9 năm trôi qua đây vẫn là đỉnh cao của phim Việt: Dàn cast một bước lên mây, lời thoại nổi khắp cả nước

Mới đây, một chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội với nội dung: "Chỉ cần nghe 1 câu thoại là đoán được tên phim!" đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Giữa vô vàn bình luận gợi nhắc về những tác phẩm đình đám, một dòng bình luận ngắn gọn: “ Nhà tôi thật vô phúc, vô phúc mới có một đứa con dâu như chị! ” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Chẳng cần hình ảnh hay video đi kèm, chỉ cần đọc từng con chữ thôi cũng đủ khiến netizen nghe rõ câu thoại kinh điển bên tai, bởi đó như "thương hiệu" của bộ phim Việt quốc dân một thời - Sống Chung Với Mẹ Chồng.

Trong phim, mối quan hệ giữa bà Phương (NSND Lan Hương) và cô con dâu hiện đại, cá tính Minh Vân (Bảo Thanh) luôn đặt trong trạng thái căng thẳng do sự khác biệt về lối sống, thế hệ và đặc biệt là sự bảo bọc, can thiệp quá sâu của người mẹ vào cuộc sống hôn nhân của con trai mình là Thanh (Anh Dũng).

Câu thoại này xuất hiện trong một diễn biến đỉnh điểm của phim. Đó là phân đoạn Vân về nhà chồng, xin lại tiền tiết kiệm của mình gửi mẹ chồng để về quê chữa bệnh cho em trai, nhưng mẹ chồng lại làm khó. Ngay cả khi gửi lại số tiền, bà thẳng tay ném xuống đất thay vì đưa một cách tử tế. Hành động này khiến Vân uất ức và hỏi thẳng: " Mẹ làm như thế này có nên không hả mẹ? ". Bà Phương lúc này vừa thẹn vừa giận, liền chỉ tay vào mặt con dâu: “ Nhà tôi thật vô phúc, vô phúc mới có một đứa con dâu như chị! ”

Phân cảnh huyền thoại của Sống Chung Với Mẹ Chồng

Ở phân đoạn này, cả NSND Lan Hương và Bảo Thanh đều diễn quá đạt, khiến người xem vừa thấy "gai mắt" với bà mẹ chồng, vừa thấy thương và không trách nổi Vân dù cô đã nói to trước mặt mẹ. Câu thoại này sau đó cũng nhanh chóng viral và trở thành "meme" trên MXH.

Sống Chung Với Mẹ Chồng ra mắt khán giả vào năm 2017. Qua 9 năm, tác phẩm của đạo diễn Vũ Trường Khoa vẫn đứng ở vị trí một trong những bộ phim truyền hình Việt Nam đỉnh cao nhất về đề tài gia đình. Phim khai thác những va chạm tâm lý, mâu thuẫn muôn thuở giữa mẹ chồng - nàng dâu vốn là đề tài cực kỳ nhạy cảm trong xã hội Việt Nam.

Thời điểm phát sóng, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt với mức rating (tỷ suất người xem) liên tục chạm đỉnh, đạt con số kỷ lục lên tới 14% tại khu vực Hà Nội. Sức ép và sự mong mỏi từ người hâm mộ lớn đến mức Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phải đưa ra quyết định chưa từng có trước đó là tăng thời lượng phát sóng từ 2 tập lên 3 tập/tuần để thỏa lòng khán giả. Trên mạng xã hội, phim còn gây sốt trên mạng xã hội với lượng theo dõi trên fanpage của mỗi phim lên tới nửa triệu người.

Sự bùng nổ của bộ phim đã trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, giúp dàn cast chính “một bước lên mây”. Đáng chú ý nhất chính là diễn viên Bảo Thanh. Vai diễn Minh Vân đã đưa tên tuổi cô vụt sáng thành sao hạng A của màn ảnh phía Bắc, giúp cô liên tiếp nhận được những dự án bom tấn sau đó như Người Phán Xử, Về Nhà Đi Con. Nam diễn viên Anh Dũng trong vai người chồng nhu nhược cũng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng, tạo tiền đề cho chặng đường Nam tiến phát triển sự nghiệp của anh sau này. Với NSND Lan Hương, vai bà Phương đã trở thành một trong những dấu son chói lọi nhất trong sự nghiệp diễn xuất, khiến khán giả nhiều năm sau vẫn ưu ái gọi bà bằng cái tên "mẹ chồng quốc dân".

9 năm trôi qua, màn ảnh Việt đã chào đón thêm rất nhiều tác phẩm gia đình xuất sắc khác, nhưng vị trí của Sống Chung Với Mẹ Chồng trong lòng khán giả vẫn chưa bao giờ lung lay. Chỉ từ một chủ đề thảo luận nhỏ trên mạng xã hội, sự hồi đáp mạnh mẽ của khán giả dành cho câu thoại của bộ phim là minh chứng rõ nhất cho một tác phẩm nghệ thuật chân chính khi có thể đi qua năm tháng nhưng những giá trị ấn tượng và cảm xúc mà nó để lại trong lòng người xem thì vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu.