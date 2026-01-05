Tiểu Mễ, một nữ sinh cấp 3 (Giang Tô, Trung Quốc) cũng là "nạn nhân" của quan niệm sai lầm rằng chưa làm chuyện ấy (quan hệ tình dục) thì không thể nhiễm HPV hay ung thư cổ tử cung.

Tiểu Mễ nhập viện trong tình trạng đau vùng chậu, đau bụng lan ra lưng kéo dài và rối loạn kinh nguyệt nghiêm trọng khi hành kinh tới 3 - 4 lần mỗi tháng.

Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ em bị áp lực học tập hoặc đau lưng do ngồi quá nhiều. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán cho thấy thiếu nữ này mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. Lúc này, khối u đã xâm lấn ra ngoài cổ tử cung, vào các mô và cấu trúc gần đó, bao gồm vùng hố chậu, hạch bạch huyết và chèn ép bàng quang, trực tràng.

Nữ sinh 17 tuổi đã mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 (Ảnh minh họa)

Người mẹ tức giận quát mắng Tiểu Mễ ngay tại bệnh viện, trước mặt nhiều người vì cho rằng cô hư hỏng, đã sớm phát sinh quan hệ không lành mạnh mới mắc bệnh. Tiểu Mễ òa khóc, nói rằng mình ngoài thời gian đi học thì chỉ ở ký túc xá nữ, cuối tuần thì về nhà, chưa từng có bạn trai chứ đừng nói đã làm chuyện ấy.

Phải đến khi được các bác sĩ phân tích bệnh sử, giải thích về y khoa bà mẹ mới nhận ra mình nông cạn và sai lầm. Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung ở Tiểu Mễ là nhiễm HPV và nó có thể xảy ra ở độ tuổi rất trẻ, ngay cả khi chưa từng quan hệ tình dục.

Bác sĩ nhắc nhở những con đường lây nhiễm HPV không cần làm chuyện ấy

Bàn luận về trường hợp của Tiểu Mễ, Giáo sư Qiao Youlin - Trưởng khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc nói: "Chuyện này không hề hiếm gặp".

HPV (Human Papillomavirus) là một nhóm virus thuộc họ Papillomaviridae, bao gồm hơn 200 chủng khác nhau. Một số loại HPV có thể gây ra các mụn cóc (mụn cơm) ở da và bộ phận sinh dục, trong khi những chủng khác lại liên quan đến ung thư từ ung thư tử cung tới ung thư hầu họng, ung thư dương vật/âm đạo… Trong đó, các chủng có nguy có gây ung thư cổ tử cung cao nhất là HPV-16 và HPV-18.

Giáo sư Qiao nhấn mạnh, HPV lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục, nhưng đây không phải con đường lây truyền duy nhất. Còn có 3 con đường lây nhiễm HPV phổ biến khác:

1. Tiếp xúc da kề da và đồ dùng cá nhân

Virus HPV có thể lây truyền qua việc tiếp xúc trực tiếp giữa các vùng da bị tổn thương hoặc qua các hành động như ôm hôn. Đáng lo ngại hơn, virus này có thể tồn tại trên các vật dụng cá nhân dùng chung như khăn tắm, đồ lót hoặc bàn chải đánh răng. Việc sử dụng chung đồ dùng vệ sinh trong môi trường tập thể như ký túc xá hoặc gia đình cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nếu không được vệ sinh đúng cách.

2. Lây truyền qua môi trường công cộng

Dù ít phổ biến hơn, HPV vẫn có khả năng lây lan qua các môi trường không đảm bảo vệ sinh như bể bơi công cộng hoặc phòng tắm chung. Nếu cơ thể có vết thương hở tiếp xúc với nguồn bệnh, virus hoàn toàn có thể xâm nhập và khu trú trong thời gian dài.

3. Lây truyền từ mẹ sang con

Một con đường khác là lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở tự nhiên. Virus từ cơ thể người mẹ có thể xâm nhập vào trẻ và tồn tại âm thầm trong nhiều năm trước khi gây ra các tổn thương tiền ung thư khi trẻ bước vào độ tuổi trưởng thành.

Chuyện ấy không phải con đường duy nhất dẫn tới lây nhiễm virus HPV (Ảnh minh họa)

Ông cũng nhắc nhở thêm rằng, nhiễm HPV không phải lúc nào cũng dẫn đến ung thư cổ tử cung ngay lập tức. Quá trình từ khi nhiễm HPV đến khi phát triển thành ung thư có thể kéo dài từ 10 đến 20 năm. Trường hợp của Tiểu Mễ chưa tìm được nguyên nhân lây nhiễm chính xác nhưng xác định là nhiễm HPV đã nhiều năm, trước đây đã có những tổn thương tiền ung thư nhưng không để ý. Đến khi phát hiện là lúc khối u đã di căn, ngay cả cắt bỏ tử cung cũng khó điều trị hiệu quả.

Thông qua câu chuyện của Tiểu Mễ, Giáo sư Qiao nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là nữ giới nên sớm quan tâm tới chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng ngừa nhiễm HPV. Bao gồm lối sống khoa học, chú trọng cải thiện miễn dịch, vệ sinh vùng kín đúng cách, quan hệ tình dục lành mạnh… và tiêm phòng HPV.