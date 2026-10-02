Chi 31 triệu/giờ thuê trai đẹp 6 múi ôm ấp chụp ảnh: Trend bạo chi mua cảm xúc yêu đương gây tranh cãi ở Trung Quốc

Dịch vụ này thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo SCMP, mức giá cho mỗi buổi chụp có thể lên tới 8.000 tệ (khoảng 31 triệu đồng) cho vỏn vẹn một giờ đồng hồ. Trong suốt buổi chụp, khách hàng sẽ cùng mẫu nam thực hiện nhiều tư thế thân mật như nắm tay, ôm ấp, tạo dáng chuẩn bị hôn hoặc thậm chí chạm vào cơ bụng của người mẫu.

Vào tháng 7, Xue Dinge, một blogger phong cách sống trên mạng xã hội, đã chi 4.520 tệ (khoảng 17,5 triệu đồng) cho gói chụp 30 phút cùng lúc với hai người mẫu nam. Tại studio, nhiếp ảnh gia hướng dẫn cô và các bạn diễn thực hiện nhiều kiểu ảnh tình cảm như nâng cằm, tựa trán. Thậm chí một người mẫu còn cởi trần khoe vóc dáng săn chắc khi tạo dáng ôm cô trong bồn tắm.

Chia sẻ trải nghiệm này trên trang cá nhân, Xue viết: "Chúc mừng chúng ta đã chính thức bước vào kỷ nguyên của các dịch vụ định hướng phục vụ phụ nữ".

Một khách hàng khác tên Wenji, sống tại Thành Đô, cũng chi 3.000 tệ (khoảng 11,6 triệu đồng) cho một buổi chụp concept cặp đôi. Cô thậm chí tự viết kịch bản chi tiết: hai người vừa cãi nhau kịch liệt, sau đó bạn trai đứng đợi trước cửa phòng cô trong bộ dạng đau lòng, mắt ngấn lệ.

"Mẫu nam thực chất chỉ là một công cụ giúp tôi tạo nên những khung hình đẹp. Chụp ảnh giống như việc dệt nên một giấc mơ. Tôi trả tiền để đổi lấy một khoảnh khắc khiến trái tim mình rung động", Wenji giải thích.

Nhiều người xem đây là cơ hội để tận hưởng cảm giác lãng mạn mà không phải vướng bận trách nhiệm hay ràng buộc tình cảm. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Đây mới đúng là tận hưởng cuộc sống. Những bộ ảnh này thỏa mãn trọn vẹn sự mơ mộng của những người chưa có bạn trai".

Tuy nhiên, trào lưu này cũng thổi bùng lên nhiều tranh cãi gay gắt. Không ít người đặt câu hỏi về giá trị thực tế: "Tại sao lại tốn cả đống tiền chỉ để chụp ảnh thân mật với một người hoàn toàn xa lạ? Họ đâu phải người yêu, bạn bè, thậm chí còn chẳng phải ngôi sao nổi tiếng".

Một ý kiến khác hoài nghi: "Dịch vụ này không nên gắn mác tôn vinh hay phục vụ phụ nữ. Phái nữ bỏ tiền túi ra trang điểm, tạo dáng thân mật với đàn ông, nhìn đi nhìn lại thì chính các người mẫu nam mới là bên được hưởng lợi".

Studio Mu Zhao tại Nam Kinh tự nhận là đơn vị đầu tiên tại Trung Quốc mở dịch vụ chụp ảnh đôi với người mẫu nam. Bảng giá của studio dao động từ 7.200 tệ (khoảng 27,9 triệu đồng) cho gói cơ bản gồm 9 ảnh hoàn thiện, tới 28.000 tệ (hơn 108 triệu đồng) cho gói "trải nghiệm hẹn hò" trọn ngày với nhiều trang phục và 120 tấm ảnh.

Các mẫu nam được tuyển chọn thường là người mẫu quảng cáo thương mại hoặc những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thù lao của họ được định giá dựa trên ngoại hình, chiều cao, lượng người theo dõi trên mạng xã hội và khả năng diễn xuất trước ống kính.

Bà Mu Zhao, người sáng lập studio, cho biết tệp khách hàng tìm đến khá đa dạng. Có người đơn thuần muốn sở hữu bộ ảnh lung linh, có người muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò cùng trai đẹp. Đáng chú ý, không ít khách hàng xem những bức ảnh này là "tấm khiên" hữu hiệu để đối phó với áp lực giục cưới từ gia đình.

Để tránh những rủi ro pháp lý và tranh cãi đạo đức, bà Mu Zhao nhấn mạnh mọi tương tác thân mật đều được kiểm soát nghiêm ngặt trong giới hạn xã hội cho phép. Mặc dù có những khách hàng phát sinh cảm xúc rung động trong quá trình tương tác, studio nghiêm cấm tuyệt đối việc hai bên trao đổi thông tin liên lạc cá nhân.

Nhà sáng lập này nhận định phụ nữ ngày nay đang tự tin hơn khi bộc lộ mong muốn của bản thân, từ ngoại hình, nhu cầu cảm xúc cho đến sự gắn kết thân mật: "Phụ nữ nên dũng cảm nói lên mong muốn của chính mình. Miễn là chi tiền để bản thân thấy vui vẻ, điều đó hoàn toàn xứng đáng".

Hiện tượng này cũng phản ánh bước chuyển dịch rộng hơn của nền kinh tế "bạn đồng hành trả phí" đang nở rộ tại Trung Quốc. Tại đây, phái nữ ngày càng sẵn sàng chi tiền thuê bạn đồng hành nam để cùng dạo phố, tham gia hoạt động thể thao ngoài trời hoặc chơi các trò chơi nhập vai.

Theo SCMP