Cháy nhà 6 tầng ở trung tâm TPHCM, cứu được 5 người

Ngày 16-3, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 6 tầng ở phường Bến Thành.

Cảnh sát dùng xe thang cứu người mắc kẹt.

Thông tin ban đầu, lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát từ căn nhà 6 tầng ở đường Yersin, phường Bến Thành (cách chợ Bến Thành khoảng 500 m). Phát hiện cháy, người dân cố gắng dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Hoả hoạn sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao nghi ngút, lan rộng sang toàn bộ căn nhà.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do lửa cháy mạnh ở tầng 1 đã phát sinh nhiều khói, khí độc bên trong căn nhà, khiến nhiều người bị mắc kẹt ở các tầng phía trên, không thể tự thoát ra ngoài.

Lính cứu hoả tiếp cận hiện trường.

Lính cứu hộ sau đó đã chia làm nhiều hướng, dùng xe thang đưa 5 người mặc kẹt (có 3 trẻ em) xuống đất an toàn. Lửa sau đó cũng được khống chế, ngăn cháy lan.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.