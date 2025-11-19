Cháy nhà trong ngõ trên đường Lĩnh Nam, Hà Nội

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại nhà số 5, ngõ 40, đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Ảnh: Quốc Hưng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 5, ngõ 40, đường Lĩnh Nam, thuộc phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV tại hiện trường xảy ra hỏa hoạn, khu vực cháy nằm trên mái tầng 3 của căn nhà. Bếp đun củi nằm ngay cạnh gác treo bằng gỗ bên trên chứa đựng thùng bìa cát tông. Khói đen phủ kín mái tôn và khu vực cầu thang bộ trong nhà.

Người dân quanh khu vực cùng chủ nhà nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ảnh: Quốc Hưng

Thấy khói bốc lên, người dân quanh khu vực hô hoán, phối hợp cùng chủ nhà dùng nước và bình cứu hỏa mini nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Xe cứu hỏa đến hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo. Ảnh: Quốc Hưng

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 (Hà Nội) đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhưng đám cháy đã được khống chế, dập tắt kịp thời. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Quốc Hưng

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chủ nhà đốt củi trên mái tầng 3, bất cẩn để lửa bén vào thùng bìa cát tông và các vật dụng dễ cháy, dẫn đến ngọn lửa bùng phát.

Trước đó, sáng 14/11, cũng trên trục đường Lĩnh Nam đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà số 12, nằm sâu trong ngõ 13 khiến nhiều đồ đạc bên trong bị cháy rụi.



