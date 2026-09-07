Liên quan đến vụ “Cháy khách sạn, 2 người tử vong ở TP.HCM” như đã thông tin, trưa 7/9, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo điều tra, khoảng 5h cùng ngày, ngọn lửa bùng lên tại khách sạn diện tích sàn hơn 500 m2, có 19 phòng, gồm 3 phòng ở gia đình, 16 cho thuê nằm trên đường Tân Kỳ Tân Quý, cách mũi tàu. Cộng Hòa - Trường Chinh khoảng 2 km. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có gần 30 người, chủ yếu là khách thuê phòng.

Cứu hộ tiếp cận đưa những người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài. Ảnh: CACC

Ảnh: CACC

Nhiều người hốt hoảng chạy ra ngoài, hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Khách sạn có tầng trệt để xe máy, quầy lễ tân; mặt tiền phủ kín biển hiệu, che khu vực ban công.Đến 5h9 cùng ngày, 7 xe chữa cháy cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi có mặt, lính cứu hỏa tiếp cận công trình từ nhiều hướng như cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà hoặc sử dụng xe thang; nhanh chóng xác định điểm cháy, mật độ khói và vị trí nạn nhân bị mắc kẹt.

Đồng thời, 7 xe cứu thương cùng nhiều bác sĩ, điều dưỡng từ các bệnh viện gần đó được huy động. Đoạn đường dài hơn 300 m được phong tỏa để phục vụ chữa cháy và cứu nạn. Hỏa hoạn cơ bản được khống chế sau khoảng 10 phút.

Lực lượng PCCC dùng xe thang, tiếp cận nhiều hướng cứu 26 người ở khách sạn Thùy Dương. Ảnh: CACC

Sau khi dập tắt đám cháy, Cảnh sát phát hiện anh Nguyễn Trần Nhật Duy (24 tuổi, ở phường Phú Định) tử vong tại hành lang tầng hai khu vực phía sau khách sạn. Tại căn phòng ở tầng trệt, Cảnh sát tìm thấy chị Hồ Thị Phương (20 tuổi, quê TP Huế) không qua khỏi. Hai nạn nhân đều là khách thuê phòng, nghi ngạt khói.

Quá trình ứng cứu, 26 người được hướng dẫn thoát khỏi khách sạn. Trong số này, 17 người bị bỏng ở nhiều mức độ hoặc ngạt khói, được chuyển đến các bệnh viện Thống Nhất, Nhân Dân 115, Nhi Đồng 1, Tâm Trí...Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.