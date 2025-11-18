Công an vào cuộc vụ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" ở phường Sài Gòn

Chiều 18/11, Công an phường Sài Gòn cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ ông Hoàng Công Hiệp (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong trụ sở phường Xuân Hòa, TPHCM) trình báo mất trộm một nhà vệ sinh công cộng gắn liền kiot do công ty đầu tư tại số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng.

Trong đơn trình báo, ông Hiệp cho biết, doanh nghiệp mình được UBND TP.HCM cho phép triển khai đề án xã hội hóa đầu tư, lắp đặt và vận hành nhà vệ sinh công cộng miễn phí trên địa bàn.

Hiện trường sự việc

Tháng 5/2023, công ty đã lắp đặt công trình nhà vệ sinh gắn kiot trị giá khoảng 500 triệu đồng tại vị trí nói trên để phục vụ người dân, du khách.

Sáng 11/11/2025, công ty phát hiện toàn bộ công trình nhà vệ sinh công cộng và tài sản bên trong kiot gồm tủ đá, tủ đông, thiết bị pha chế nước giải khát... đã bị tháo dỡ và di dời. Hôm sau, ông đã tới công an trình báo và gửi đơn tới chính quyền địa phường và TP.HCM.

Đáng nói, khi ông quay lại vị trí đặt nhà vệ sinh nhìn thấy khu vực chỉ còn bãi đất trống, được rào chắn, cùng nhóm nhân công đang đục nền bê tông.

Ông Hiệp cho rằng công ty không nhận được bất kỳ văn bản thông báo di dời hoặc quyết định cưỡng chế nào liên quan đến công trình. “Nhà vệ sinh công cộng rất cần thiết cho người dân, du khách nên thành phố đã chủ trương xã hội hóa. Việc công trình bị tháo dỡ mà chúng tôi không hề được thông báo là điều bất thường…” ông này cho biết.

Ngạc nhiên là sáng nay (tức 18/11), nhân viên của công ty báo là phát hiện nhà vệ sinh công cộng đã được ai đó cẩu lại để trên vệ đường ngay gần địa điểm đã bị đưa đi trước đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.