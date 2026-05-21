Chỉ đến khi rơi xuống đáy sâu của sự sa ngã, Sơn Ngọc Minh mới xót xa nhớ đến người mẹ tảo tần của mình

Hình ảnh một nam ca sĩ từng được hàng ngàn khán giả trẻ tung hô giờ đây tiều tụy, cúi gằm mặt trong cơ quan điều tra tội phạm về ma túy khiến nhiều người không khỏi xót xa và phẫn nộ.

Trước ống kính, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic - Sơn Ngọc Minh rơm rớm nước mắt bộc bạch: "Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh...".

Lời ân hận thốt ra khi chiếc còng số 8 đã bập vào tay, khi sự tự do đã bị tước đoạt và tiền đồ chính thức khép lại. Nhưng sự chát chúa của câu nói ấy lại nằm ở chỗ: Phải đợi đến khi tàn cuộc chơi ma túy, rơi xuống đáy sâu của sự sa ngã, anh mới xót xa nhớ đến người mẹ tảo tần của mình.

Sự đối lập cay đắng giữa hai cuộc đời

Người ta xót xa không chỉ vì một tài năng trượt dài trong cám dỗ, mà còn vì sự đối lập đến tàn nhẫn giữa cuộc sống phồn hoa rỗng tuếch của nam ca sĩ ở chốn Sài thành và hoàn cảnh khốn khó của người mẹ già ở quê nhà.

Nhiều năm về trước, trên sóng truyền hình, Sơn Ngọc Minh từng khiến bao người rơi nước mắt khi kể về gia cảnh bi đát của mình.

Cha mất sớm, gia đình nghèo khó, nhà từng bị cháy rụi. Mẹ anh, bà Cúc phải cắn răng sống cô độc trong một căn nhà xập xệ, lụp xụp ở Cần Thơ. Để có tiền trang trải qua ngày, bà từng nhặt ve chai, bán hàng rong và sau này phải đi làm người giúp việc cho những gia đình khá giả.

Ngày ấy, chàng thanh niên Sơn Ngọc Minh đã bán chiếc điện thoại tài sản quý giá nhất của mình để lên Sài Gòn theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Người mẹ ở quê làm lụng vất vả, chắt bóp từng đồng, chịu đựng nỗi cô đơn vò võ với niềm an ủi duy nhất: Con trai mình đang phấn đấu để đổi đời, để vươn lên.

Nhưng rồi, ánh đèn sân khấu lung linh và những đêm vui chơi trác táng đã nuốt chửng lời hứa năm xưa. Trong khi người mẹ già oằn lưng lau nhà, rửa bát để kiếm từng đồng bạc lẻ, thì con trai bà lại đốt thiêu tuổi trẻ, tiền bạc và nhân cách vào những tinh thể ma túy đá cùng đám bạn "chơi bời".

Sự hưởng thụ sa đọa ấy được xây trên sự hi sinh thầm lặng của người mẹ nghèo.

Có nghịch lý nào xót xa hơn thế?

Tỉnh mộng khi đã quá muộn màng

Ma túy không chỉ tàn phá cơ thể, nó còn tàn phá cả lương tri và sự thấu cảm. Khi chìm trong ảo giác của chất kích thích từ trước Tết Nguyên đán cho đến ngày bị bắt, tâm trí của Sơn Ngọc Minh lấp đầy bởi những cuộc vui thâu đêm, những lời mời gọi tụ tập từ "bạn bè". Trong những khoảnh khắc thăng hoa giả tạo đó, hình bóng người mẹ gầy gò làm giúp việc ở quê nhà hoàn toàn không tồn tại.

Chỉ đến khi bị bắt, đối diện với bản án của pháp luật, ánh sáng nhân tạo của phòng điều tra mới làm vỡ vụn ảo mộng.

Những "người anh em" rủ rê chơi ma túy ngày nào giờ cùng chung số phận hoặc đã rời đi, để lại anh đối diện với bản án lương tâm lớn nhất: Mẹ.

Giọt nước mắt của Sơn Ngọc Minh tại đồn công an có lẽ là giọt nước mắt thật. Anh khóc vì sợ hãi, vì hối hận, và vì nhận ra mình đã tàn nhẫn đâm một nhát dao vào trái tim của người yêu thương mình nhất. Nhưng tiếc thay, sự thức tỉnh đó lại đến vào lúc anh không còn khả năng để làm lại từ đầu một cách dễ dàng nữa.

Sự việc của Sơn Ngọc Minh là một hồi chuông cảnh tỉnh gắt gao về lối sống buông thả của một bộ phận người trẻ, đặc biệt là những người mang danh nghệ sĩ. Cám dỗ ở đời luôn khoác lên mình chiếc áo hào nhoáng, nhưng cái giá phải trả luôn là những thứ chân thật và thiêng liêng nhất.

Nhiều người tiếc cho sự sa ngã của Sơn Ngọc Minh, nhưng người ta lại càng thương xót hơn cho người mẹ nghèo ở Cần Thơ. Giờ đây, thay vì tự hào nhìn con trên sân khấu, bà lại phải đối diện với cú sốc bẽ bàng nhất của cuộc đời khi thấy con trai vướng vòng lao lý vì tệ nạn xã hội.

Lời xin lỗi muộn màng của Sơn Ngọc Minh giờ đây chỉ là sự hối hận muộn màng. Nó nhắc nhở chúng ta một chân lý giản đơn nhưng khắc nghiệt: Đừng đợi đến khi đánh mất tất cả, rơi vào bước đường cùng mới nhớ đến gia đình. Bởi có những lỗi lầm, cái giá phải trả không chỉ là tuổi thanh xuân của chính mình, mà còn là nước mắt đục ngầu của đấng sinh thành.



