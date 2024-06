Chế độ Dry của điều hòa có thật sự tiết kiệm điện? Có nên bật vào mùa hè? Thì ra rất nhiều người hiểu sai

Điều hòa là một thiết bị làm mát phổ biến hiện nay, được các gia đình ưa chuộng sử dụng. Không chỉ điều chỉnh thiết bị thông qua mức nhiệt độ, người dùng còn có thể tự lựa chọn các chế độ trên điều hòa như Cool, Dry, Eco hay Auto. Chế độ Dry được nhiều người truyền miệng, đánh giá là giúp tiết kiệm điện nhất. Dễ hiểu hơn, điều hòa khi bật chế độ "Dry" thì sẽ tiêu tốn ít điện nhất.

Tuy nhiên, sự thật có đúng là như vậy? Và nếu thật sự giúp tiết kiệm điện thì các gia đình có nên sử dụng chế độ này vào mùa hè không? Dưới đây là giải thích và lời khuyên của các chuyên gia.

Chuyên gia đưa ra phân tích

Theo giải thích của các chuyên gia từ các đơn vị sản xuất và phân phối điều hòa lâu năm, chế độ "Dry" thực tế là chế độ mang tác dụng hút ẩm hay khử ẩm trong không gian. Cụ thể, khi độ ẩm trong ngôi nhà hay căn phòng đạt từ 60% trở lên, gây bất tiện cho sinh hoạt, đời sống, người dùng sẽ kích hoạt chế độ này thay vì Cool hay Auto thông thường. Thiết bị sẽ không phả ra hơi lạnh mà sẽ chỉ hút hơi ẩm, giúp không gian trở nên khô ráo hơn.

Cũng bởi cơ chế hoạt động như trên nên đúng là chế độ "Dry" sử dụng ít điện năng hơn so với các chế độ khác trên điều hòa. Tuy nhiên, nó không thực sự phù hợp để sử dụng vào mùa hè, đặc biệt là những ngày nắng nóng cao điểm. Nguyên nhân là chế độ này không cung cấp khí lạnh, không thể đáp ứng nhu cầu làm mát của các gia đình. Thậm chí khi độ ẩm trong không gian chưa quá cao, việc bật chế độ "Dry" sẽ khiến không gian trở nên khô hơn, gây cảm giác khó chịu, bí bách hơn cho người dùng.

Khi chuyển từ chế độ Cool sang chế độ Dry, điều hòa thay vì phả ra hơi mát thì sẽ chỉ hút ẩm, cân bằng độ ẩm trong không gian (Ảnh minh họa)

Chính bởi vậy, để sử dụng điều hòa vừa được hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu làm mát của gia đình, người dùng tốt nhất vẫn nên sử dụng chế độ Cool như thông thường. Đây là chế độ giúp thiết bị cung cấp khí lạnh cho không gian đúng theo nhiệt độ người dùng cài đặt.



Ngoài ra, người dùng cũng có thể tham khảo chế độ Auto. Chế độ này giúp điều hòa tự động cân bằng nhiệt độ trong phòng sao cho phù hợp với nhiệt độ ngoài trời nhờ khả năng cảm biến thông minh. Ngoài ra, chế độ cũng tự điều chỉnh mức độ gió, hướng gió và nhiều yếu tố khác sao cho vẫn tối ưu hoạt động, đáp ứng được nhu cầu làm mát của người dùng.

Với những gia đình muốn tiết kiệm điện triệt để, thì hãy tham khảo chế độ Eco. Chế độ cho phép điều hòa giảm công suất hoạt động, từ đó giúp tiết kiệm điện hơn.

Ảnh minh họa

Chế độ Dry chỉ phù hợp sử dụng vào những ngày độ ẩm trong không khí cao, nhiệt độ ngoài trời ở mức mát mẻ. Ví dụ như giai đoạn tháng 2, tháng 3, tháng 4 đầu năm, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng chế độ Dry của điều hòa để khắc phục tình trạng nồm ẩm trong nhà.

Cách dùng điều hòa tiết kiệm vào mùa hè

Bên cạnh việc lựa chọn chế độ, người dùng có thể tham khảo thêm một số cách sau đây để dùng điều hòa vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả vào mùa hè

1. Không tắt đi bật lại điều hòa nhiều lần

Nhiều người dùng thay vì chỉnh điều hòa về chế độ nhiệt cao hơn thì khi không gian đã được mát lạnh sâu, sẽ tắt điều hòa đi. Khi không gian nóng lên, lại bật điều hòa. Việc làm này lặp đi lặp lại trong suốt thời gian dài sẽ khiến tiền điện gia đình tăng lên gấp 3 lần. Bởi lẽ cứ mỗi lần khởi động lại, thiết bị cần tới công suất gấp 3 thông thường để vận hành.

Ảnh minh họa

2. Cài đặt nhiệt độ trên 25 độ C

Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN hướng dẫn, nhiệt độ lý tưởng nhất khi bật điều hòa đó là từ 25 - 27 độ C. Đây là mức nhiệt vừa giúp làm mát hiệu quả, vừa tiết kiệm điện lại ngăn chặn nguy cơ thiết bị bị quá tải. Khi mới bắt đầu khởi động thiết bị, người dùng có thể cài đặt mức nhiệt khoảng 23 độ C rồi điều chỉnh dần về mức ổn định trên 25 độ C.

3. Dùng điều hòa kết hợp với quạt

Khi bật điều hòa ở mức nhiệt từ 25 độ trở lên, nếu vẫn muốn không gian mát sâu hơn, hãy sử dụng thêm quạt. Việc làm này vừa giúp làm mát hiệu quả, vừa giúp tiết kiệm điện, giảm tải cho điều hòa.

Ảnh minh họa

4. Chọn điều hòa phù hợp với không gian

Cuối cùng là các gia đình hãy lựa chọn 1 chiếc điều hòa sao cho phù hợp với không gian sử dụng. Theo tư vấn từ các đơn vị phân phối điều hòa, ví dụ với căn phòng có diện tích 15m2, chỉ nên chọn điều hòa công suất 9000 BTU - 1HP; căn phòng diện tích từ 15 - 20m2 - điều hòa công suất 12000 BTU - 1.5 HP; hay căn phòng có diện tích 20m2 trở lên thì chọn điều hòa công suất 18000 BTU hay 2 HP trở lên. Có như vậy không gian mới được làm mát hiệu quả lại không gây lãng phí điện năng.