Chỉ cần làm đúng 10 ĐIỀU này, con cái sẽ “hóa rồng hóa phượng”, thoát nghèo bền vững

Ngô Phi, giáo sư triết học tại Đại học Bắc Kinh, từng khẳng định trong cuốn Cuộc sống trôi nổi vì chính nghĩa: “Sống là quản lý ngôi nhà của mình và tạo nên cuộc sống của mình trong quá trình quản lý ngôi nhà đó”.

Với ông, điều quan trọng nhất trong đời người chính là quản lý gia đình tốt, bởi gia đình hòa thuận thì mới có thể tạo dựng cuộc sống hòa thuận. Thực tế, bất kể gia đình giàu hay nghèo, chỉ cần kiên trì thực hiện đúng 10 nguyên tắc sau, con cái sẽ có nền tảng để trưởng thành, thậm chí có thể “hóa rồng hóa phượng”, thay đổi số phận.

1. Gia đình hòa thuận – gốc rễ của thịnh vượng

Người xưa thường treo trong nhà câu đối “Gia đình hòa thuận vạn sự hưng”. Quả thật, một mái ấm tràn ngập yêu thương sẽ là nền móng cho mọi thành công. Nếu trong nhà chỉ có cãi vã, trách móc, oán giận thì phúc khí khó mà tồn tại. Vợ trách chồng vô tâm, chồng than vợ cằn nhằn – những điều tưởng nhỏ nhưng lặp đi lặp lại sẽ bào mòn tình cảm.

Nhà không phải chiến trường để phân định thắng thua, mà là nơi cần sự nhường nhịn và yêu thương. Khi vợ chồng đồng lòng, con cái hiếu thuận, anh em thuận hòa thì cả gia đình có thể tựa vào nhau để cùng tiến lên.





2. Biết khoan dung – nền tảng giữ gìn hạnh phúc

Trong hôn nhân, không có sự hòa hợp tuyệt đối. Vợ chồng giống như nồi với thìa, đôi khi không tránh khỏi va chạm. Cố gắng thay đổi người khác chỉ khiến mối quan hệ thêm rạn nứt. Câu chuyện của giáo sư Đới Kiến Nghiệp là minh chứng: thời trẻ, ông từng muốn ép vợ thay đổi theo lối sống của mình, khiến gia đình rơi vào khủng hoảng. Sau này, ông học cách bao dung, chấp nhận sự khác biệt, hôn nhân mới dần ổn định.

Khoan dung quan trọng hơn đúng sai, hiểu biết quan trọng hơn chỉ trích. Sự thấu hiểu và nhường nhịn mới là chìa khóa giữ gìn hạnh phúc lâu dài.

3. Xây dựng thói quen đọc sách – tài sản bền vững nhất

Danh học Ji Xianlin từng nói: “Trang trí quan trọng nhất của một ngôi nhà là sách”. Thay vì chạy theo nhà ở gần trường điểm, hãy xây dựng một “ngôi nhà ngập tràn hương sách”.

Đọc sách không chỉ nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn mà còn bồi dưỡng nhân cách. Một gia đình biết coi trọng việc đọc chính là đang tích lũy tài sản tinh thần bền vững nhất cho thế hệ sau. Sách trong nhà càng nhiều, hương thơm tri thức càng nuôi dưỡng sự trưởng thành cho con cái.

4. Giữ gìn tổ ấm sạch sẽ, gọn gàng

Một ngôi nhà ngăn nắp phản chiếu một cuộc sống có trật tự. Khi không gian sống bừa bộn, con người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán chường.

Giữ nhà cửa sạch sẽ không chỉ giúp tinh thần thoải mái mà còn thu hút năng lượng tích cực. Nhà là trường năng lượng lớn nhất: một căn phòng sáng sủa, gọn gàng sẽ giúp gia đình luôn ấm áp, an yên.

5. Sức khỏe – nền tảng của mọi thành công

Khảo sát của giáo sư Lưu Quốc Ân (Đại học Bắc Kinh) chỉ ra rằng, yếu tố quan trọng nhất trong việc tích lũy tài sản không phải môi trường hay may mắn, mà chính là sức khỏe. Một người khỏe mạnh mới có thể lao động, nuôi dưỡng gia đình, chống chọi khó khăn.

Cơ thể suy kiệt sẽ khiến cả gia đình lao đao, bởi bệnh tật không chỉ hủy hoại một cá nhân mà còn làm hao mòn tài sản và tinh thần của cả nhà. Giữ sức khỏe chính là bảo vệ tương lai.





6. Tiết kiệm – nguyên tắc sống còn của mỗi gia đình

Xã hội tiêu dùng khiến nhiều gia đình rơi vào vòng xoáy chi tiêu vô độ. Nhiều người chạy theo hàng hiệu, mua sắm vô tội vạ, dẫn đến nợ nần. Thực tế, muốn gia đình bền vững, điều quan trọng là biết tiết kiệm.

Mỗi món đồ mua về hãy tự hỏi: có thực sự cần không, khả năng dùng nhiều không, có đồ thay thế chưa? Kiềm chế ham muốn mua sắm chính là giữ lại nền tảng kinh tế để gia đình ổn định.

7. Giữ thói quen quây quần bên mâm cơm

Nhà văn Phùng Tử Khải từng miêu tả cảnh gia đình sum vầy bên bữa cơm giản dị, nhưng chan chứa ấm áp. Ba bữa cơm mỗi ngày, tiếng leng keng xoong nồi, tiếng cười nói quanh mâm cơm – chính là hình ảnh hạnh phúc đời thường.

Dù công việc bận rộn, hãy dành thời gian cùng gia đình ăn uống, trò chuyện. Đây không chỉ là dinh dưỡng thể chất mà còn là dinh dưỡng tinh thần.

8. Thiết lập quy tắc gia đình

Người Trung Hoa có câu: “Phú bất quá tam đại” – giàu có thường khó bền quá ba đời. Nguyên nhân là thiếu quy tắc. Nhà Tăng Quốc Phiên nổi tiếng có tới tám đời không có “con cháu hư hỏng”, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt gia huấn.

Một gia đình muốn thịnh vượng dài lâu phải có quy tắc để rèn luyện nhân cách con cháu. Kỷ luật và giáo dục gia đình còn quan trọng hơn cả việc gửi con vào trường danh tiếng.

9. Đồng hành và sẻ chia – chìa khóa giữ hạnh phúc

Hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là tình bạn, là sự đồng hành. Một người bạn đời thực sự là người sẵn sàng ở bên ta trong những lúc khó khăn nhất. Bỏ bê gia đình vì công việc sẽ khiến mái ấm dần rạn nứt. Hãy trân trọng những buổi tối cùng nhau trò chuyện, những chuyến đi cuối tuần cả nhà.

Niềm hạnh phúc lớn nhất chính là khoảnh khắc được ở bên nhau.

10. Chung tay vượt khó – sức mạnh của tập thể

Gia đình cũng giống như một doanh nghiệp, luôn có thăng trầm. Khi gặp khó khăn, nếu chỉ trông chờ vào một người thì mái ấm khó trụ vững. Vợ chồng, cha mẹ – con cái cần đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau vượt qua thử thách.

Con thuyền gia đình chỉ có thể vững vàng khi mọi người cùng chèo về một hướng.

Nhà văn tài chính Ngô Hiểu Ba từng được hỏi: “Trong thời buổi kiếm tiền ngày càng khó, nên đầu tư vào đâu để có lợi nhuận ổn định?”. Ông đáp gọn: “Hãy đầu tư vào gia đình”.

Quả thật, chăm lo cho mái ấm chính là khoản đầu tư sinh lời lớn nhất. Khi mỗi thành viên biết yêu thương, nhường nhịn, giữ sức khỏe, tiết kiệm và trân trọng nhau, thì dù xuất phát điểm nghèo khó đến đâu, gia đình vẫn có thể nuôi dưỡng thế hệ con cái trưởng thành, mạnh mẽ và vươn xa.