Chase Skylar DeMayo (38 tuổi) từng là một quân nhân trẻ đầy hoài bão, đã trải qua trải nghiệm cận tử được xem là “thay đổi cuộc đời”, nơi anh tin rằng mình đã gặp Chúa Jesus và được trao một sứ mệnh thiêng liêng. Câu chuyện của anh hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều người bởi thông điệp tích cực và đầy cảm hứng mà anh truyền tải.

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Chase từng là một thanh niên khỏe mạnh, đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho vị trí trong Không quân. Thời điểm lúc anh 19 tuổi, anh bất ngờ ngã gục xuống và được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Khi đó, một khối thuyên tắc khí đã xâm nhập vào đường truyền tĩnh mạch, gây ngừng tim. Các bác sỹ tuyên bố Chase đã chết lâm sàng trong vài phút.

Chase ngã quỵ và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Jam Press)

Điều kỳ diệu là trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Chase không cảm thấy sợ hãi. Anh nhớ rất rõ âm thanh cuối cùng mình nghe được là tiếng chuông báo động, rồi một giọng nói trấn an: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Sau đó, cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là sự bình yên khó tả. Chase kể rằng anh thấy mình lơ lửng trên cao, nhìn xuống cơ thể đang nằm bất động, xoay tròn như một cơn lốc giữa ánh sáng, tiếng cười, thiên thần và âm nhạc ngân vang như tiếng chuông.

Cảnh tượng tiếp theo khiến anh không thể quên. Chase cho biết anh đã bước vào một khu vườn rực rỡ, tràn ngập sắc màu và đẹp hơn bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Ở đó, anh nhìn thấy Chúa Jesus, không phải hình ảnh thường thấy, mà với mái tóc nâu xoăn, đôi mắt xanh lục hiền từ và nụ cười ấm áp. Bên cạnh Người là một cậu bé, chính là phiên bản trẻ trung, hồn nhiên của Chase.

“Chúng tôi kết nối mà không cần lời nói. Chúa Jesus bảo tôi hãy quay trở lại, lan tỏa tình yêu thương, tiếng cười, ánh sáng và niềm vui. Ngài nhắc nhở tôi về mục đích thực sự của mình trên Trái Đất, vượt lên trên những khó khăn thường nhật. Dù quá khứ ra sao, tôi vẫn có ánh sáng để theo đuổi và chia sẻ", Chase kể.

Khoảnh khắc ấy đã khắc sâu trong tâm trí người đàn ông trẻ. Anh nhớ mình không muốn rời khỏi khu vườn vì cảm giác bình yên và hạnh phúc ngập tràn.

Tuy nhiên, một sức mạnh vô hình đã đưa anh trở về thực tại. Khi tỉnh lại, các bác sỹ tháo bỏ máy móc hỗ trợ sự sống, và thật bất ngờ, tim anh hoạt động bình thường, kết quả xét nghiệm cho thấy không có tổn thương nào.

Chase nhập viện sau khi bị ốm. (Ảnh: Jam Press)

Chase nói: “Tôi được xuất viện nhanh chóng, hoàn toàn tỉnh táo. Cơn đau ban đầu biến mất, và cảm giác như tảng băng mát lạnh vừa rời khỏi lồng ngực. Tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn thành mục đích được giao".

Trải nghiệm đặc biệt này không chỉ thay đổi cách Chase nhìn nhận về sự sống và cái chết, mà còn mở ra ở anh những khả năng kỳ lạ. Anh cho biết hiện giờ anh có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác và cảm thấy “lòng bàn tay ngứa ran” khi giao tiếp với Chúa hay các thiên thần. Chase thậm chí tin rằng mình có thể chữa lành bằng đôi tay, một “món quà” mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến.

Sau biến cố, Chase nghỉ hưu vì lý do y tế, nhưng anh không dừng lại. Anh vừa hoàn thành chương trình tiến sỹ về tư vấn toàn diện, với mong muốn hướng dẫn người khác tìm thấy mục đích sống và theo đuổi những giá trị sâu sắc.

“Trải nghiệm đó đã thay đổi mọi thứ đối với tôi. Tôi theo đuổi những niềm vui đã bị lãng quên, sống với lời nhắc nhở mỗi ngày rằng hãy sống có mục đích, theo đuổi ánh sáng ngay cả trong những lúc đen tối. Tôi cảm thấy biết ơn và được thay đổi", anh chia sẻ.

Chase cho biết anh được cử trở về với một nhiệm vụ. (Ảnh: Jam Press)

Trong nhiều năm, Chase giữ kín trải nghiệm của mình vì sợ bị gán ghép hoặc cho là hoang đường. Nhưng giờ đây, anh coi đó là món quà đã định hình lại con đường đời mình .

“Tôi không còn sợ hãi cái chết nữa mà thay vào đó, tôi trân trọng sự mong manh của cuộc sống. Tôi vẫn giao tiếp với Chúa Jesus, các thiên thần và tìm thấy sự bình yên trong những điều chưa biết", anh nói.