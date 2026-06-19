Checklist top các trường đại học đào tạo về lĩnh vực truyền thông, sáng tạo, marketing đáng học nhất Việt Nam

Là ngành công nghiệp của ý tưởng và sự kết nối, lĩnh vực truyền thông, sáng tạo sẽ rộng mở tương lai với những bạn trẻ yêu thích sự đổi mới, dấn thân, quan sát và kể chuyện bằng nhiều hình thức về thế giới xung quanh, có sự thấu cảm cao, tư duy sắc bén và thích kết nối cùng với nhiều người khác để tạo nên những chiến dịch truyền thông lớn, có khả năng viral khắp toàn cầu.

Dưới đây là một số trường đại học có chất lượng đào tạo lĩnh vực truyền thông, sáng tạo và marketing được nhiều bạn trẻ yêu thích tại Việt Nam:

Trường Đại học FPT (FPTU)

Trong danh sách 200 cơ sở giáo dục đại học theo chuẩn chất lượng trong nước (MOET 2025), Trường Đại học FPT xếp hạng cao nhất. Có thể thấy chất lượng đào tạo của FPTU thể hiện rõ nét trong lĩnh vực truyền thông, sáng tạo với nhiều chuyên ngành khác nhau như: Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông Marketing tích hợp, Truyền thông thương hiệu, Marketing, Thiết kế đồ họa và mỹ thuật số...

Điều làm nên dấu ấn riêng của FPTU không nằm ở việc dạy sinh viên tạo ra nội dung mà ở cách đào tạo những người có khả năng kết nối giữa sáng tạo, công nghệ và sự thấu cảm. Sinh viên không chỉ học kể chuyện, xây dựng thương hiệu hay triển khai chiến dịch truyền thông mà còn được tiếp cận công nghệ, dữ liệu, AI, Big Data và Digital Analytics ngay trong quá trình học.

Chương trình đào tạo liên ngành được thể hiện qua bộ môn Trải nghiệm khởi nghiệp và phương pháp học tập qua dự án (Project based Learning) cũng giúp sinh viên lĩnh vực truyền thông, sáng tạo không chỉ rèn luyện kỹ năng mềm, tinh thần làm chủ mà còn hiểu được quy trình, vận hành, phát triển thương hiệu… để từ đó, có thể triển khai tốt hơn các chiến dịch truyền thông, marketing, quản trị thương hiệu.

Một điểm nổi bật của FPTU so với hàng trăm chương trình đào tạo lĩnh vực truyền thông, sáng tạo khác là học kỳ OJT - sinh viên sẽ làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, agency, đài truyền hình hoặc các đối tác truyền thông, báo chí lớn trong nước và quốc tế. Hàng loạt các sự kiện lớn, workshop, seminar cùng doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên không chỉ cập nhật xu hướng mới nhất mà còn giúp sinh viên nắm bắt được những cơ hội việc làm lớn ngay từ trên giảng đường.

Ngoài sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 trong toàn bộ chương trình học, sinh viên FPTU còn chọn thêm ngôn ngữ tiếng Trung hoặc tiếng Nhật nhằm có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu. Sinh viên tại FPTU cũng có môi trường thực hành chuẩn quốc tế với hệ thống phòng lab và studio chuyên biệt.

DNA” của FPTU còn thể hiện ở 2 môn học bắt buộc là võ truyền thống Vovinam và nhạc cụ dân tộc. Hai bộ môn được học trong kỳ đầu tiên này không chỉ rèn kỷ luật, nuôi dưỡng cảm xúc mà còn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh cho sinh viên FPTU trên thị trường lao động trong nước và quốc tế khi hướng tới tinh thần và bản sắc của dân tộc. Nhiều sinh viên FPTU trở thành thế hệ tiếp nối, gìn giữ và phát huy văn hoá di sản bằng công nghệ và ngôn ngữ thời đại, tạo nên những đồ án tốt nghiệp vượt khuôn khổ giảng đường, thành những chiến dịch truyền thông lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Lấy ví dụ như dự án “Sao Đầu Mũ” tái hiện và kể lại ký ức chiến tranh qua lăng kính công nghệ và góc nhìn của người trẻ, chiến dịch “Tuồng Tân Tích” mang nghệ thuật hát Tuồng đến gần với Gen Z thông qua ngôn ngữ thị giác hiện đại và chiến dịch digital marketing, dự án “Chạm Sắc Đông Hồ” đã đưa dòng tranh dân gian Đông Hồ lên môi trường số thông qua các MV và trải nghiệm tương tác trực tuyến…

Bên cạnh đó, những lợi thế khác dành cho sinh viên truyền thông, sáng tạo FPTU có thể kể đến như các kỳ học tập và trải nghiệm tại hàng chục quốc gia trên thế giới, hàng trăm CLB đủ sắc màu để các bạn thỏa sức đam mê, hệ thống phòng lab, studio sáng tạo và khuôn viên trong trường để các bạn có thể thực hành…

Có thể thấy, khác với nhiều nơi đào tạo người làm truyền thông giỏi kỹ năng, FPTU hướng tới đào tạo những người làm truyền thông có bản sắc: hiểu công nghệ nhưng không lệ thuộc công nghệ, biết sử dụng AI nhưng không đánh mất tính người, có khả năng sáng tạo trên nền tảng tri thức, văn hóa và trải nghiệm thực tiễn.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC)

Trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cái nôi tạo ra nhiều tinh anh trong lĩnh vực Báo chí, Truyền thông. Khảo sát năm 2025 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho thấy, 6 ngành đào tạo trong đó có Báo chí, Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Xuất bản của học viện đạt chất lượng 92%.

Một lợi thế vượt trội trong đào tạo lĩnh vực Truyền thông tại AJC là có rất nhiều các câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động mạnh mẽ trong các phong trào của sinh viên như: Đội Văn nghệ xung kích, CJC - Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông, STV - Câu lạc bộ truyền hình sinh viên, C.S.C - CLB Kĩ năng Truyền thông,... giúp sinh viên lĩnh vực có thể thỏa sức sáng tạo, tự tin thể hiện hết khả năng của bản thân mình.

Trong những năm qua, học viện cũng đầu tư vào việc phát triển mô hình đại học số tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái học tập - sáng tạo - xuất bản nội dung số đa nền tảng, tích hợp AI và các công nghệ truyền thông số tiên tiến, nhằm đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo cho xã hội số và công nghiệp sáng tạo số.

Ngoài ra, studio truyền hình với chi phí xây dựng lên tới 65 tỷ đồng cùng nhiều studio thực hành chuyên nghiệp khác tại AJC cũng tạo điều kiện thực hành tốt nhất cho sinh viên. Học viện cũng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học với nhiều trường ĐH có uy tín trên thế giới như ĐH Công nghệ Sydney (UTS), ĐH Monash, ĐH Latrobe của Australia,… giúp sinh viên AJC có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập, làm việc quốc tế.

Trường Đại học RMIT Việt Nam (RMIT)

Đại học RMIT Việt Nam là cơ sở lớn nhất tại Châu Á của Đại học RMIT University (Australia). Lĩnh vực Truyền thông, Sáng tạo tại RMIT tập trung vào các chuyên ngành cốt lõi: Quan hệ công chúng (PR), Quảng cáo và hoạch định chiến lược, Thiết kế (Truyền thông số), Sản xuất phim kỹ thuật số.

Sinh viên lĩnh vực Truyền thông, Sáng tạo RMIT Việt Nam cũng có cơ hội tham gia trao đổi học tập tại hơn 200 trường đại học đối tác trên toàn cầu, trải nghiệm môi trường học tập quốc tế tại Việt Nam với hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và cộng đồng sinh viên đa quốc gia. Các hoạt động thực tiễn như dự án với doanh nghiệp, cuộc thi trong nước và quốc tế cũng được tích hợp trong suốt chương trình, giúp sinh viên cọ xát thực tiễn, phát triển kỹ năng, sẵn sàng cho nghề nghiệp tương lai.

Đặc biệt, RMIT Việt Nam cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các tập đoàn đa quốc gia tạo cơ hội thực tập và việc làm ngay từ khi sinh viên chưa tốt nghiệp. Ngoài ra, RMIT có mạng lưới cơ sở tại Melbourne (Úc), Việt Nam (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng) và Barcelona (Tây Ban Nha), sinh viên có cơ hội chuyển tiếp linh hoạt học tập giữa các cơ sở với chương trình đào tạo thống nhất và bằng cấp do RMIT Melbourne cấp.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Đại học Kinh tế Quốc dân đặt mục tiêu phát triển thành đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam và top 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế. Môi trường học tập tại NEU nổi bật với sự năng động, tính cạnh tranh cao và cơ sở vật chất hiện đại.

Nguồn nhân lực trong lĩnh vực Truyền thông, Sáng tạo tại NEU được đào tạo chuyên sâu thông qua chuyên ngành Truyền thông Marketing (POHE) thuộc ngành Marketing. Điểm khác biệt lớn nhất của ngành Truyền thông tại NEU là dựa trên nền tảng tư duy kinh tế cốt lõi (Kinh tế vi mô/vĩ mô, Quản trị học, Marketing căn bản).

Ngoài ra, chuyên ngành Truyền thông Marketing của trường cũng gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp nhằm giảm thiểu lý thuyết hàn lâm và tăng cường kỹ năng nghề nghiệp.

Môi trường học tập tại NEU được biết đến với áp lực khá cao nhưng đi kèm các hoạt động ngoại khóa phong phú với hơn 80 câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (học thuật, kỹ năng, nghệ thuật, tình nguyện). Ngoài ra, NEU cũng có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chất lượng cao và các chương trình liên kết quốc tế, trao đổi sinh viên với các trường đại học uy tín trên thế giới.

Đại học Thương mại (TMU)

Năm 2022, Đại học Thương mại trở thành trường đại học đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng tất cả các chương trình đang đào tạo. Đặc biệt, khối ngành Marketing luôn là thế mạnh cốt lõi tại TMU với thế mạnh đào tạo kinh tế - thương mại, bao gồm các chuyên ngành trọng tâm: Marketing số, Quản trị thương hiệu, Marketing Thương mại. Nhờ "Thương mại hóa" sáng tạo, sinh viên TMU được học cách biến ý tưởng sáng tạo thành doanh số cho doanh nghiệp.

Những điểm nổi bật trong chất lượng đào tạo ngành Marketing của TMU có thể kể đến như đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chương trình đào tạo bài bản, bám sát xu hướng thị trường. Sinh viên được tiếp xúc sớm với các hoạt động thực hành, cuộc thi chuyên môn và hệ thống doanh nghiệp hợp tác đa lĩnh vực.

Ngoài ra, sinh viên Marketing tại TMU có thể tham gia rất nhiều CLB chuyên ngành hỗ trợ cho việc học tập, các cuộc thi sáng tạo tổ chức thường xuyên hay được tạo điều kiện đến gần với doanh nghiệp qua các chương trình tham quan học tập, chia sẻ kiến thức từ doanh nhân, chuyên gia, cựu sinh viên thành đạt.

Cuối cùng, công nghệ có thể thay đổi liên tục sau mỗi đêm nhưng tư duy làm chủ, khả năng thích ứng linh hoạt và bản sắc cá nhân chính là “chiếc chìa khóa” vàng tạo nên năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động. Nếu muốn theo đuổi lĩnh vực Truyền thông, Sáng tạo, hãy bắt đầu từ việc chọn một ngôi trường phù hợp, bước vào và kiến tạo nên tương lai của chính mình.