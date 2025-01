‘Chị đại’ Kim Hye Soo lại gây sốt

Unmasked (Tựa Việt: Lật tẩy tội ác ) được đánh giá là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc được chờ đợi nhất nửa đầu năm 2025.

Dự án đánh dấu sự trở lại của chị đại Kim Hye Soo sau ba năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, kể từ Juvenile Justice và Under the Queen’s Umbrella (2022). Nội dung cũng hấp dẫn khi xoáy sâu vào đề tài chính trị, truyền thông với nhiều tình tiết gay cấn, đầy bất ngờ.

Ra mắt Disney+ , tác phẩm nhanh chóng dẫn đầu top 10 bảng xếp hạng các phim truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia.

Phim cũng tạo được luồng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, với phần lớn ý kiến đánh giá cao kịch bản, diễn xuất.

Kịch tính từ những phút đầu

Phim đưa người xem theo chân nhân vật chính Oh So Ryong (Kim Hye Soo). Cô là phóng viên đang dẫn chương trình mang tên Trigger – chuyên điều tra các vụ án chấn động mà cảnh sát lẫn phía công tố đều không thể giải quyết.

Bắt tay với So Ryong còn có hai đồng nghiệp là Han Do (Jung Sung Il) và Kang Gi-Ho (Joo Jong Hyuk). Bộ ba không ngại đối đầu với những phe phái quyền lực để phơi bày sự thật đằng sau những vụ án bí ẩn.

Tuy nhiên, nhóm Trigger có nguy cơ mất việc khi bắt đầu điều tra một vụ án không lời giải suốt 20 năm, liên quan đến cái chết khó hiểu của một diễn viên nổi tiếng.

Lần theo manh mối, cả ba liên tục vướng vào những tình huống nguy hiểm, bị đe dọa bởi các thế lực ngầm và phải đối mặt với nhiều thử thách. Đó cũng là yếu tố giúp tác phẩm giữ chân khán giả qua từng tập phim.

Kim Hye Soo vẫn trẻ trung ở tuổi 54.

Kịch bản hấp dẫn là yếu tố giúp Unmasked gây sốt. Phim chạm đến khán giả Hàn Quốc vì gợi nhắc đến nhiều biến động gần đây, từ những sự kiện chính trị căng thẳng trong nước đến việc tin giả xuất hiện tràn lan mà không được kiểm chứng trên mạng.

Ngay từ tập một, series mang đến bầu không khí hồi hộp của một tác phẩm tâm lý - giật gân, bắt đầu khi có một vụ án mạng xảy ra trong nhà vệ sinh công cộng. Sau đó, phim liên tục cài cắm nhiều yếu tố từ siêu nhiên, bạo lực cho đến tham nhũng, chính trị... nhằm kích thích sự tò mò của khán giả.

Kịch bản còn khéo léo mở rộng câu chuyện sang đời sống cá nhân của các nhân vật, giúp khán giả thấu hiểu và đồng cảm với những góc khuất của họ.

Ngồi ghế đạo diễn phim là Yoo Sun Dong - từng rất thành công với hai phần The Uncanny Counter (2020-2023). Đạo diễn phát huy sở trường khi kết hợp khéo léo yếu tố kịch tính và hài hước, tạo nên một không khí vừa căng thẳng vừa lôi cuốn.

Điều đó giúp Unmasked không quá nặng nề mà vẫn đảm bảo tính giải trí dù khai thác nhiều vấn đề thời sự.

Một vài hình ảnh trong phim.

‘Chị đại’ Kim Hye Soo không gây thất vọng

Phải nói rằng Unmasked sẽ giảm đi độ hấp dẫn nếu thiếu sự xuất hiện của Kim Hye Soo. Trước nay, minh tinh sinh năm 1970 nổi tiếng là khắt khe trong quá trình lựa chọn kịch bản. Lần này, cô tiếp tục khẳng định đẳng cấp “chị đại” khi mang đến một màn hóa thân hấp dẫn, vừa cuốn hút lại vừa có chiều sâu.

Đóng vai Oh So Ryong, Kim Hye Soo giúp nhân vật chính trở nên sống động với lối diễn tự nhiên, không lên gân. Cô truyền tải được sự quyết liệt lẫn tinh thần không khoan nhượng của một nhà báo quyết tâm truy tìm sự thật bằng mọi giá.

Qua màn hóa thân của Kim Hye Soo, Oh So Ryong trở thành biểu tượng của lòng can đảm và sự kiên định, khiến người xem vừa nể phục vừa yêu mến.

Đặc biệt, Kim Hye Soo gần như không để lộ dấu vết thời gian dù đã bước qua độ tuổi U60. Sự xuất hiện của “chị đại” là yếu tố then chốt giúp Unmasked giữ được sức hút và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người xem.

Xuất hiện cùng đàn chị Kim Hye Soo là Jung Sung Il – ngôi sao của The Glory . Anh vào vai Han Do, một nhân vật có tính cách khá lập dị, thân thiện với trẻ em nhưng lại thô lỗ với người lớn.

Nhân vật mang đến sự hài hước, tạo ra những khoảnh khắc giải trí nhẹ nhàng giúp cân bằng các tình tiết căng thẳng trong phim.

Jung Sung Il – ngôi sao của The Glory - cũng để lại ấn tượng tốt.

Sự kết hợp giữa kịch bản, diễn xuất và phong cách đạo diễn đã mang đến một làn gió mới, giúp Unmasked tạo sự khác biệt trong bối cảnh dòng phim tội phạm Hàn Quốc đã quá thành công.

Dẫu vậy, series vẫn tồn tại một số hạn chế dễ nhận ra. Đôi lúc, các đoạn hội thoại chưa hấp dẫn khiến nhịp phim có vẻ bị chậm lại. Phân cảnh hành động cũng thường kết thúc theo phong cách hài hước, làm cho câu chuyện mất đi sự nghiêm túc cần có.

Unmasked gồm 12 tập, hiện đã phát sóng được 1/3 chặng đường nhưng vẫn còn nhiều ẩn số khó đoán. Nhiều khán giả vẫn chưa biết biên kịch sẽ “xoay chuyển” câu chuyện ra sao ở đoạn kết.

Nếu thành công, rất có thể Disney+ sẽ tiếp tục đầu tư để thực hiện mùa mới, tương tự series Signal cũng có Kim Hye Soo đóng chính.