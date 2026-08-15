Cháy nhà ở Hà Nội, cảnh sát cứu phụ nữ mắc kẹt trên tầng 5

Khoảng 14h49 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại số 3 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám.

Ngay sau đó, Trung tâm điều động lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực số 8 đến hiện trường. Ba xe chữa cháy được huy động từ các phân đội Quần Ngựa, Thụy Khuê và lực lượng tại 131 Hồng Hà, nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra sự cố.

Căn nhà bị cháy cao 5 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 34m². Khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt, người dân cùng Công an phường Ngọc Hà, lực lượng an ninh cơ sở và dân phòng đã sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng y tế sơ cứu cho bà H.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.H. (SN 1971) vẫn còn mắc kẹt tại tầng 5.

Các cán bộ, chiến sĩ lập tức tiếp cận khu vực nguy hiểm, tổ chức đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Rất may, người phụ nữ này không bị thương, sức khỏe ổn định sau khi được giải cứu.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy chỉ xảy ra trên diện tích khoảng 0,5m² tại khu vực phòng ngủ tầng 4. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập quạt điện.

Vụ cháy được khống chế ngay từ khi mới phát sinh, trong đó việc người dân chủ động sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ đã góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan. Sự phối hợp nhanh chóng giữa Công an phường Ngọc Hà, lực lượng an ninh cơ sở, dân phòng và cảnh sát chữa cháy cũng giúp kịp thời tiếp cận, bảo đảm an toàn cho người còn mắc kẹt trong căn nhà.