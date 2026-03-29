Chê gửi tiết kiệm, dồn tiền mua vàng lúc gần 190 triệu/lượng: “Tôi ôm 3 cây vàng rồi thấp thỏm từng ngày”

Cách đây vài tháng, tôi có một khoản tiền nhàn rỗi. Không quá lớn, nhưng cũng đủ để cân nhắc nghiêm túc việc tối ưu hóa lợi nhuận. Trong một lần ra ngân hàng, tôi được nhân viên tư vấn về chứng chỉ tiền gửi với lãi suất khoảng 8%/năm, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng. Đây là mức lãi khá cao so với trước. Một năm trước, các sổ tiết kiệm của tôi chỉ có lãi suất khoảng 6%/năm.

Phương án này có ưu điểm rõ ràng là lợi nhuận xác định, rủi ro gần như bằng 0. Nhân viên cũng đưa ra bảng tính cụ thể cho tôi nếu gửi số tiền đó, sau 6 tháng hoặc 1 năm sẽ nhận được mức lãi bao nhiêu.

Cùng thời điểm, thị trường vàng lại đang “nóng” khi giá tăng nhanh, liên tục lập đỉnh. Thông tin trên các kênh tài chính chủ yếu xoay quanh xu hướng tăng khiến vàng trở thành lựa chọn hấp dẫn và là câu chuyện bàn luận ở khắp mọi nơi.

Tôi đã đặt hai phương án lên bàn cân và cuối cùng nghiêng về vàng. Tôi sử dụng toàn bộ số tiền đó để mua 3 cây vàng, ở mức giá khoảng 188 triệu đồng/lượng, hy vọng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn, ít nhất là vượt 200 triệu đồng, và lợi nhuận có thể vượt xa lãi suất ngân hàng trong cùng khoảng thời gian.

Thế nhưng, giá vàng giảm rất mạnh, có lúc rớt còn 160 triệu đồng/lượng. Hiện tại giá đã hồi lên 170 triệu đồng nhưng vẫn còn cách rất xa mức tiền mà tôi đã bỏ ra.

Nếu bán ra lúc này, con số khá rõ ràng. Tôi mua 3 cây với giá 188 triệu đồng/lượng, tổng giá trị là 564 triệu đồng. Với mức giá hiện tại khoảng 170 triệu đồng/lượng, giá trị còn lại là 510 triệu đồng. Như vậy, khoản lỗ tạm tính là khoảng 54 triệu đồng.

Còn nếu lúc đó tôi gửi tiết kiệm với lãi suất 8%/năm, với 564 triệu đồng, sau 6 tháng, tiền lãi khoảng 22,5 triệu đồng. Nếu gửi đủ 12 tháng, tiền lãi khoảng 45 triệu đồng.

Tối nhẩm tính vàng phải tăng lên khoảng 203 triệu đồng/lượng thì khoản đầu tư này mới chỉ bằng với phương án gửi tiết kiệm 12 tháng ở mức lãi suất 8%/năm.

Nếu khi đó tôi thật sự ngồi xuống, so sánh kỹ hơn: mức lãi 8%/năm là cố định, còn vàng cần tăng bao nhiêu phần trăm trong 6 tháng hay 1 năm để vượt được mức đó, và xác suất điều đó xảy ra là bao nhiêu… có lẽ tôi đã cân nhắc khác đi. Hoặc ít nhất, tôi sẽ không dồn toàn bộ tiền vào một lựa chọn.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không hẳn là hối hận, nhưng có phần thận trọng hơn. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với 3 cây vàng đó. Có thể tôi sẽ tiếp tục giữ, chờ thị trường hồi phục. Cũng có thể tôi sẽ bán một phần, quay lại với những kênh ổn định hơn. Bây giờ hàng ngày xem giá vàng nhảy múa, cảm giác của tôi có phần thất vọng và tiếc nuối.

Hơn nữa, điều khiến tôi băn khoăn lúc này không chỉ là câu chuyện giá lên hay xuống. Khi mua vàng, vì ngại phải chờ đợi, làm thủ tục hay nhận giấy hẹn tại cửa hàng lớn, tôi đã chọn mua qua một kênh quen biết bên ngoài. Giao dịch nhanh, giá “mềm” hơn một chút, nhưng đổi lại là sự thiếu chắc chắn.

Khi thị trường biến động, tôi mới bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến những yếu tố trước đó mình đã bỏ qua. Chất lượng vàng có đảm bảo không, khi cần bán lại có dễ dàng không, và liệu có bị ép giá hay không. Những câu hỏi này trước đây gần như không xuất hiện trong quá trình ra quyết định vội vàng của tôi.

(*) Chia sẻ của chị T.T.L (Phú Thọ)

Thu Thuỷ (ghi)



