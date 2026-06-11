Chồng lo dinh dưỡng, vợ lo phát triển, không ai cãi nhau

Được biết, dịp này Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần có mặt tại Hà Nội để tham dự hội nghị ra mắt toàn diện nhãn hàng sữa Bimbosan giữa tập đoàn Hochdorf và công ty BT Việt Nam. Trong sự kiện, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đã dành thời gian trải lòng với báo chí về cuộc sống làm mẹ bỉm sữa.

Trong gia đình Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần, việc chăm con được phân công rõ ràng từ đầu. Anh Huy là người phụ trách toàn bộ vấn đề dinh dưỡng của bé Gạo, từ thời điểm ăn dặm, loại thực phẩm cho phép, cho đến độ chín của từng món. Nhiều người nói anh khó tính trong chuyện này, nhưng với Ngô Thanh Vân, đó lại là điều cô cực kỳ biết ơn.

“Tôi không hề cảm thấy áp lực trước sự khó tính của chồng mà ngược lại, tôi cực kỳ yên tâm. Nếu anh Huy không lo việc đó thì tôi cũng phải lo thôi, nhưng may mắn là anh đã gánh vác luôn phần dinh dưỡng. Nhờ vậy, tôi cảm giác như mình được đỡ một phân nửa gánh nặng, để còn tâm trí lo cho khoảng 1000 công việc không tên khác ở nhà”, cô nói.

Phần còn lại, Ngô Thanh Vân tự nhận mình là người theo dõi các cột mốc phát triển của con, đảm bảo bé Gạo được trang bị những kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi. Cô cho biết hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau về quan điểm nuôi dạy con, đơn giản vì mọi thứ đã được phân định rõ ràng từ trước.

Ngô Thanh Vân thừa nhận rằng khi chính thức trở thành mẹ, cô nhận ra bản thân cần thay đổi rất nhiều, điều đầu tiên là học cách kiên nhẫn hơn. Trước đây, cô nghĩ nuôi con đơn giản là áp dụng một quy trình có sẵn. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại.

“Khi bắt tay vào làm, tôi mới nhận ra quy trình này thực chất là dành cho chính mình, để mình làm cho đúng và con sẽ theo đó mà phát triển. Cha mẹ phải là người học trước những gì mình muốn dạy cho con”, cô chia sẻ.

Giai đoạn bé Gạo bắt đầu ăn dặm là thời điểm Ngô Thanh Vân cảm thấy áp lực nhất. Trước đó, việc cho con bú tuy mệt nhưng đơn giản. Còn khi ăn dặm, mọi thứ con đưa vào miệng đều có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường, khiến người mẹ phải thường xuyên căng thẳng và cẩn trọng từng li từng tí.

“Tôi không phải super mom. Tôi đã bị trầm cảm sau sinh”

Đây là phần Ngô Thanh Vân chia sẻ thẳng thắn và hiếm có nhất. Cô khẳng định mình không phải hình mẫu người mẹ hoàn hảo, và không ngại thừa nhận từng trải qua trầm cảm sau sinh.

“Khi hormone trong cơ thể bị sụt giảm sau khi sinh, những ảnh hưởng tâm lý kéo đến là điều tôi không thể lường trước. Giai đoạn một tháng đầu tiên, mọi thứ đều quá mới mẻ. Có những lúc con khóc hoài không nín, tôi cũng bật khóc theo. Tâm trạng lúc đó giống như có một cái công tắc on-off tự động vậy”, cô kể.

Vốn là người cầu toàn, luôn muốn làm mọi thứ chu toàn, Ngô Thanh Vân càng khó chấp nhận khi cảm thấy mình không kiểm soát được tình huống. Trong suốt ba tháng đầu, đầu óc cô luôn trong trạng thái mơ màng như đi trong sương mù, không thể suy nghĩ rõ ràng. Những khoảnh khắc tự trách bản thân chỉ vì không hiểu được tại sao con khóc đã khiến tinh thần cô suy sụp không ít.

Trong giai đoạn khó khăn đó, Huy Trần là chỗ dựa lớn nhất của Ngô Thanh Vân. Trong ba tháng đầu, anh gánh gần như toàn bộ việc chăm sóc bé Gạo, từ tắm rửa cho đến mọi thứ khác, để cô có thể hồi phục hoàn toàn. Dù đã có bảo mẫu hỗ trợ, anh vẫn tự tay tắm cho con từ những ngày đầu tiên.

Và điều Ngô Thanh Vân nhớ nhất không phải là những hành động đó, mà là một câu nói đơn giản của chồng mỗi khi cô yếu lòng và tự trách mình: “No, you do a good job!” (Em đang làm rất tốt mà).

“Chỉ một lời động viên đó thôi đã đủ giúp tôi thức tỉnh, nhận ra rằng mình đã cố gắng làm điều tốt nhất rồi. Nhiều khi trong giông bão của sự mệt mỏi, người mẹ chỉ cần một người bên cạnh nói câu đó để kéo tinh thần mình vực dậy”, cô tâm sự.

Nhờ có sự đồng hành và thấu hiểu của chồng, Ngô Thanh Vân nói cô đã vượt qua những thử thách của lần đầu làm mẹ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Câu chuyện của cô, dù chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống riêng tư, lại chạm đến điều mà rất nhiều người mẹ không dám nói thành lời.