Ngày 30-10, Công an phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một tòa chung cư trên địa bàn.



Nhiều người chạy thoát thân xuống dưới chung cư. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại tầng 4 chung cư 15B Đông Quan (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội). Ngay sau đó, mọi người hô hoán cảnh báo, di chuyển đến nơi an toàn và báo tin cho lực lượng chức năng.

Ghi nhận của Báo Người Lao Động tại hiện trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

4 xe chữa cháy được điều tới hiện trường để dập lửa. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Do lối vào tòa nhà hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận sâu hiện trường, lực lượng chức năng phải nối hàng chục mét ống để khống chế ngọn lửa, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.