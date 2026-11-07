Vì muốn nhanh chóng giảm cân, chị Giang (31 tuổi, Trung Quốc) duy trì chế độ ăn mỗi ngày chỉ một bữa trong một thời gian dài. Sau đó, thị lực mắt trái bắt đầu suy giảm nghiêm trọng. Khi đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết ngẫu nhiên của chị lên tới 25,7 mmol/L, cao hơn rất nhiều so với mức bình thường.

Các bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh ở cả hai mắt, kèm phù hoàng điểm và xuất huyết dịch kính mắt trái. Đây là những biến chứng nghiêm trọng có thể đe dọa thị lực, thậm chí dẫn đến mù lòa nếu không được điều trị kịp thời.

Điều đáng chú ý là trước đó chị Giang đã có tình trạng rối loạn chuyển hóa đường nhưng không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Việc áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan trong thời gian dài có thể đã khiến tình trạng chuyển hóa mất kiểm soát và làm bệnh bộc lộ rõ hơn.

Các bác sĩ nhận định chị Giang vốn đã tồn tại bất thường trong quá trình chuyển hóa đường nhưng chưa được phát hiện. Chế độ ăn uống cực đoan kéo dài có thể là yếu tố làm rối loạn thêm khả năng điều hòa đường huyết, khiến tình trạng bệnh bộc lộ rõ rệt.

Nói cách khác, không thể kết luận chỉ vài tháng ăn một bữa đã tạo ra toàn bộ tổn thương ở mắt. Bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh thường là hậu quả của tình trạng đường huyết cao kéo dài, khiến các mạch máu nhỏ ở võng mạc bị tổn thương theo thời gian.

Khi bệnh tiến triển, các mạch máu bất thường có thể hình thành, dễ vỡ và gây xuất huyết trong mắt. Tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng võng mạc cũng có thể dẫn đến phù hoàng điểm, làm suy giảm khả năng nhìn rõ.

Đáng lo ngại là giai đoạn đầu, người mắc tiểu đường có thể không cảm thấy đau mắt hay nhận thấy thị lực thay đổi rõ rệt. Đến khi nhìn mờ, xuất hiện điểm đen hoặc mất thị lực, tổn thương võng mạc đôi khi đã ở giai đoạn nặng.

Vì sao đường huyết cao có thể khiến người bệnh mất thị lực?

Võng mạc là lớp mô thần kinh nằm ở phía sau nhãn cầu, có nhiệm vụ tiếp nhận ánh sáng và truyền tín hiệu hình ảnh lên não. Bộ phận này được nuôi dưỡng bởi hệ thống mạch máu rất nhỏ và nhạy cảm với những thay đổi kéo dài của đường huyết.

Khi đường huyết tăng cao trong thời gian dài, thành mạch máu ở võng mạc có thể bị tổn thương, gây rò rỉ dịch hoặc xuất huyết. Cơ thể phản ứng với tình trạng thiếu máu bằng cách tạo ra các mạch máu mới, nhưng những mạch máu này thường phát triển bất thường, thành mạch yếu và dễ vỡ. Đó là cơ chế dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh.

Trong khi đó, phù hoàng điểm xảy ra khi dịch tích tụ ở vùng hoàng điểm - khu vực giữ vai trò quan trọng đối với thị lực trung tâm. Người bệnh có thể nhìn hình ảnh bị mờ, méo hoặc khó nhận diện chi tiết.

Khi xuất hiện xuất huyết dịch kính, máu tràn vào khoang chứa dịch kính bên trong mắt, khiến người bệnh nhìn thấy những đốm đen, màn sương hoặc mất thị lực một phần.

Nếu không được phát hiện và điều trị, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết dịch kính tái phát, bong võng mạc do co kéo và mất thị lực không hồi phục.

Ăn một bữa mỗi ngày có thực sự nguy hiểm?

Nhịn ăn gián đoạn là một phương pháp điều chỉnh thời gian ăn uống được nhiều người áp dụng để kiểm soát cân nặng. Một số nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể hỗ trợ giảm cân và cải thiện một số chỉ số chuyển hóa ở những người phù hợp.

Tuy nhiên, ăn một bữa mỗi ngày là hình thức hạn chế thời gian ăn khá cực đoan, không phù hợp với tất cả mọi người.

Nếu tự ý áp dụng mà không đánh giá tình trạng sức khỏe, người thực hiện có thể gặp tình trạng thiếu năng lượng, thiếu chất dinh dưỡng, mệt mỏi hoặc khó duy trì chế độ ăn cân bằng. Việc tập trung toàn bộ lượng thức ăn trong một bữa cũng có thể khiến đường huyết thay đổi đáng kể sau ăn, tùy thuộc vào thành phần và lượng thực phẩm tiêu thụ.

Đặc biệt, người đã mắc tiểu đường hoặc có nguy cơ rối loạn đường huyết cần thận trọng. Thay đổi thời gian ăn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc và làm tăng nguy cơ hạ đường huyết ở người đang sử dụng insulin hoặc một số thuốc điều trị tiểu đường.

Vì vậy, không nên tự ý nhịn ăn kéo dài hoặc chuyển sang chế độ mỗi ngày chỉ ăn một bữa để giảm cân khi chưa được tư vấn y tế.

Nguồn và ảnh: Sohu