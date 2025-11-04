Mối quan hệ giữa Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa - nhân vật nổi tiếng trên MXH - nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Họ vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí bí mật chung sống với nhau từ năm 2023, nhưng không lên tiếng phản hồi. Sau 1 thời gian không xuất hiện bên nhau, đến ngày 1/11, cánh săn ảnh Trung Quốc đã "tóm gọn" khoảnh khắc Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa khoác tay nhau tình cảm đi dạo phố. Cả hai mặc đồ đen đồng điệu. Trong khi Hoàng Phủ Thánh Hoa thoải mái để lộ mặt, Chung Hân Đồng lại đeo khẩu trang và đội nón kín mít. Trên mạng xã hội, khán giả nghi vấn Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa đã tái hợp sau khoảng thời gian xa cách.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Chung Hân Đồng vướng lùm xùm bị tố làm "tiểu tam" cũng như bị tình trẻ kém 19 tuổi Dư Diễn Long phát tán ảnh riêng tư. Tuy nhiên, bạn Chung Hân Đồng khẳng định nữ diễn viên là người bị hại trong vụ việc. Dư Diễn Long và bạn gái đã lợi dụng sự yêu thích của thành viên nhóm Twins dành cho anh để dẫn dụ Chung Hân Đồng vào bẫy tình để lợi dụng tiền bạc. Dù vậy, vụ ồn ào vẫn khiến nữ thần thanh xuân rơi vào cảnh bẽ bàng khi có lần thứ 2 lộ ảnh nóng. Vào năm 2008, Chung Hân Đồng từng lộ loạt ảnh phòng the với "bad boy Cbiz" Trần Quán Hy.

Chung Hân Đồng khoác tay Hoàng Phủ Thánh Hoa xuống phố

Cặp đôi vướng nghi vấn tình ái từ năm 2023

Cuối năm 2024, Chung Hân Đồng dính lùm xùm bị tình trẻ kém 19 tuổi tống tiền, leak ảnh riêng tư ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, thành viên nhóm Twins và Hoàng Phủ Thánh Hoa không hề được trông thấy xuất hiện hay tương tác với nhau

Sau khi ly hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 3/2020, Chung Hân Đồng vướng nghi vấn hẹn hò Hoàng Phủ Thánh Hoa. Vào đầu tháng 6/2023, Chung Hân Đồng bị bắt gặp thân mật với Hoàng Phủ Thánh Hoa trên phố. Cô không tránh né, thoải mái để bạn cùng giới ôm eo, hôn má và âu yếm. Cuối tháng 6/2023, truyền thông bóc thêm loạt bằng chứng cho thấy Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa bí mật du lịch hẹn hò ở Phuket, Thái Lan. Cả 2 đều đăng ảnh ở cùng 1 khu nghỉ dưỡng, đeo cùng 1 mẫu vòng tay tiền tỷ đến từ thương hiệu Cartier. Hoàng Phủ Thánh Hoa còn bay sang Hong Kong (Trung Quốc).

Sau đó, các netizen cũng soi được bằng chứng Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa sống chung nhà. Trong loạt hình ảnh trên trang cá nhân của cả 2, cư dân mạng phát hiện nhiều đồ vật, góc chụp view ngắm cảnh giống nhau. Cặp đôi còn được cho là đã cùng đi du lịch ở Ả Rập.

Hoàng Phủ Thánh Hoa từng bị bắt gặp có hành động như người yêu với Chung Hân Đồng. Cô cắn tai, hôn vào má nữ nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) 1 cách đầy hạnh phúc. Trước hành động thân mật Hoàng Phủ Thánh Hoa, Chung Hân Đông không tránh né

Hình ảnh thân mật, má kề má của Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa

Cả 2 còn bị soi ra check-in ở cùng địa điểm nghỉ dưỡng, đeo cùng 1 mẫu vòng tay có giá hơn 1,3 tỷ đồng của thương hiệu Cartier

Khán giả soi ra bằng chứng cho thấy nữ ca sĩ hạng A sống chung nhà với bạn gái. Đồ vật trang trí trong bức ảnh chụp tại nhà của họ là giống nhau

Hoàng Phủ Thánh Hoa chơi cùng hội bạn với Chung Hân Đồng, hot girl Châu Dương Thanh (bạn gái cũ của La Chí Tường). Cô được mệnh danh là "Trần Quán Hy phiên bản nữ", "cô nàng tomboy đẹp trai đẹp trai nhất mạng xã hội". Hoàng Phủ Thánh Hoa có mối quan hệ rộng với nhiều sao nữ nổi tiếng như Angelababy, Hồ Hạnh Nhi, Châu Vũ Đồng... Cô từng hẹn hò người mẫu Hứa Văn, nữ diễn viên Lý Khê Nhuế hay vướng tin đồn tình ái với Quách Bích Đình - hiện tại là vợ của tài tử gia thế Hướng Tả.

Hoàng Phủ Thánh Hoa có cuộc sống giàu sang, quan hệ rộng với nhiều sao nữ trong showbiz Trung

Nguồn: Sina, 163