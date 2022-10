Cháy lớn tại Tổng kho An Hồng (Hải Phòng) khói đen bốc cao hàng trăm mét

Tổng kho An Hồng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: CTV)

Khoảng 9h sáng nay (3/10), tại Tổng kho An Hồng (địa chỉ tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) đã xảy ra cháy lớn.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ kho chứa giấy và vật liệu của công ty. Các cột khói đen từ đám cháy bốc lên cao ngùn ngụt.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP. Hải Phòng) huy động nhiều xe cứu hỏa, cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tham gia dập lửa; ngăn không cho đám cháy lan sang khu vực lân cận.

Các cột khói đen từ đám cháy bốc lên cao ngùn ngụt. (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo UBND huyện An Dương, đến khoảng 11h30, đám cháy được khống chế. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng kho hàng rộng gần 1.000 m2 bị thiêu rụi.

Nguyên nhân xảy cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.