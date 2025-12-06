Chỉ cần 2 giờ để tầm soát ung thư bằng AI: Bước tiến trong công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động

Xu hướng chuyển dịch sang y tế dự phòng

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca ung thư mới tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi chỉ trong hơn mười năm qua. Đáng lo ngại hơn, phần lớn người bệnh được phát hiện khi ung thư đã tiến triển sang giai đoạn muộn, khiến hiệu quả điều trị giảm mạnh, tăng nguy cơ tử vong và tạo áp lực lớn lên chi phí y tế.

Trước thực trạng này, công tác y tế dự phòng và phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm đã được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ mục tiêu quan trọng: từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, nhằm phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm và nâng cao hiệu quả điều trị. Đây là bước đi chiến lược nhằm thay đổi tư duy "chỉ khám khi có bệnh", chuyển sang chăm sóc sức khỏe chủ động.

Trước bối cảnh này, sự ra đời của Trung tâm GC&Phenikaa Healthcare Center là bước đi quan trọng góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe toàn dân và ứng dụng công nghệ cao vào hệ thống y tế.

Ngày 5/12/2025, tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center chính thức khai trương. Là sự kết hợp giữa Tập đoàn GC (Hàn Quốc) và Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam), Trung tâm tập trung vào chẩn đoán sớm các bệnh ung thư phổ biến và bệnh lối sống thông qua việc sử dụng các thiết bị y tế hiện đại có tích hợp công nghệ AI.

Tối ưu thời gian khám nhờ ứng dụng công nghệ

Không cần mất nhiều thời gian chờ đợi kết quả như các quy trình truyền thống, tại GC&Phenikaa Healthcare Center, thời gian thăm khám được rút ngắn nhờ sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế tích hợp AI. Nhờ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại tích hợp sẵn AI, toàn bộ quy trình từ lúc bắt đầu thăm khám đến khi hoàn tất chỉ gói gọn trong khoảng 2 giờ. Trong khoảng thời gian ngắn này, hệ thống có khả năng rà soát và nhận diện nguy cơ của 14 loại ung thư phổ biến và hơn 30 bệnh lý lối sống (như tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính...).

Việc rút ngắn thời gian này giúp thay đổi trải nghiệm đi khám của người dân, khuyến khích thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và tiết kiệm chi phí y tế.

Các giải pháp AI cũng được tích hợp sẵn trong các trang thiết bị y tế hiện đại, bao gồm các hệ thống chẩn đoán hình ảnh như CT, X-quang, và nội soi tiêu hóa, có thể định vị, phân tích và phát hiện tổn thương siêu nhỏ chỉ từ 2-3mm, giúp tối ưu thời gian và quy trình, đồng thời giảm thiểu tối đa lượng bức xạ trong mỗi lần kiểm tra, hiệu quả tầm soát được nâng cao và mức độ an toàn trong suốt quá trình thăm khám luôn được đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, hiệu quả chẩn đoán tại GC&Phenikaa còn được tối ưu hóa nhờ hệ thống phần mềm quản lý y tế thông minh (HIS) do chính Tập đoàn GC phát triển. Đóng vai trò như trung tâm xử lý dữ liệu, hệ thống này có khả năng tự động tổng hợp kết quả từ mọi khâu thăm khám - từ các chỉ số xét nghiệm phức tạp đến hình ảnh chẩn đoán chuyên sâu.

Dấu ấn hợp tác chiến lược Việt - Hàn

Sự kiện ra mắt Trung tâm GC&Phenikaa Healthcare Center là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn GC và Tập đoàn Phenikaa, mang biểu tượng ngoại giao y tế, đóng vai trò là cầu nối chiến lược gắn kết nền y học Việt Nam và Hàn Quốc. Vượt lên trên khuôn khổ của một cơ sở thăm khám sức khỏe thông thường, GC&Phenikaa là điểm tập kết và chuyển giao những thành tựu công nghệ y khoa tiên tiến từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Song song với việc đầu tư trang thiết bị, sự ra đời của GC&Phenikaa Healthcare Center còn mở ra cơ hội quý báu để đội ngũ y bác sĩ Việt Nam được trực tiếp học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành của Tập đoàn GC, giúp xóa nhòa khoảng cách về địa lý và chi phí trong chăm sóc sức khỏe, giúp người dân Việt Nam có thể tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế, chuẩn xác và an toàn ngay tại quê nhà.