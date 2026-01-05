Tập thể dục từ lâu đã được xem là một trong những biện pháp góp phần phòng ngừa ung thư, bao gồm ung thư ruột. Tuy nhiên nếu bạn quá bận rộn, 10 phút tranh thủ - với điều kiện là tập với cường độ cao - cũng có thể giúp ích, theo nghiên cứu mới từ Đại học Newcastle (Anh).

Tranh thủ chạy bộ, nhảy dây hay tập một bài cường độ cao nào đó trong 10 phút sẽ giúp bạn phòng ngừa ung thư ruột - Ảnh: MEDICAL XPRESS

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học International Journal of Cancer, 30 tình nguyện viên nam nữ từ 50 đến 78 tuổi, bị thừa cân - béo phì (một yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư) đã tham gia nghiên cứu.

Sau khi hoàn thành một bài kiểm tra đạp xe ngắn và cường độ cao kéo dài khoảng 10 phút, các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu máu của các tình nguyện viên và phân tích 249 loại protein.

Có tới 13 loại protein tăng lên sau khi tập luyện, nhiều loại có liên quan đến việc giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và quá trình trao đổi chất.

Khi chúng được áp dụng lên các tế bào ung thư ruột trong phòng thí nghiệm, hoạt động của hơn 1.300 gene đã bị thay đổi, bao gồm cả những gene liên quan đến sửa chữa DNA, sản xuất năng lượng và sự phát triển của tế bào ung thư.

Tác động này giúp ngăn chặn sự phát triển của ung thư ruột cũng như thúc đẩy các quá trình sửa chữa DNA tự nhiên hiệu quả hơn. Tổn thương DNA chính là cơ chế cốt lõi thúc đẩy ung thư.

Nhìn chung, các phát hiện này cho thấy các đợt tập thể dục cường độ cao giúp phòng ngừa ung thư ruột ở người chưa bệnh, đồng thời hỗ trợ kiểm soát bệnh ở người đang điều trị.

Phát hiện này rất quan trọng bởi ung thư ruột đang là loại ung thư phổ biến hàng thứ 3 thế giới và gây chết người nhiều thứ 2 trong các loại ung thư, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).