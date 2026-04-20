Mới đây, những chi tiết thú vị về cách cặp đôi quyền lực này che giấu mối quan hệ, cũng như sự thay đổi đáng yêu trong cách xưng hô sau khi về chung một nhà đã được hé lộ.

Chuyện tình của cặp đôi vàng K-biz hóa ra lại được thăng hoa từ chính sân golf. Theo lời kể từ Lim Jin Han, vị huấn luyện viên golf của cả hai, Son Ye Jin ban đầu đi học để nâng cao kỹ năng vì tự nhận mình chơi 3 năm vẫn chưa giỏi.

Thế nhưng, không để bạn trai "đứng ngoài cuộc", nữ diễn viên đã khéo léo kéo Hyun Bin đi tập cùng. Vị HLV nhớ lại lời nhờ vả đáng yêu của "chị đẹp": "Một ngày nọ, cô ấy đến và nói: 'Thầy ơi, nhờ thầy dạy cho cả anh Bin nữa nhé'."

Để bảo vệ tình yêu của mình trước ống kính truyền thông, Hyun Bin và Son Ye Jin đã nhờ đến sự "yểm trợ" tuyệt đối từ vị huấn luyện viên. Quá trình hẹn hò được giấu kín đến mức ông Lim phải nói dối cả vợ mình để giữ bí mật cho học trò.

"Một ngày nọ, vợ tôi hỏi nghe đồn bên ngoài bảo Hyun Bin và Son Ye Jin đang yêu nhau và sắp cưới, có đúng không. Tôi đã mắng vợ mình là nói linh tinh gì thế, vì tôi phải giữ bí mật cho họ mà", ông Lim hài hước kể lại. Phải đến 20 ngày sau, khi cặp đôi chính thức phát đi thông báo kết hôn, lời nói dối này mới bị bóc trần, khiến vị HLV bị chính vợ mình gọi là "kẻ phản bội".

Khác với hình ảnh kiêu kỳ trên màn ảnh, Son Ye Jin ngoài đời thực chất có tính cách mạnh mẽ và vô cùng hào sảng. Trong khi đó, Hyun Bin lại là kiểu người điềm tĩnh, vững chãi. Chính sự trái ngược này đã tạo nên một sự bù trừ hoàn hảo, khiến những người xung quanh đều phải công nhận họ "cực kỳ hợp nhau".

Đặc biệt, sự thay đổi trong cách xưng hô của cặp đôi cũng khiến fan hâm mộ không khỏi thích thú. Thuở còn hẹn hò bí mật, cả hai giữ sự chừng mực, giản dị khi gọi nhau là: "Bin à, Ye Jin à".

Thế nhưng, sau khi chính thức trở thành vợ chồng, họ đã không ngần ngại chuyển sang dùng những danh xưng ngọt ngào, đậm chất gia đình như "Yeobo" (mình ơi) hay "Jagi" (anh/em yêu ơi). Nhìn vào cách họ tương tác, những người chứng kiến đều phải cảm thán: "Trông hai đứa thực sự rất đẹp đôi."