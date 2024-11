Sáng 8/11, tại căn nhà số 20, ngõ 197 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa xuất phát tại ngôi nhà số 20, diện tích khoảng 60m2, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang 5 nhà dân bên cạnh, cột khói bốc cao hàng chục mét. Người dân hoảng loạn sơ tán tài sản, chạy ra khỏi khu vực.

Hiện trường vụ cháy (Nguồn: An ninh thủ đô)

Lực lượng tại chỗ:người dân, tổ liên gia, dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành, Công an cấp xã, lực lượng công an phường, an ninh cơ sở và người dân xung quanh dùng nước để chữa cháy, hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Sau nỗ lực của cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng. 15 phút sau các chiến sỹ đã khống chế được đám cháy lan đối với 5 nhà bên cạnh.

Cán bộ chiến sỹ nỗ lực cùng lực lượng chữa cháy cơ sở dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan (Ảnh: An ninh thủ đô)

Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy đã được Đội Cảnh sát PCCC&CNCH bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai thụ lý điều tra, giải quyết.