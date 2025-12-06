Cherry Úc khởi động mùa vụ 2024/25 với hành trình đưa Cherry tươi từ Úc đến Việt Nam chỉ trong 72 giờ

Hành trình tươi ngon ấy được giới thiệu nổi bật tại sự kiện ra mắt mùa vụ Cherry Úc 2024/25 do Hiệp hội nhà vườn cherry Úc - Cherry Growers Australia (CGA) và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia - Austrade tổ chức tại TP.HCM. Sự kiện đánh dấu thời điểm khởi động chính thức của mùa Cherry năm nay, mở màn cho một mùa lễ hội rực sắc đỏ, kết nối và sum họp của người Việt dịp cuối năm.

Mùa vụ Cherry Úc 2024/25 với hành trình 72h vận chuyển chính thức được ra mắt

Hiệp hội nhà vườn cherry Úc - Cherry Growers Australia (CGA) và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia - Austrade đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt mùa vụ Cherry Úc 2024/25 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 2/12/2025 vừa qua. Đây là dịp để giới thiệu chính thức hành trình tươi ngon chỉ trong 72 giờ từ vườn cherry Úc đến thị trường Việt Nam, mang đến độ giòn, hương vị và màu sắc khó sánh kịp - lợi thế mà ít nhà cung cấp nào có thể đạt được. Sự kiện quy tụ nhiều nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ, cùng các chuyên gia ẩm thực, nhằm tôn vinh sự hợp tác mạnh mẽ góp phần tạo nên thành công của cherry Úc tại thị trường Việt Nam.

Sự kiện ra mắt mùa vụ Cherry Úc 2024/25 tại TP.HCM, nơi các đối tác và người tham dự cùng khám phá hành trình 72 giờ vận chuyển Cherry chất lượng từ vườn đến Việt Nam.

Sự kiện thu hút sự tham dự của các chuyên gia ẩm thực và nhà sáng tạo nội dung

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là màn trình diễn ẩm thực tương tác đặc sắc dành cho khách mời tham dự. Cherry Úc được lấy làm cảm hứng và kết hợp trong các món ăn một cách vô cùng sáng tạo từ đó làm nổi bật độ tươi giòn và sắc đỏ sang trọng của Cherry mùa vụ năm nay.

Đầu bếp sáng tạo các món ăn hấp dẫn được lấy cảm hứng từ Cherry Úc mùa vụ 2024/25

Người tham dự được thưởng thức những món ăn mang cảm hứng từ Cherry Úc

Theo đại diện Cherry Growers Australia - Ông Chris Lethbridge, mùa vụ 2024/25 có nhiều tín hiệu tích cực. Các vùng trồng cherry tại Úc báo cáo sản lượng ổn định, trái có kích thước lớn hơn và chất lượng vượt trội nhờ thời tiết mát mẻ. Mùa vụ năm nay kéo dài từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 2, trùng với giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho các lễ hội lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán. Đây cũng là thời điểm người Việt tìm kiếm những món quà ý nghĩa, sang trọng dành cho gia đình, bạn bè và đối tác, khiến nhu cầu Cherry Úc ngày càng tăng mạnh.

Ông Chris Lethbridge chia sẻ những thông tin thú vị về mùa vụ Cherry Úc 2024/25.

Bà Penny Measham, CEO Cherry Growers Australia, nhấn mạnh Việt Nam luôn là một trong những thị trường quan trọng nhất tại châu Á. Người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên Cherry Úc không chỉ vì chất lượng vượt trội, mà còn bởi uy tín từ những tiêu chuẩn trồng trọt nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và môi trường mà ngành Cherry Úc đang theo đuổi. Bà cũng bày tỏ kỳ vọng rằng mùa vụ năm nay sẽ đưa Cherry Úc đến nhiều gia đình Việt hơn nữa, đặc biệt trong không khí lễ Tết đang đến gần.

Cherry Úc - Món quà phù hợp cho những ngày Tết - Khi chất lượng được đặt lên trên hết

Theo báo cáo tiêu dùng Tết 2026 từ SILVERPUSH, người Việt đang ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng được kiểm chứng khi chuẩn bị cho các dịp lễ hội cuối năm. Thay vì chạy theo hình thức, người tiêu dùng chú trọng hơn đến sự an tâm khi lựa chọn thực phẩm và quà tặng, đặc biệt là những món dùng cho người thân và quà tặng đối tác. Sự minh bạch, độ tin cậy và tiêu chuẩn sản phẩm vì thế trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua sắm của nhiều gia đình.

Trong xu hướng đó, Cherry Úc trở thành lựa chọn phù hợp nhờ khả năng đáp ứng trọn vẹn cả giá trị tinh thần lẫn tính thiết thực. Cherry sở hữu sắc đỏ may mắn phù hợp không khí lễ hội, lại có hình thức trang nhã dễ trở thành điểm nhấn trong giỏ quà hay bàn tiệc. Hương vị ngọt thanh, tươi giòn từ những trái Cherry "bay thẳng từ Úc về Việt Nam trong 72 tiếng" mang đến cảm giác chăm chút và an tâm cho người nhận. Với một mùa Tết đề cao sự tinh tế và những trải nghiệm chất lượng, Cherry Úc tự nhiên hòa vào không khí Tết an lành và yêu thương của người Việt, không phô trương nhưng đầy trọn vẹn.

Cherry Úc với sắc đỏ may mắn và độ tươi giòn là lựa chọn quà tặng phù hợp cho một mùa Tết nhẹ nhàng, thực tế và đầy ý nghĩa.

Nếu bạn đang tìm món quà thực tế nhưng có ý nghĩa cho những buổi gặp gỡ người thân, bạn bè hay đồng nghiệp dịp cuối năm, Cherry Úc là lựa chọn phù hợp cho tinh thần Tết an yên 2026. Sự tươi ngọt và sắc đỏ rạng rỡ của Cherry sẽ mang đến cảm giác may mắn và ấm áp, giúp lời chúc năm mới của bạn trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn.