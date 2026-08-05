Cheon Minuk và hai vai trò đặc biệt tại Beauty Summit 2026

Cheon Minuk đồng hành cùng Beauty Summit 2026 với vai trò Friend of House

Tại Beauty Summit 2026, Cheon Minuk đảm nhận vai trò Friend of House, gương mặt đồng hành cùng tinh thần và các hoạt động của triển lãm. Đây không chỉ là một danh xưng mang tính biểu tượng, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình gắn bó của nam nghệ sĩ với Beauty Summit qua nhiều mùa.

Cheon Minuk - Friend of house Beauty Summit 2026

Với vai trò Friend of House, Cheon Minuk không đơn thuần xuất hiện tại sự kiện như một khách mời. Anh được kỳ vọng trở thành cầu nối truyền tải hình ảnh, tinh thần và những giá trị mà Beauty Summit đang theo đuổi đến cộng đồng yêu làm đẹp, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ quan tâm đến trải nghiệm, xu hướng và văn hóa làm đẹp Hàn Quốc.

Khác với hoạt động giao lưu ngắn hạn, Friend of House là vị trí đòi hỏi sự đồng điệu về hình ảnh và khả năng kết nối lâu dài với công chúng. Trong bối cảnh triển lãm ngày càng chú trọng yếu tố trải nghiệm, sự hiện diện của một gương mặt phù hợp giúp không gian sự kiện trở nên gần gũi hơn, tạo thêm động lực để khách tham quan khám phá các hoạt động chuyên môn, gian hàng thương hiệu và những điểm nhấn của chương trình.

Cheon Minuk được khán giả Việt Nam biết đến qua hình ảnh lịch lãm, phong thái thân thiện và khả năng tương tác tự nhiên. Những yếu tố này giúp anh phù hợp với vai trò Friend of House, khi Beauty Summit hướng đến việc tạo ra không gian kết nối không chỉ giữa doanh nghiệp và khách hàng, mà còn giữa cộng đồng, xu hướng và những trải nghiệm làm đẹp mới.

Cheon Minuk là gương mặt đại diện của LABUMI tại Beauty Summit 2026

Song song với vai trò Friend of House, Cheon Minuk còn xuất hiện tại Beauty Summit 2026 với tư cách gương mặt đại diện của LABUMI, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc. Đây là sự tiếp nối cho hành trình hợp tác giữa nam nghệ sĩ và thương hiệu qua các mùa Beauty Summit trước đó.

Nếu vai trò Friend of House gắn với tổng thể chương trình, vai trò đại diện LABUMI lại tạo nên một điểm chạm trực tiếp tại không gian gian hàng. Tại đây, Cheon Minuk cùng thương hiệu mang đến những hoạt động giao lưu, trải nghiệm và kết nối với người hâm mộ, giúp khách tham quan có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về các dòng sản phẩm chăm sóc da cũng như tinh thần làm đẹp mà LABUMI theo đuổi.

Cheon Minuk với vai trò Gương mặt đại diện nhãn hàng Labumi

Việc lựa chọn một gương mặt đại diện có sức hút với cộng đồng trẻ giúp LABUMI tạo thêm động lực để khách tham quan ghé thăm và dừng lại lâu hơn tại không gian thương hiệu. Tuy nhiên, giá trị của sự đồng hành không chỉ nằm ở hiệu ứng đám đông. Khi sự quan tâm dành cho nghệ sĩ được kết nối với trải nghiệm sản phẩm, hoạt động tư vấn và câu chuyện thương hiệu, hành trình tiếp cận khách hàng trở nên tự nhiên và có chiều sâu hơn.

Đối với LABUMI, Beauty Summit 2026 là dịp để thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng trong một không gian trải nghiệm trực tiếp. Khách tham quan không chỉ quan sát sản phẩm, mà còn có thể tìm hiểu thêm về định hướng chăm sóc da, công nghệ ứng dụng và những giá trị mà thương hiệu hướng tới trong hành trình chinh phục thị trường Việt Nam.

Hai vai trò tạo nên điểm nhấn khác biệt tại Beauty Summit 2026

Điểm đáng chú ý trong sự xuất hiện của Cheon Minuk là việc hai vai trò của anh không tách rời, mà tạo nên sự cộng hưởng cho cả sự kiện lẫn thương hiệu. Là Friend of House, Cheon Minuk góp phần lan tỏa hình ảnh tổng thể của Beauty Summit. Là gương mặt đại diện của LABUMI, anh đưa tinh thần kết nối ấy đến gần hơn với trải nghiệm cụ thể tại gian hàng.

Sự song hành này giúp hình ảnh của Cheon Minuk hiện diện ở hai tầng khác nhau. Ở tầng tổng thể, anh là một phần trong câu chuyện về sự kiện, về cộng đồng yêu làm đẹp và những hoạt động kết nối đang diễn ra tại Beauty Summit. Ở tầng trải nghiệm trực tiếp, anh là điểm chạm giúp khách tham quan đến gần hơn với LABUMI, từ hoạt động giao lưu đến hành trình khám phá sản phẩm.

Cheon Minuk tại triễn lãm Beauty Summit 2026

Với công chúng, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ, hai vai trò tạo ra một hành trình trải nghiệm liền mạch. Khán giả có thể đến Beauty Summit vì quan tâm đến Cheon Minuk trong vai trò Friend of House, sau đó tìm đến gian hàng LABUMI để gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu sản phẩm. Đây là một vòng kết nối tự nhiên giữa sự kiện, nghệ sĩ và thương hiệu.

Trong khi đó, với Ban Tổ chức và LABUMI, sự kết hợp này cũng cho thấy cách xây dựng điểm chạm hình ảnh theo hướng có chiến lược. Thay vì để nghệ sĩ chỉ xuất hiện trong một hoạt động riêng lẻ, Cheon Minuk trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm tổng thể, nơi sức hút cá nhân có thể hỗ trợ cho hoạt động kết nối thương hiệu và lan tỏa thông điệp của sự kiện.

Từ sức hút nghệ sĩ đến trải nghiệm thương hiệu

Trong ngành làm đẹp, quyết định của khách hàng thường chịu tác động từ nhiều yếu tố, gồm trải nghiệm thực tế, hình ảnh thương hiệu, mức độ tin cậy và cảm xúc trong quá trình tiếp cận sản phẩm. Một gương mặt đại diện phù hợp có thể giúp rút ngắn khoảng cách giữa thương hiệu với công chúng, nhưng giá trị chỉ thực sự được tạo ra khi sự hiện diện đó đi cùng trải nghiệm cụ thể.

Tại Beauty Summit 2026, Cheon Minuk góp phần tạo ra những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, giúp không gian của LABUMI thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp, hình ảnh check-in đến các nội dung được chia sẻ trên nền tảng số, hiệu ứng của hoạt động có thể tiếp tục được lan tỏa sau thời điểm diễn ra sự kiện.

Điều này cũng cho thấy cách các thương hiệu làm đẹp ngày càng quan tâm đến việc xây dựng trải nghiệm thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm. Khi người tham dự có cơ hội gặp gỡ một gương mặt được yêu mến, khám phá không gian thương hiệu và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, ấn tượng về thương hiệu có khả năng được lưu giữ lâu hơn.

Beauty Summit 2026 mở rộng kết nối giữa thương hiệu và cộng đồng

Beauty Summit 2026 được tổ chức với định hướng trở thành không gian kết nối giữa thương hiệu, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng yêu làm đẹp. Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, sự kiện còn quy tụ nhiều hoạt động trải nghiệm, hội thảo, giao lưu và kết nối thương mại.

Trong tổng thể đó, sự xuất hiện của Cheon Minuk với hai vai trò đặc biệt tạo nên một điểm nhấn cho cách Beauty Summit xây dựng trải nghiệm đa chiều. Nam nghệ sĩ vừa đồng hành cùng tinh thần chung của triển lãm, vừa góp phần tạo sức hút cho một thương hiệu cụ thể trong không gian sự kiện.

Từ Friend of House đến gương mặt đại diện LABUMI, Cheon Minuk tạo nên mối liên kết giữa sự kiện, thương hiệu và cộng đồng. Đây không chỉ là câu chuyện về hai danh xưng, mà còn phản ánh cách một gương mặt có sức ảnh hưởng có thể trở thành chất xúc tác cho trải nghiệm, kết nối và lan tỏa giá trị trong ngành làm đẹp.