, hoàn toàn khoác lên tấm áo mới cho 1 bản nhạc cũ. Nghe Có Không Giữ Mất Đừng Tìm ở đêm Chung kết của Nhà Tinh Hoa, sẽ khó mà liên tưởng đến bài hát từng được Trúc Nhân thể hiện. Hay ở Công diễn 1, cách mà Nhà Sao Sáng tận dụng Trống Cơm, SOOBIN chơi đàn bầu, NSND Tự Long hát chèo trên nền EDM đều phải khiến công chúng bàn tán suốt mùa hè.

Ở vai trò Giám đốc Âm nhạc, Hứa Kim Tuyền đang cho thấy mình còn khá non nớt về kinh nghiệm lẫn kĩ thuật làm nghề

Với vai trò Giám đốc âm nhạc, Hứa Kim Tuyền chưa làm được những điều trên. Khán giả có cảm giác hụt hẫng là lẽ tất nhiên. Trên Threads đang là 1 “bãi chiến trường” nhắm vào Hứa Kim Tuyền, thảo luận đa chiều về âm nhạc của Chị Đẹp mùa 2. Một bài đăng Threads thu về gần 100 nghìn lượt xem có nội dung như sau: “Chú Vịnh và SS Label đã nâng cao tiêu chuẩn về bản phối cho show âm nhạc quá hay Hứa Kim Tuyền làm giám đốc âm nhạc quá tệ? Beat 2 bài dance của Công 1 Chị Đẹp thật sự tệ ấy? Bass của 2 bài vocal như Nếu anh là em và Tình ca lại cháy hơn 2 bài dance, 2 bài show???? Phối khí của dance và show rất buồn ngủ luôn ấy ạ (vocal đỉnh nhất và cháy nhất luôn)? Beat drop dễ đoán, strings dùng không hay luôn? Hy vọng những con beat cháy hơn cho các công sau ạ”.

Ở dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận đồng tình với ý kiến này. Câu chuyện âm nhạc của Chị Đẹp năm nay không chỉ gây tranh cãi sau Công diễn 1, mà đã âm ỉ, khiến người ta lắc đầu từ bài chủ đề và vòng solo. Công diễn 1 khẳng định thêm rằng âm nhạc đang là vấn đề nổi cộm, là yếu tố “kéo chân” các Chị Đẹp.

Sân khấu dance như HOT khiến khán giả thất vọng vì không có con beat "cực căng"

Ở vai trò Giám đốc Âm nhạc, Hứa Kim Tuyền đang cho thấy mình còn khá non nớt về kinh nghiệm lẫn kĩ thuật làm nghề. Xuất phát điểm, Hứa Kim Tuyền là một nhạc sĩ “đá chéo sân”. Anh từng là phóng viên giải trí trước khi bén duyên với âm nhạc. Sự “tay ngang” này khiến Hứa Kim Tuyền nhiều lần bị khán giả góp ý trong khoản sáng tạo giai điệu, cưỡng âm. Nhìn nhận một cách công tâm, Hứa Kim Tuyền có lợi thế khi sáng tác, đặc biệt là tạo hit cho các nghệ sĩ nữ, khả năng bắt trend cực kì nhạy bén. Tuy nhiên, ở vai trò Giám đốc âm nhạc thì một người sáng tác hay thôi là chưa đủ, đội ngũ tạo ra bản phối khi thu âm nghe hay thôi cũng chưa đủ. Mà nó đòi hỏi ekip làm nhạc phải bao quát hết được mọi tố chất của từng nghệ sĩ tham gia màn trình diễn, tạo ra không gian cho nghệ sĩ thể hiện thực lực cả ở trong phòng thu âm lẫn khi lên sân khấu. Các ca khúc thi thố trong gameshow đều có yếu tố trình diễn, dù là cả bài hát về vocal. Khán giả xem cần nhiều hơn 1 bản mp3. Hứa Kim Tuyền làm tốt nhất khi viết nhạc trending, anh chàng cũng giỏi khi sử dụng các sample nhạc xưa để đưa vào các sáng tác của mình nhưng remake nhạc cũ sao cho hay, mới mẻ và có yếu tố khiến khán giả “quên luôn bản gốc”, phải bất ngờ hoàn toàn thì so với SlimV, anh đang lép vế.

Cả 8 sân khấu Công diễn 1, 28 bài solo và 1 bài hát chủ đề, Hứa Kim Tuyền chưa “dạn tay”, khiến tổng thể thiếu đi sự đột phá

Cả 8 sân khấu Công diễn 1, 28 bài solo và 1 bài hát chủ đề, Hứa Kim Tuyền chưa “dạn tay”, khiến tổng thể thiếu đi sự đột phá. Các ca khúc ngay khi công bố trước khi phát sóng, đã nhận về phản ứng không mấy hào hứng. Bởi chính bản gốc đã cho thấy đó không phải là một ca khúc khiến khán giả tò mò muốn nghe thêm. Với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp mùa 1, các ca khúc khi đưa ra, nhiều khán giả trẻ còn không biết đó là bài gì - một số bài đến từ nhạc sĩ indie, một số bài chỉ là bài b-side trong album của các nghệ sĩ. Nước Hoa, Bao Tiền Một Mớ Bình Yên… là ví dụ cho điều đó. Sự thông minh của SlimV khi lựa chọn các ca khúc có ít người nghe - rồi làm mới nó một cách catchy, thời thượng hơn, thì đối với khán giả, đó như là 1 bài hát mới với họ rồi!

Vì đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng kinh qua nhiều thể loại, nhiều sự kết hợp tưởng chừng như không thể và beat drop cực căng đến từ 33 anh tài, khán giả yêu cầu nhiều hơn ở Chị Đẹp và Hứa Kim Tuyền. Một lợi thế luôn dễ nhìn thấy hơn ở mô hình các nhóm nhạc nữ là đa dạng thể loại. Hứa Kim Tuyền cố tình mang đến 1 Công diễn 8 stage - 8 concept nhạc khác nhau nhưng “lực bất tòng tâm”. 8 bài hát của Công 1 không có quá nhiều sự thay đổi về mặt phối khí so với bản gốc. Có chăng, là được thể hiện bởi các nhóm nhạc Chị Đẹp. Những tiết mục được viết lời mới do các chị tự đảm nhận, không hề có một hook nào bùng nổ về mặt âm nhạc - yếu tố cốt lõi nhất cho 1 show thực tế liên quan đến nhóm nhạc. Mọi sự kết hợp Hứa Kim Tuyền đưa ra đều “bình bình”, khiến khán giả cảm thấy trôi tuột trong những bản phối mới. Để đến lúc, người ta phải nói rằng “Tiếc cho Tóc Tiên”, bởi có lẽ cô hoàn toàn có khả năng sở hữu phần nhạc ấn tượng hơn cho mình và các Chị Đẹp.

người ta phải nói rằng “Tiếc cho Tóc Tiên”, bởi có lẽ cô hoàn toàn có khả năng sở hữu phần nhạc ấn tượng hơn cho mình và các Chị Đẹp

Cũng vì điều này, mà Chị Đẹp Đạp Gió 2024 chưa có sân khấu nào “viral thoát vòng”, nhưng cách các Anh Tài đã làm trước đó. DTAP bỗng dưng được khán giả nhìn nhận lại. Rõ ràng, với thế mạnh cùng Hoàng Thuỳ Linh phát triển qua 2 album đầy thử nghiệm và tính dân tộc như Hoàng và LINK, DTAP cũng là Giám đốc Âm nhạc của Vietnam Idol và một số chương trình khác… Phần nào cho thấy sự cứng cáp của họ trong vai trò Giám đốc âm nhạc ở mùa 1 khi phải làm việc với 33 Chị Đẹp. Ngoài ra, một số tiết mục của Chị Đẹp mùa 1 được chính các nghệ sĩ tham gia sản xuất cũng thay đổi tổng thể thành quả. Nhìn vào chỉ số thảo luận, lượt xem và loạt bài đăng phàn nàn sau Công diễn 1, đủ để thấy Chị Đẹp mùa 2 hụt hơi không chỉ trước “phiên bản nam cùng nhà”, mà còn với chính mình trước đó.

Tuy nhiên, Chị Đẹp mùa 2 mới lên sóng Công 1, còn rất nhiều Công diễn tiếp theo ở phía trước. Sự “chệnh choạng” ở những vòng đầu tiên, khi Hứa Kim Tuyền và các nghệ sĩ chỉ mới làm việc với nhau, chưa vào guồng và chưa thực sự thân thiết, làm quen đủ thời gian để hiểu hết về nhau. Hy vọng rằng càng đi vào sâu, Hứa Kim Tuyền và các Chị Đẹp sẽ càng làm càng hay để mang đến những màn trình diễn bùng nổ hơn.

Bên cạnh âm nhạc thì sân khấu thiếu đầu tư, góc quay cũng khiến khán giả thất vọng

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được gọi là bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời ở cả thanh lẫn sắc. Một trong những yếu tố khiến chương trình này “gây thương nhớ” nhiều đến thế, được khán giả ủng hộ nhiệt tình khi hiện thực hóa bằng concert - chính là cách bày trí, dựng sân khấu và kỹ thuật quay hình “đỉnh nóc kịch trần”. Sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được đạo diễn tỷ views Đinh Hà Uyên Thư “cầm trịch”. Khán giả được chiêu đãi no nê qua những sân khấu được đầu tư như MV và concert quốc tế. Trống Cơm có hẳn một dàn nhạc cụ, ánh sáng đánh dồn dập theo nhịp beat EDM kết hợp với dàn vũ công hùng hậu múa cờ. Thu Hoài dựng hẳn một căn nhà theo lối xưa. Ekip không ngại mang những con lân, vật dụng trang trí đậm chất cải lương lên sân khấu để phụ họa cho Nhà Tinh Hoa diễn Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Yếu tố quay - dựng được làm chỉn chu, hoành tráng. Không thiếu những màn zoom in - zoom out làm bật lên vũ đạo, góc quay 360 độ hay cách mà ekip cắt dựng sân khấu đạt tiêu chuẩn MV Kpop. Tiêu chuẩn visual được nâng lên theo từng tiết mục, chứ không chỉ bùng nổ ở vài Công diễn rồi dừng lại. Vì tất cả những điều này, khán giả sẽ cảm thấy hụt hẫng nếu chương trình có format tương tự không thể đạt phong độ đã qua.

Những sân khấu mang tinh thần dân tộc được chuẩn bị chỉn chu đến từng đạo cụ biểu diễn

Dựng cả dàn giáo trên sân khấu

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đầu tư sân khấu theo concept từng bài hát

Vậy Chị Đẹp Đạp Gió có gì? Một loạt sân khấu bị đánh đèn loạn xạ “có như không có”. Set up mang lại cảm giác cũ kỹ, lỗi thời, thậm chí là sai raccord. Về quy mô sân khấu, Chị Đẹp bị thu hẹp gần như 1 nửa, chỉ là sân khấu cơ bản thường thấy ở mọi show âm nhạc.

Ở Vòng solo, sân khấu đơn điệu, tẻ nhạt. NSX còn không bố trí khán giả trường quay, để nghệ sĩ làm chủ sân khấu và bật lên tương tác giữa các chị đẹp. Điều này ảnh hưởng đến không gian chung của các màn trình diễn. Sân khấu được dựng hết sức sơ sài, concept bài hát chỉ được bổ trợ bằng màn hình led, visual đơn điệu. Chỗ ngồi của các chị đẹp khi xem đồng nghiệp biểu diễn đánh đèn tối thui… Hay như sân khấu đầy lớp lang như mashup 3 Nàng của Tóc Tiên, thứ duy nhất hỗ trợ cô là mô hình lá sen. Trong khi đó, có quá nhiều nội dung cần được khai thác bằng hình ảnh ở tiết mục đậm tính Việt này.

Sân khấu Chị Đẹp đã đơn điệu từ vòng solo

Sang đến Công diễn 1, mọi thứ không khá khẩm hơn. Nhiều người cầu khẩn NSX hãy đưa ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trở lại. Nếu không thể đầu tư khủng như sân khấu các Anh Tài, thì ít nhất phải cài cắm được yếu tố sáng tạo mới mẻ phù hợp với các Chị Đẹp. Chị Đẹp xứng đáng được đầu tư chỉn chu hơn, không chỉ là làm “ước lệ cho có”.

So về quy mô, có thể thấy "một trời một vực" với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trên các diễn đàn, sân khấu được dàn dựng bởi đạo diễn Blonde Nguyễn nhận về phản ứng tiêu cực. Điểm yếu phần nhìn nằm ở bố cục sân khấu và góc quay, di chuyển của camera. Blonde Nguyễn không phải là cái tên xa lạ, đã từng là đạo diễn sân khấu Chị Đẹp mùa 1. Nhưng dù đã làm mùa 1, thì sang đến mùa 2, vị đạo diễn này vẫn không mang đến được sự nâng cấp hơn về chất lượng sân khấu, hay có yếu tố sáng tạo mới mẻ hơn trong dàn dựng. Đây thật sự là điều rất đáng tiếc cho NSX cũng như khiến khán giả cảm thấy “khó chịu” bởi họ đã từng được xem một bữa tiệc dàn dựng rất hay từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Quay hình thiếu tinh tế

Minh Hằng lộ đồ bảo hộ ngay trên sóng

Ngoài ra, khán giả còn cảm thấy chán nản với góc quay và kỹ thuật dựng lộ nhiều khuyết điểm của các chị đẹp ở mùa 2 của chương trình. Như ở stage Mộng Yu của đội Minh Hằng. Phân đoạn gần cuối, Minh Hằng, Ngọc Thanh Tâm và Đồng Ánh Quỳnh thực hiện vũ đạo đưa chân lên cao, góc quay lại ở phía chính diện, zoom cận tạo nên khoảnh khắc nhạy cảm. Khung ảnh kết màn của Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh còn để nghệ sĩ lộ đồ bảo hộ bên trong, nhìn tổng thể rất kém duyên. Công tác quay dựng có rất nhiều điểm hạn chế từ đầu mùa, từ mất tiếng, trễ âm thanh, đỉnh điểm nhất là quay stage quá vụng về.

Một số ý kiến của khán giả:

- Mình muốn nói từ góc nhìn rõ ràng ở đây về Mộng Yu. Nhạc chương trình đưa ra ko khác bản gốc gì nên bài cứ dịu dàng dịu nhẹ thế đúng cách kẹo ngọt của bài. Đoạn mấy chị bay thật sự tôi coi ở ngoài xuất sắc lúc đó mọi người hú dữ lắm mà sao dựng ra nó cứ kì kì…”/

- Quen với kiểu quay của chú Thư rồi nên sang đây thấy nó bị loãng”.

- Camera man đáng lý đoạn bungee nên focus mấy chỉ nhảy để dễ bắt trọn phần bay thay vì cứ lạm dụng flycam liên tục. Chứ thương các chị nhiều lắm vì bộ môn bungee cực kỳ khó nên đã rất mong chờ team camera sẽ quay được những khoảnh khắc đáng quý đó của team rồi. Lần này khen các chị nhưng chê camera nha, không chỉ Mộng Yu mà mấy bài khác cũng là nạn nhân của cameraman.

- Công 1 quay dựng chán.

Rõ ràng, các Chị Đẹp không ngại học hỏi cái mới, tập luyện đến mức ngất xỉu trước công diễn, cốt để mang đến vài phút bùng nổ trên sân khấu. Nhưng, thành phẩm cuối cùng khi phát sóng thì lại phí hoài điều này.

Bộ tứ đội Minh Hằng nhảy bungee cho Mộng Yu, đội ca nương Kiều Anh đu lưới, nhảy trên không ở tiết mục Một Cú Lừa. Đáng lẽ, những chi tiết này cần phải được thể hiện rõ sự hoành tráng khi lên hình. Nhưng vì lạm dụng flycam đã khiến khán giả như bị “rơi” khỏi không gian sân khấu. Không ai cảm nhận được nỗ lực bứt phá của các Chị Đẹp khi sân khấu cứ “quay mòng mòng”, camera đánh góc rối tinh rối mù như Công diễn vừa rồi.

Những phân cảnh ấn tượng thế này bị "phá mood" vì góc quay chông chênh, không focus vào chủ thể

Ánh sáng làm giảm bớt sự hoành tráng của stage Một Cú Lừa

Không ai cảm nhận được nỗ lực bứt phá của các Chị Đẹp khi sân khấu cứ “quay mòng mòng”, camera đánh góc rối tinh rối mù

Sự cách biệt thế hệ quá lớn giữa những Chị Đẹp “lớn tuổi” với Chị Đẹp “bé tuổi” mùa này cũng là rào cản lớn trong việc tương tác, biểu diễn cùng nhau trên sân khấu. Mùa này chưa có bộ đôi nổi tiếng như Diệp Lâm Anh x Trang Pháp hay Huyền Baby x Ninh Dương Lan Ngọc mùa 1. Tính đến hiện tại, những Chị Đẹp chiếm spotlight từ đầu mùa như Diva Mỹ Linh, Tóc Tiên, Minh Hằng, Xuân Nghi,... vẫn tiếp tục là những chị hot. Ca nương Kiều Anh là nhân tố nổi lên sau vòng solo nhưng không có quá nhiều “đất diễn” khi lên sóng. Chung quy, các Chị Đẹp chưa có cơ hội để thu hút khán giả chú ý đến mình.

Mong đợi gì ở những tập tiếp theo?

Sở hữu dàn sao nhiều màu sắc, vocal có, khả năng trình diễn có và cả những nhân tố mới lạ, chưa từng trình diễn trên các sân khấu âm nhạc, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 hoàn toàn có khả năng trở nên thú vị hơn. Điều ekip phải làm hiện tại là thực sự nghiêm túc nhìn nhận lại những gì đã qua trong Vòng solo và Công diễn 1, tiếp nhận ý kiến của khán giả để cải thiện chất lượng âm nhạc, hình ảnh qua từng vòng.

Về phần âm nhạc, khán giả mong rằng các Công diễn sau sẽ chứng kiến nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn, không chỉ là các bài hát cũ hoặc nằm trong kho hit của Hứa Kim Tuyền. Và để nâng cao chất lượng bản phối, để các Chị Đẹp “nhúng tay” là điều cần thiết. Điển hình như ở tiết mục Một Cú Lừa, ca nương Kiều Anh và Xuân Nghi đã đóng góp ý kiến của mình, cuối cùng cho ra thành quả là sân khấu hot nhất Công 1.

Ở tiết mục Một Cú Lừa, ca nương Kiều Anh và Xuân Nghi đã đóng góp ý kiến của mình, cuối cùng cho ra thành quả là sân khấu hot nhất Công 1

Trong số 30 Chị Đẹp, có nhiều nghệ sĩ có thể tự mình sáng tác, phối khí và cả biên đạo. Để các chị đẹp làm chủ, khán giả sẽ có nhiều trải nghiệm đa dạng hơn, và bản thân các chị cũng được tỏa sáng hơn ở tiết mục của mình.

Về phần hình ảnh, khán giả cần ekip Chị Đẹp Đạp Gió chỉn chu hơn trong các phối cảnh sân khấu. Quay dựng cần tính nhất quán, bớt lạm dụng flycam và góc toàn không cần thiết. Đã có “văn mẫu” là Anh Trai Chông Gai, nếu NSX tiếp tục thế này ở các Công diễn sau, sẽ đến lúc người ta không còn muốn theo dõi, bàn tán về Chị Đẹp. Nhiều khán giả chia sẻ, sức hút níu kéo họ kiên nhẫn đến thời điểm hiện tại là vì quý trọng công sức, biết được các Chị Đẹp đã đánh đổi bao nhiêu cho hành trình Đạp Gió này.

Chương trình mới đi qua những tập đầu tiên, tuy nhiên phần mở màn đang không đạt được như kỳ vọng. Sự rắc rối về luật chơi đã là rào cản lớn với khán giả, nay đến Công 1 lại không đủ sức hấp dẫn để khán giả theo dõi tiếp theo. Hy vọng rằng NSX Chị Đẹp sẽ có những cách khắc phục, lắng nghe ý kiến khán giả để không khiến Chị Đẹp mùa 2 “chìm nghỉm” trong loạt chương trình, sự kiện mùa cuối năm.